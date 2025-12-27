ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練

我們想讓你知道…運科的含金量還在上漲，透過運動科學的輔助，我們能夠更精準地掌握選手的身體狀態、開發選手的潛力，以及更全面地了解對手，在賽場上發揮最大的實力。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

●文／壘包先生

近十多年來，台灣棒球訓練正逐步出現結構性的轉變。過去講究耐操、吃苦，長期以訓練量作為核心指標的養成模式，開始加入運動科學的視角，將重心放在動作效率、身體整合與傷害風險控管上。這樣的變化，最初多見於職業層級，近年則逐漸向下延伸至學生棒球與基層體系。職棒投手陳冠宇的職涯歷程，恰好提供了一個理解這場轉變的具體案例。

從傳統日式訓練　到接觸運動科學

前陣子，陳冠宇在《鍵盤球探》中回顧自己從三級棒球、成棒一路走到日本職棒十年的過程。談及2010年前後剛到日本時，球隊安排的大量慢跑與下肢訓練，他笑著形容：「我想到這個就有點可怕。」這個說法很符合過往傳統上我們對日式訓練的印象。

然而，2010年的日職訓練方式，乃至整個日本的棒球訓練方式，到2025年的今天已經有天翻地覆的變化。

陳冠宇說自己剛到橫濱時，身體強度還跟不上一軍選手，教練團為他安排了大量體能訓練，內容以跑步為主。雖然大量練跑提升了下肢強度，但由於訓練量失衡，上下肢的協調出現問題，陳冠宇因此受傷，必須進行Tommy John手術，並接受長達2年的復健療程。

轉機發生在陳冠宇的復健過程中，在這兩年間他理解到諸如前導腳和手臂發力的關係、揮臂型態等等近年來在運動科學範疇提出並嘗試解決的問題，並逐步將這些概念實際應用於復健與訓練過程中。動作效率與身體控制能力逐漸穩定，也才有陳冠宇後續精彩的日職生涯。

旅外返台繼續科學化訓練

2021年，在日本職棒效力滿十年的陳冠宇，為了家庭選擇返台延續職業生涯。當年可說是難得一見的海歸大年，共有6位選手參與7月的選秀會，話題熱度之高，連這些球員隨著哪一支球隊進行調整訓練，都被視為是達成加盟共識。

選秀狀元大熱門的江少慶選擇和富邦簽下自培合約，曾仁和選擇統一，呂彥青、胡智為、吉力吉撈・鞏冠則是自培加入味全龍。當多數球員直接銜接職業球團體系，唯獨陳冠宇選擇了很不一樣的路，到當時還叫做安永鮮物的全越棒球隊進行訓練。

陳冠宇將返台初期的訓練重點放在重新掌握身體狀態，當時他希望透過春甲聯賽維持手感，也看上全越可以提供比較彈性的自主訓練時間，而且全越旗下的XPORTS三峽訓練中心有相當完善的設施。

尤其XPORTS的「初動負荷器材」可以透過訓練增加關節活動度、提升爆發力及加快速度，減少運動傷害。這套系統可以為投球、打擊、跑壘、守備的動作訓練做出專門設計，是鈴木一朗和達比修有等旅美球星都採用進行自主訓練的系統。

回顧當時的訓練背景，時任崇越集團董事長郭智輝在相關討論中，曾以實務角度指出，透過「初動負荷」這類強調在低關節壓力下引導正確發力順序的訓練概念，能協助選手在不過度堆疊負荷的情況下，重新建立動作協調與爆發時序。「初動負荷」設備連在當時的中職各隊都很少見，顯見當時崇越在訓練設備環境上也不輸給職棒球隊，成為打動陳冠宇的關鍵原因。

從運科先驅者全越到國內百花齊放

近年來，球員轉向科學化訓練的現象，在中華職棒的休賽季也愈來愈常出現。最近我們總會聽到某某某選手到美國Driveline訓練、哪些選手又到日本的Next Base調整機制的新聞。

從最早期大多只有旅外球員，科學化訓練已經漸漸普及到許多中職選手。許多教練也紛紛開始學習相關知識，例如張泰山也到Driveline學習、謝長亨創立貝思沛拉等等。

由於各國的棒球交流越來越頻繁，加上YT影片的興起，越來越多關於棒球的知識可以比較輕鬆地傳到台灣，一路演變到現在，職棒各隊幾乎都可以看見科學化訓練的影子，從用於追蹤投打表現的Rapsodo、Trackman或模擬打擊訓練所使用的HitTrax等科技系統，甚至部分職業球團已經開始聘用專業的運動科學教練，都充分顯示出了運動科學乃至運動科技對現代棒球的重要性。

這股變化也延伸至基層棒球，例如我們看到如劉致榮、孫易磊等球員，在學生階段、尚未獲得旅外合約之前，就已經頻繁接觸運科器材與科學化訓練，提升身體素質、調整發力機制。甚至已經有一些高中球隊已經引進相關教學，也成為近年來高中棒壇屢屢輸出火球男的關鍵因素。

除了天賦的開發之外，運動科技的重要性也顯現在國際賽的競爭力。透過數據蒐集與分析，我們能夠在陌生的國際賽場中先行掌握對手，制定應對策略。去年12強爆紅的「飲料單」，就是透過球場內的運動科技器材取得情蒐資料的。現代化棒球，起風了！

運科的含金量還在上漲，透過運動科學的輔助，我們能夠更精準地掌握選手的身體狀態、開發選手的潛力，以及更全面地了解對手，在賽場上發揮最大的實力。

回顧近年中華職棒休賽季的海外自由球員（FA）市場，古林睿煬、林安可、徐若熙等頂尖選手輩出，重磅簽約、踏上海外舞台已成常態，這樣的畫面在十多年前根本難以想像。如今的中職，無論在商業規模、娛樂設施、薪資保障、規章制度以及最重要的球員實力，都有了長足的進步。

那個曾被球迷半開玩笑稱為「草野球」的年代成為過去，而支撐這場「現代化棒球」轉變的，除了制度與資金，更重要的核心，是「運動科技」逐漸走進台灣棒球的日常。

▼透過數據蒐集與分析，我們能夠在陌生的國際賽場中先行掌握對手，制定應對策略。去年12強爆紅的「飲料單」，就是透過球場內的運動科技器材取得情蒐資料的。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

►國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

►民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！

投稿
申訴
關鍵字: 壘包先生 雲論 棒球 陳冠宇 運動科學 職棒 中職

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練
中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地..
從司法崩壞到民主獨裁
少數否決多數　舊民意否定新民意
五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

推薦閱讀

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

從司法崩壞到民主獨裁

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

少數否決多數　舊民意否定新民意

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

大法官不必充當義勇急先鋒

偏離法治常識　專業的憲政白痴

相關文章

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

備戰明年3月開打的世界棒球經典賽，日本棒球代表隊總教練井端弘和26日率先公布部分成員名單，共有8人入選，包括道奇球星大谷翔平與天使投手菊池雄..

11小時前

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地緣影響力之爭

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地緣影響力之爭

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

從司法崩壞到民主獨裁

從司法崩壞到民主獨裁

蔡其昌談徐若熙WBCQ小故事　大約加盟軟銀鼓勵先中職再旅外

蔡其昌談徐若熙WBCQ小故事　大約加盟軟銀鼓勵先中職再旅外

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學..

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

從司法崩壞到民主獨裁

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面