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黃昭順／從英國脫歐，看兩岸關係

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▲支持脫歐民眾。（圖／達志影像／美聯社）

●黃昭順／立法委員。

歐盟成立時，各方充滿期待，但是隨著問題出現，脫歐的議題也成為焦點，尤其是英國，顯然因為脫歐的議題傷害了國家競爭力。

我們看到，從公投同意脫歐，之後國內雜音四起。最近，英國國會以432票反對、202票支持，高達230票差距，否決梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議草案；但是隨即英國在野黨工黨對英國首相梅伊政府提出的不信任動議，卻在下議院以306票支持、325票反對遭到否決，將使得梅伊立刻重回脫歐協商。

看到這樣的過程，顯見脫歐議題在英國國內所造成的衝擊是無比的巨大，甚至已經影響到國家的和諧與發展，茲事體大。

反過來看，我們在兩岸關係上始終也是政治角力的關鍵，尤其在選舉時，更是政黨爭取選票的重點，卻也因此衍生出對立與誤解，甚至讓民眾無所適從，這都不是大家所樂見。

因此，當看到英國血淋淋的例子，國內各政黨更應該反躬自省，甚至應該坐下來好好面對兩岸關係，做一個長遠性的論述，除了避免無謂的對立與誤解外，還可以讓民眾安心，讓國外投資客安心，如此，才能真正地做到福國利民，否則，在一次又一次的政黨惡鬥中傷害兩岸關係，絕對是損人又不利己的結果！

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