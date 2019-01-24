評／國民黨內的真女人

▲鄭惠中（左）日前由應曉薇市議員陪同召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

文／劉傑濠

對於應曉薇市議員的協助鄭惠中女士，筆者是尊敬並且推崇的。市民代表對於市民的服務本來就該不分階層的，何況對象是應曉薇議員長期關心在社會局登記低收入戶，領有身障者的弱勢族群，這個身分也不會因為她打人、做錯了事而消失。

看了應曉薇議員的臉書，下面被網軍攻擊得體無完膚，可是詳讀她的貼文內容，協助鄭惠中女士召開道歉記者會、帶著鄭惠中女士主動前往分局做筆錄、檢察署到案、次日陪同鄭惠中女士前往文化部親自再次向鄭部長表達歉意。

▲應曉薇年年義賣高麗菜助農民。（資料照／應曉薇辦公室提供）

坦白說，這樣的市民服務內容完全兼顧情理法，有哪一點做錯了？筆者到此只能說錯在藍綠之間，而以應曉薇議員從政八年不可能沒有這樣基本的政治敏感度，選擇跳火坑伸出援手，是筆者對於她的尊敬。除了長期關心弱勢族群，在藍綠之間她選擇忠於國民黨，在多數大老說一些似是而非的論調，她選擇縱身落實照顧自己人，而過程的理性和平則是筆者對於她的推崇。

不偏不倚、不畏不懼，國民黨內的真女人！

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●作者劉傑濠，永聿國際有限公司負責人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net