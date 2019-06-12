投書／台灣稅罰過重，賀一航也是犧牲者！

▲筆者表示資2010年賀一航及其個人工作室積欠綜合所得稅及營利事業所得稅約812萬多元，被管收於土城看守所74天，這件事亦是他關注的個案之一。

●田蒂欣／經濟人權研究員。

近日賀一航癌逝的消息震驚演藝界，筆者也十分感概。許多媒體報導主要是演藝界的傷痛，但筆者要以台灣稅制來看賀一航的死。



我研究台灣稅制多年，2010年賀一航及其個人工作室積欠綜合所得稅及營利事業所得稅約812萬多元，被管收於土城看守所74天，這件事曾是我關注的個案之一。



因為在台灣，除稅罰過高、稅額認定不公平及不透明等長期弊病之外，管收也是很不人道的事。大家可能不知道，在看守所比在監獄痛苦，他們放風時間太少，關在一個小空間吃了睡、睡了吃，很容易得憂鬱症。



當年台北行政執行處認為賀一航有錢召妓、吸毒，卻拒繳清欠稅，因此依法向法院聲請拘提管收。但據媒體報導，Judy告訴執行官：「其實他吸毒的８千元是Ａ他妹妹的錢。目前他沒固定收入，如果要管收更是無力償還。」



其實，經濟不景氣導致生意不好或失敗、失業，進而繳不出貸款、欠債或欠稅，時有所聞。台灣的稅官及執行官常不知民間疾苦，把大額欠稅者當作犯人對待，很不可取。像賀一航也不是真的欠812萬，他的本稅只有200多萬，是台灣的稅制不斷幫他算計滯納金、利息及罰鍰所產生的驚人數字。



這些現象不是只有發生在賀一航身上，許多欠稅當事人跟他一樣，一旦頭家接獲司法單位的強制執行通知，通常就不再雇用當事人。根據媒體報導，賀一航曾感概官員斷其生路：「其實稅的部分我真的搞不懂，會計師也沒幫我弄好，單子一直來，我就一直繳，而且我記得本稅只有200多萬，但他一罰就要罰到這麼多，現在又跟電視台討債，這樣我要怎麼過活？」



甚至做生意的人因為欠稅，其往來銀行接獲強制執行通知，不論欠稅金額多少，所有戶頭立刻被凍結，一旦跳票，生意及信譽馬上受影響；若還有貸款，銀行一抽銀根，也是斷其生路。台灣這種強制執行的稅收方式，實已嚴重侵害人民生存權與工作權。甚至，賀一航釋放出來後，演藝界好友紛紛出手相助其賺錢還稅，演出通告不絕，但他卻日夜接通告而終至罹癌，這更是侵害到他的健康權、生命權。



台灣稅制問題真的很大，大家要多關心才是。



例如壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏五億稅金這件事，被立法委員質疑司法最終只會輕判刑度，且國家只能收到6萬元罰金，於是要求將現有稅捐稽徵法過於寬鬆的刑罰，提升至重罰防弊。但大家知道嗎？在實務上，欠稅者就算判刑罰金只有六萬，國稅局還是會開補稅單給當事人，一毛都不會少。





▲筆者認為每個人都要繳稅，所以首先應了解何謂逃漏稅？什麼情況下是逃稅，什麼情況是漏稅？如何漏？是明知故犯，還是不清楚、不小心漏的，抑或合法避稅呢？（示意圖／視覺中國）

很賊的是，財政部不僅未將這種狀況說明給委員聽，甚至還非常快速召開公聽會，並於日前預告《稅捐稽徵法》第41條即將修正，未來被法院判定故意逃漏稅且情節重大者，由過去處5年以下徒刑、併科6萬元以下罰金，提高為10年以下徒刑，罰金提高至下限1千萬、上限1億。最快於7月底前提報行政院核定，排入立法院下會期審議，今年底施行上路。



面對財政部如此快速且大幅調高所謂的逃漏稅者受罰刑度，民眾應該強烈質疑，國家是否又多出一個讓納稅人恐懼不安的手段來逼稅？



許多人認為有錢人、大企業家都擅長逃漏稅，因此每有新聞報導，欠稅者遭管收立馬吐錢繳稅而拍手稱好。但這樣的民意，極有可能強化國家不當稅罰的行動力。目前我國用凍結銀行帳戶、查封拍賣財產、限制出境、管收入監等手段，逼迫欠稅人情急而於最短時間內籌錢補稅，是政府慣用的技巧，也是前財政部長經典名句：「若要談人權，那就不用課稅了」之寫照。若再加重刑罰，台灣人權將更為堪慮！



每個人都要繳稅，所以首先應了解何謂逃漏稅？什麼情況下是逃稅，什麼情況是漏稅？如何漏？是明知故犯，還是不清楚、不小心漏的，抑或合法避稅呢？據維基百科的定義：合法的避稅行為，又稱為節稅。非法的避稅行為，又稱為逃稅。所以大家要知道，若是有根據可以節稅或避稅，是法律允許的，就不是逃漏稅，唯有詐欺逃稅才能啟動刑罰。



甚至，已經施行上路的《納稅者權利保護法》，第七條也有明確限制對租稅規避的裁罰，只能及於滯納金及利息，不准處以罰鍰。因此在近期的法院審理當中，許多案件原本被認定是逃漏稅，要補稅加罰鍰，後來被最高行政法院認定為是避稅行為只要補稅就好。因此，欠稅案件在法院審理時，宜先釐清節稅避稅，或是真正的逃稅，才能免於傷害納稅者人權。



若據賦稅署的說法稅捐稽徵法第41條這個修正條文，今年下半年送立法院通過，年底就要施行，這會有很大的問題。因為在台灣許多法官及財稅官員欠缺賦稅人權概念，在其未能擺脫「把人民當賊」的心態，做到正確認定是詐欺逃稅或合法避稅之前，應該暫緩此條文之施行，或至少應該要有三年的緩衝期，才不至於傷及無辜。

特別是稅捐稽徵法第41條的適用，其關鍵在於「故意」逃漏稅情節的判定。根據國立中正大學公布的調查報告顯示，有84.6%的台灣民眾不相信法官處理案件具有公平公正性，76.5%的民眾不相信檢察官辦理案件具有公正性。所以此條文一旦通過，對在台的企業來說不啻是一顆不定時炸彈。當企業都遠走高飛，不僅對台灣經濟如同雪上加霜，對民心的流失更是難以估計。



因此奉勸立委諸公真的要三思，連《金融機構洗錢防制辦法》都明定金融機構進行逾五十萬元的大額通貨交易，須向法務部調查局通報，請問一億罰金的財稅目的，難道不需要從嚴考量？若輕易就被財政部綁架匆匆通過修法，實不知要害到多少家庭！



而且有些嚴刑峻罰立法的「前提」本身就是錯的，立法者也要注意。例如許多國家將大麻視為毒品，處以刑責。然而大家可能不知道，全球吸大麻最多的人口在荷蘭，但荷蘭的治安卻好到犯罪率幾乎是零，監獄甚至出租給其他人用。探究其理由，原來大麻比菸酒對人體的傷害還要輕。



長期以來，財稅官員總是用憲法第19條：「人民有依法律納稅之義務。」要求人民要乖乖繳稅，但卻不提憲法第15條：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」這些人民應享有的基本人權。



身為人，應享有免於恐懼的自由（FreedomfromFear），這是美國總統富蘭克林•德拉諾•羅斯福曾揭示的四大自由《言論自由》、《信仰自由》、《免於匱乏的自由》和《免於恐懼的自由》之一。受到先進國家高度重視，政府甚至在通關作業上都想盡辦法，讓語言不通的各國人士享有免於恐懼的自由，而暢行無阻，促進該國經濟發展。當世界各國都在改變，我國財政是否也應改變，還給人民免於恐懼的稅制呢？



當我國稅收長期處於「視民如賊」、外加「殺雞取卵」的事實中，面對下半年可能於立法院快速通過的稅捐稽徵法第41條修正案，一般民眾不僅應了解嚴刑重罰的後果，也呼籲各界護衛人權之士，撥冗回顧古今中外濫稅導致亡潮滅國、人民革命的歷史悲劇，關心此一法案可能發生的稅災，預防憾事於未然。

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