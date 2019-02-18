AI會改變教育方式嗎？

▲AI將改變人類哪些生活？（示意圖／視覺中國）

●TAIWAN夢想家／由一群掌握AI創新價值及趨勢的跨領域人才組成，希望藉此提升國家競爭力，將台灣打造為AI發展重鎮，進而孕育AI新興產業應用發展。

近年來人工智慧的發展受到全世界的矚目，人們的生活也因為人工智慧的發 展有了改變。從最知名的電腦下棋開始，人們開始瞭解到電腦透過快速計算，以 及大量的記憶空間，所能夠發揮的強大分析及預測能力。在我們的生活中，其實 人工智慧的應用已經悄悄地帶來了影響及便利。人工智慧往往與數據分析是相輔相成的，Google 導航及 Google 翻譯的精確度及便利性就是一個很好的例子。在幾年前我們可能不相信電腦可以幫忙做出不錯的翻譯，而現在很多人都相當依賴 電腦在翻譯方面的協助。另外，有很多的機構及商家，例如醫院及賣場，已經開 始提供智慧的導覽及查詢介面，甚至於透過機器人來提供服務。科學家也常常應用人工智慧的技術，來解決一些數學式工程的問題。

然而，人工智慧的發展究竟會對教育的方式帶來什麼樣的改變，仍然是眾說 紛紜且眾人很想要瞭解的問題。有人可能認為，教育是一個重要且嚴謹的事情， 怎麼可能讓電腦和人工智慧來介入呢？其實在過去數十年來，全世界應用電腦及 通訊科技來解決教學問題的例子已經很多了。許多教育科技的學者發現，適當地 使用科技的確可以帶來不同的教育風貌，更可能達到以前的教學方式所無法達到的效果。例如透過行動及無線通訊科技，學生的學習活動可以在博物館、科學館或生態園區，把課本所學的，帶到真實現場應用；同時，把真實現場蒐集的資料， 帶回教室來討論。

那麼究竟人工智慧會帶給教育什麼樣新的改變呢？這個問題大概可以從三個方面來說明。

第一，未來電腦可以扮演更具智慧的教學輔助的角色。在傳統教學的模式下， 一個老師要面對多名學生甚至於數十名學生。在這種一對多的條件下，老師們要在有限的時間內針對每個學生的學習困難或問題給予個人化的分析及協助，是不太可能的事情。但是經由人工智慧的輔助，未來電腦可以針對學生的學習表現、學習過程的行為，甚至於他們的情緒反應或是臉部的表情來進行分析，並且根據 這些與學習內容之間的關係，來找出造成學生學習障礙的瓶頸。這樣的訊息，對於教師來說是很有用的，因為可以立即了解學生的學習狀況並且提供必要的協助。 同時，透過智慧型教學系統的輔助，老師更能夠細緻地管理班級，並解決個別學 生的問題。

第二，電腦可以扮演具智慧的學習工具和夥伴。例如學生在練習英文發音的時候，具有人工智慧的電腦系統就可以分析學生發音的正確與否，並且立刻提供回饋或者是示範。另外一個例子就是透過機器人介面和多媒體介面，電腦可以扮演一個智慧型的真實世界學習同伴或是線上的學習同伴，來和學生們一起競爭， 一起討論，讓學習過程有更多良性的互動，更生動有趣。

第三，未來具有人工智慧功能的電腦，可以扮演一個學習者的角度，讓學生 練習來教會他們。換句話說，未來我們的學生甚至於有機會扮演老師的角色，來 試著把他們所學會的東西教導給一個具有人工智慧的電腦和機器人。透過扮演老 師的角色，學生們對於所學的知識能夠詮釋出來，才能真正的把所學會的東西融 會貫通。

因此，未來人工智慧在教育的應用，是一個值得期待的事情。這件事情的發 展可能不是非常快，但是一定會逐步地改變我們的教學與學習的模式。

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