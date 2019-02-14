2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？

▲2019年西洋情人節電影推薦。（圖／作者多多看電影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



●多多看電影／現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人，以電影為生活中的唯一精神糧食。

2019年西洋情人節中有哪些好看電影上映呢？有哪幾部必看電影推薦呢？情人節這天除了送情人節禮物和情人節餐廳用餐以外，也能到電影院看場浪漫的愛情電影！除了過年春節的幾部票房大賣的電影，如《艾莉塔：戰鬥天使》和《馴龍高手3》，多多將以懶人包的方式，整理推薦出7部情人節上映必看電影，並同時列出各部片的電影類型、片長、推薦指數、電影影評，幫助大家在挑片時能更精準的看到心目中的好看電影！

愛欺

✓上映日期：2019年2月14日

✓電影類型：劇情

✓片長：101分鐘

✓推薦指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

《愛欺》是一部愛情相關的劇情電影，故事改編自梅格沃立（Meg Wolitzer）於2003年出版的同名小說，由葛倫克蘿絲（Glenn Close）和強納森普萊斯（Jonathan Pryce）主演，此片榮獲2019年第76屆金球獎最佳女主角獎，並入圍第91屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎！值得一提的是，葛倫克蘿絲（Glenn Close）在此片之前已經6度入圍奧斯卡，但全都鎩羽而歸，這次將是她演藝生涯中第七度挑戰小金人！

如有興趣可閱讀：《愛欺》必須知道的5件事｜葛倫克蘿絲值得一座奧斯卡嗎？電影為何延後一年上映？

當幸福提早來



✓上映日期：2019年2月15日

✓電影類型：傳記、劇情

✓片長：123分鐘

✓推薦指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

《當幸福提早來》表面上不慍不火，不過底層卻有股不安份的叛逆力量在鼓譟著，蘊含著不可小覷的情緒爆發力，縱使此片稱不上是一部道地且標準的傳記電影，無法讓人透過這部片更了解阿思緹林格倫（Astrid Lindgren）這位20世紀最具影響力的童書作者，但絕對是一部恬淡清新但卻富含極強後座力的電影！

如有興趣可閱讀：【影評】當幸福提早來｜禁忌的愛情，能否嚐到最終甜美的果實？

祝你忌日快樂

✓上映日期：2019年2月14日

✓電影類型：恐怖、驚悚、懸疑

✓片長：100分鐘

✓推薦指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

《祝你忌日快樂》為2017年電影《忌日快樂》的正宗續集，男女主角潔西卡羅瑟（Jessica Rothe）和伊瑟瑞爾布薩德（Israel Broussard）都將回歸演出，克里斯多福B藍登（Christopher Landon）導演也將繼續執導這部美國的砍殺系列電影。《祝你忌日快樂》除了要解開第一集無限輪迴的終極秘密外，更加深了親情和愛情的戲碼，除此之外，在電影的片尾部分，導演更是為了未來即將上映的第三集埋下了吊足觀眾胃口的彩蛋！

如有興趣可閱讀：【影評】忌日快樂｜你心中以為的結局，絕對不是此片結局！

一吻定情

✓上映日期：2019年2月14日

✓電影類型：劇情

✓片長：101分鐘

✓推薦指數：★★★★★★☆☆☆☆（6星）

《一吻定情》是改編自多田薰的日本漫畫《淘氣小親親》，曾經多達七次被台、日、韓、泰改編成影視作品，這次將是第8次被翻拍，由《我的少女時代》的導演陳玉珊所執導，主演包含《我的少女時代》的王大陸和《美人魚》的林允，他們將重新詮釋江直樹和袁湘琴這對經典的CP組合！

如有興趣可以閱讀：2018年七夕必看的10大電影［與情人最好的約會催化劑］

沒有煙硝的愛情

✓上映日期：2019年2月14日

✓電影類型：劇情、音樂、浪漫

✓片長：89分鐘

✓推薦指數：★★★★★★★★★☆（9星）

《沒有煙硝的愛情》是一部波蘭的電影，除了拿下第71屆坎城影的最佳導演獎外，更是在第91屆奧斯卡金像獎入圍最佳外語片、最佳導演和最佳攝影等3項大獎，執得一提的是，導演帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）便曾靠著《依達的抉擇》獲得第87屆奧斯卡最佳外語片，也是幫助波蘭在入圍10次後的首次得獎。

如有興趣可閱讀：【2019奧斯卡】第91屆奧斯卡完整入圍名單 ｜《真寵》和《羅馬》遙遙領先

樂高玩電影2

✓上映日期：2019年2月14日

✓電影類型：動畫、動作、冒險

✓片長：106分鐘

✓推薦指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

《樂高玩電影2》是2014年《樂高玩電影》的正宗續集，也是「樂高電影系列」的第四部作品，另外兩部衍生作為《樂高蝙蝠俠電影》和《樂高旋風忍者電影》。第二集再次秉持著此系列的亮點，充滿各種真人版電影中的彩蛋畫面和台詞，對於熟悉影視DC世界和美國影視文化的觀眾來說，絕對能笑到樂開懷！

我的傲嬌男友

✓上映日期：2019年2月14日

✓電影類型：愛情、喜劇

✓片長：100分鐘

✓推薦指數：★★★★★☆☆☆☆☆（5星）

《我的傲嬌男友》是改編自星森雪所著少女漫畫《兩小無猜。純真之戀》，由平野紫耀和樱井日奈子所主演。故事以浮誇的喜劇和肢體動作，來呈現出一段羞澀又充滿浪漫氛圍的漫畫式愛情喜劇，是情人節檔期中十分應景的一部電影！如有興趣可閱讀：盤點日本漫畫改編的電影



熱門文章》

►《水行俠》──吃粗飽，大碗滿意

►2019年恐怖電影Top12



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「多多看電影」部落格，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

<