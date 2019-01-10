黃昭順／面對漲價連鎖效應，政府要主動因應

▲鬍鬚張元旦起「47項商品」全面漲價。（圖／ETtoday資料照）

●黃昭順／立法委員。

每次到了年關，民眾最擔心的就是業者藉著過年的理由調高價格，而在年後竟沒有主動調回。

如今，鼎泰豐、鬍鬚張以迅雷不及掩耳的速度宣布調高價格，連樺達奶茶、一芳等知名連鎖茶飲，都趁機漲價；面對這些試探性的漲價行為，如果行政院公平會置之不理，等到更多商家有樣學樣，甚至因此而造成民怨之後再想要彌補，恐怕就為時已晚。

其實，業者的漲價應該屬於市場機制，政府當然可以不管，但是每次在年前，部分業者就會有類似的動作，顯然已經造成消費者的損失，如果業者提不出合理的說明，政府如果也坐視不理，那合理嗎？

進一步看，這次業者所宣稱的不是原物料上漲，就是人事成本增加，但是當我們看到整個產業的狀況，竟然還有出現使用次汲引的情形，這樣還有調漲的道理嗎？此外，為什麼只有這些業者主動調漲，其他業者卻可以面對與因應呢？

當然，漲價可以是自由市場的樣態，但是如果因為政府缺乏作為，導致業者形成連鎖的漲價效應，以致影響到民眾的基本權益時，那麼，這樣的責任，行政院公平會恐怕承擔不起。

根據《公平交易法》第15條第1項規定，除基於整體經濟與公共利益，且得公平會許可，否則，各事業間不得為聯合行為。也就是說，公平會對於年前的漲價行為是有法律可以規範的，如今，部分業者的漲價行為正在試探政府的能力，如果上述的調漲動作沒有合理的說法，政府也沒有更具體的制裁舉措，進而產生連鎖漲價效應，影響消費者權益，那絕對不是大家所樂見的結果。

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