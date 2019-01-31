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【YouTuber大不同】為何囧星人宣布引退，理科太太卻紅翻天？

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 ▲理科太太（右）與理科先生（左）。（資料照／記者林敬旻攝）

●作者／Wei Ju Lin。

囧星人最近發表引退宣言，他之前就在抱怨平台演算法偏向那些以量取勝，標題聳動的內容，自己投入的成本無法造成人氣的正向循環。但我覺得囧星人以清高的知識份子自居，受到自己吹毛求疵個性的影響，艱苦的做影片給那些討人厭的知識愛好者，才會落到如今的下場。

套一句呱吉的話，在講正經的內容之前必須先搞笑，觀眾才會願意看下去。知識網紅這麼多，能大紅大紫的卻九牛一毛。這不是說搞笑是必要條件，如果只是把內容賣給小眾的話，那就是理性交易，把東西做專業就可以了。但在YouTube這種吃大流量的環境下，「人設」變得非常重要，因為好的人設可以創造額外流量，比較容易被feat，觀眾忠誠度高。沒人設的話，觀眾基本只把頻道主當工具，看完就閃人。

囧星人的「人設」太過無聊，以至於無法加入主流YouTuber故事線，加上他鎖定的目標又是最討人厭的族群，內容沒出錯還好，一出錯就被噴到翻，觀眾基本上毫無忠誠度可言，他本身吹毛求疵的個性又很容易陷入一些雞毛蒜皮的小事情中，發的影片又都是知識類型，缺乏娛樂廢片，副頻道賣的是非主流邊緣女同志，只能吸引到一些奇怪的人。

很多人拿理科太太跟囧星人比，是因為很多人覺得理科太太也是知識型網紅，我不認同這點。理科太太本質上是強悍的商人，賣的是抖S人設，她跟聖結石的影片我重看了10次，跟九妹合作的影片也看了10次，都是看她罵人，耍公主病的部分。

以最新一集業配洗髮精的影片為例，她用粗暴的方式幫可憐的理科先生洗頭，還用眼線筆在先生臉上畫愛心，完全滿足了抖M的幻想。整老公本身就是粉絲向內容，賣的是抖S跟斗M，與此同時她也介紹了頭皮保養的知識，工商了洗髮精的特色，例如不含矽靈，含摩洛哥果油，還可以洗掉先生臉上的眼線筆，講得頭頭是道，兼具娛樂／知識與業配，廣告商肯定非常滿意。

矽靈是否被妖魔化，停留在頭髮上不到一分鐘的摩洛哥果油真的能保濕？洗髮精洗掉眼線筆是否大驚小怪？其實都值得一一吐槽，然而當理科太太非常流暢的把這些東西都講出來，並且把重點放在整老公的時候，就基本確認了她是一個怎麼樣的人─她首要關注的是有趣的人設與廣告商的喜好，在這些基礎上再加入一些知識做為調味料，但對細節部分並不特別在意，這完全就不是典型知識份子會有的權重，與此同時也展現了某種人格信號，代表她是敏捷的實用主義者，大方向OK了就不會管細節，所以她的行動可以非常迅速，這是商人的典型特色─所以理科太太是一個很強的商人，而且她跟橄欖球選手一樣習慣採取對抗姿態，一但網路上有人攻擊她，快速評估完局勢之後就會立刻反擊，本身並沒有太大的心理負擔。她本身似乎也不太Care知識份子對她的攻擊，因為在網路分眾的時代，根本沒必要浪費時間爭取那些本來就不屬於自己族群的觀眾（況且這群人都是些討厭鬼）。

理科還上了聖結石的頻道，當她生火失敗的時候，甚至說要用自己的體溫來料理食物（阿斯），哪個知識網紅會這麼做？

當一個精明商人以知識的光環自居卻在賣抖S人設，講了許多比較不嚴謹的內容，這絕對會觸怒典型的知識份子─基本上就是一些無趣的討厭鬼。

至於真正的知識型網紅是怎樣？你去看看那些真正的知識類網紅，例如啾啾鞋或囧星人（甚至是科技島讀），他們本身的個性往往傾向於自我懷疑，沒把事情弄明白就難以行動，他們會花大量的時間去翻論文求證，務必弄到自己也滿意為止，後來乾脆把這種癖好發展網紅事業─這是知識型網紅的典型路線。然而辛苦做出來的東西觀眾看完就走，不滿意就噴。

結果突然跑出來一個理科太太，把知識網紅全部打趴，但兩者的戰場根本不在同一個維度，理科顯然更擅長經營人設，甚至比那些賣人設的YouTuber更擅長賣人設，她可以額外吃蔡依林、吃這群人、吃聖結石、吃蔡康永，這些都是很大的群體，所以根本不怕那些臭知識份子罵他，臭知識份子的群體很小而且不受歡迎。

理科的社交性也非常強，街訪的時候被問到交換禮物300元以下要送什麼，理科馬上推薦蔡康永的新書，完成了商業互吹，理科太太具備這方面的敏銳度。

相比之下囧星人跟啾啾鞋只能窩在論文當中，累個半死只能吃沒有忠誠度的知識愛好者，只因為他們在乎給觀眾提供最正確的內容，多高尚的情操阿。

當他們在努力製作內容的時候，理科太太只要耍一下公主病，我就會重看10遍。

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►理科太太說的有這麼不堪嗎？

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