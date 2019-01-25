蘇位榮／浩鼎案　檢察官的隧道效應

▲前中研院院長翁啟惠被控浩鼎案，歷經二年多，終獲士林地院判決無罪，檢方不上訴。（圖／記者黃克翔攝）

●蘇位榮，ETtoday副總編輯，資深司法記者，熱愛司法與新聞，深信司法的價值不僅在於公平正義，更多是來自於人民的信賴。

鬧得轟轟烈烈的浩鼎案，在士林地院判決無罪，檢察官破天荒不提起上訴，全案定讞，畫下句點。有基層檢察官在社群上不滿指稱「無罪不代表沒說謊」，但檢察總長江惠民搖搖頭，苦笑說「好啦！我來扛責任啦」。其實，江惠民何來責任，整個浩鼎案突顯的問題是，檢察體制的迫切改革必要，檢方辦案不應隨媒體起舞，更不應為爭一口氣而無止境的上訴，回歸有幾分證據辦幾分案才是正辯。

被告在未經法院依證據判決有罪前，應該受到「無罪推定」原則的保護，這是刑事訴訟的「帝王條款」，沒有例外，每一位司法人員都深解其義。

全民公審 檢察官跟著媒體辦案

但在目前激烈競爭的媒體環境下，常常可以看到，在未經檢方起訴或未經法院判決以前，媒體就會預先揣測案情，即時新聞與跑馬燈搶快速報，各種「消息來源指出」、「據了解」的報導，繪聲繪影，有的看起來疑似來自檢方透露偵查內容，有的是媒體自行解讀訊息，大量未經查證的新聞，經媒體傳播擴散，極易形成全民公審，對被告未審先判。案件還沒起訴，輿論已經吵翻天，名嘴再跟著嘴巴辦案，承辦的檢察官縱使明知調查所得的證據不夠充分，但有罪氛圍已形成，檢察官也不敢不起訴，冤案自此而生。

案子到了法院，被告還得碰運氣，看給哪位法官審理。有的法官嚴格遵守證據法則，勇於依法判決；有的法官依樣畫葫蘆，沒有足夠的專業能力，院檢一家親，於是被告與案件可能就此輪迴於二、三審法院間十數年，纏訟壓力與家破人亡的故事傳出，不計其數。

要如何避免這樣的冤屈發生？檢察體制的兩個環節可控管。第一個環節是地檢署檢察官在偵查階段，必須採取嚴格證據主義，務必確保幾近百分之百的定罪率，否則寧願不出手起訴；另一個環節是當一審法院判決被告無罪時，檢察官不該為個人顏面或擔心他人質疑，為上訴而上訴，寧可就法論法，一旦發現證據顯然無法說服法院，就不再上訴，讓案件及早定讞，所有人可回復正常生活。

心理學有個理論「隧道效應」，當人們看深遠隧道時，往往只看到眼前光點，看不到長遠的隧道。同樣地，在偵查實務上，檢察官辦案也會有墜道效應，辦案有盲點，檢察官一味只想著追訴眼前的案子，疏忽全案可能未必定罪。

以色列的red team 檢察官的團隊辦案

檢察總長江惠民上任時提出「精緻辦案」、「團隊辦案」的目標，應該是可以解決問題。所謂的「精緻辦案」和「團隊辦案」，講白了，就是「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」，團隊式的辦案，當然會讓證據更細緻，也可免除單打獨鬥式辦案的缺失。

翁啟惠案在士林地院判決無罪後，士林地檢署例外沒有提出上訴，就是團隊辦案的結果。江惠民提出以色列國安單位的「red team」解釋團隊辦案，也就是模擬敵方，使用一切戰術來挑戰我方團隊。以色列的「red team」有十個人，對問題的解決之道，若其中的九個人都贊成某一種的解決方式，那麼第十個人就一定要採反對意見，在9:1的情況下，團隊不斷的辯論思考和提出完善的解決之道，當第十個人被說服時，代表最後的解決方式也就沒有問題。浩鼎案不上訴，就是檢察總長召集高檢檢察長、士林地檢檢察長及承辦的主任、檢察官共同組隊團隊論辯的結果，認為照目前訴訟實務運作方式及貪污有罪判決證據證明力的門檻，難獲致改判有罪的機會，最後決定不上訴。

團隊辦案在浩鼎案不上訴獲得肯定，未來應大幅擴展到各檢察署，在檢察一體的精神下，建立機制，對爭議案件或矚目案件，由檢察長召集檢察官團隊辦案、精緻辦案，不要為辦人而辦人，也不應為上訴而上訴，而是該辦才辦，該給人清白就還人清白。

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