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吳景欽／從「浩鼎案」談檢察權的改革迫切性

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▲翁啟惠。（圖／ETtoday資料照）

●吳景欽，真理大學法律系副教授兼系所主任、馬偕醫學院兼任副教授、台灣永社理事、台灣陪審團協會理事，著有：《法官應該我來當》、《國民參與刑事審判制度》。

前中研院長翁啟惠貪瀆案，經第一審判決無罪後，在檢察總長召開四次的無罪審查會議後，以上訴亦難改判為由，決議不上訴，此案因此確定，卻已暴露當前的刑事司法弊端。

偵查階段，因證據尚在找尋，被告也有隨時逃亡之可能，檢察官若不聲押，就須以限制出境來防逃。只是關於限制出境，既於《刑事訴訟法》並未明文，也碰觸到憲法第八條，限制人身自由須由法官決定的紅線。

也因《刑事訴訟法》無明文，自也無期間的限制，雖在《刑事妥速審判法》第五條第五項，規定最重本刑十年以下有期徒刑，審判中的限制出境期間，累計不得超過八年。但這八年的最長限制，明顯是為屈就審判的長期化，而非為被告的利益，又依條文的反面解釋，針對十年以上有期徒刑之罪及偵查階段，就無期間限制，致嚴重侵害人權。

此外，原依《刑事妥速審判法》第九條第一項，案件在第一、二審皆判決無罪後，除有牴觸憲法、違反大法官解釋或違背判例外，檢察官不能提起第三審上訴，也就是說，翁啟惠案即便判決無罪，檢方仍有上訴機會。惟於此案，相當罕見的召開審查會議，並以難被撤銷改判為由而放棄上訴，只是如此慎重及顧慮被告權益的作法，到底僅是因被告身分的特別禮遇，抑或他案件皆然，實也讓人感到懷疑。更重要的是，如今決定不上訴，是否代表，當初起訴過於粗糙，致得進行究責呢？

而《刑法》第一二五條第一項第三款，即規定有一到七年有期徒刑的濫權追訴罪。惟此罪在主觀上，須屬確定故意，即依《刑法》第十三條第一項，必須對犯罪事實，明知並有意使其發生，要成罪實屬不易。尤其起訴翁啟惠，不可能毫無證據，若只是辦案不仔細、對於證據亂拼湊，可否認定是故意入人於罪，也有很大的問題。

故檢察官要成立濫權追訴罪，可說微乎其微，致僅能藉由檢察官評鑑制度來懲處。惟對個案評鑑，除檢察官評鑑委員會是否具有外部性的問題外，根據《法官法》第三十條第三項，法律見解不能評鑑，則在任何爭點必都涉及法律下，就使評鑑制度的功效，幾乎喪失大半，也凸顯檢察權的改革，還有很長一段路要走。

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●本文獲作者授權，轉載自《自由時報》。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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