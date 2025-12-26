ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地緣影響力之爭

我們想讓你知道…2025年泰柬邊境再燃戰火所蘊含的意義已超出雙邊爭端本身，更反映出大國如何運用隱性方式展開代理人博弈，以改寫區域權力版圖。在宏觀概念層次審視此事件，我們可以看到中國運用治理性，實現地緣政治目標的戰略。

▲。（圖／路透）

▲2025年12月，泰國與柬埔寨邊境再度爆發武裝衝突，令原已緊張的區域局勢雪上加霜。（圖／路透）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員

2025年12月，泰國與柬埔寨邊境再度爆發武裝衝突，令原已緊張的區域局勢雪上加霜。在日中關係的背景下，北京在東亞各地透過支持柬埔寨，以隱蔽的代理衝突形式向與美日同盟關係密切的泰國施壓。這種手法並非傳統的直接軍事對抗，而是利用第三國作為戰略工具，顯示出中國巧妙運用地緣政治工具的用意。

從冷戰以來，東南亞一直被視為典型「破碎地帶」（Shatter Belt），外部強權在此交匯博弈，區內族群矛盾叢生。如今的印太格局延續這一格局，只不過競爭形式從意識形態對抗，轉向治理模式與地緣影響力之爭。

中國以支持柬埔寨與泰國發生衝突，其目的在於對美日於印太地區的部署形成多點壓力與牽制，將日中緊張的關係外溢至他國。泰國在二戰時曾為日本盟友，戰後更是美國在東南亞的傳統盟友和重要戰略夥伴，美泰之間長期維持著密切的軍事合作。

除了例行的「金眼鏡蛇」演習，今年3月的緬甸地震，還能見到美軍進入泰緬邊區救災，近年美國亦積極提供情資打擊詐騙園區。在這一波的泰柬衝突，泰國使用的F-16和史崔克（Stryker）裝甲車反擊，柬埔寨則是以接收的中國軍援製造事端，呈現的政治圖像更是不言而喻。

中國以基建建立隱蔽代理人

中國長期以來透過經濟援助和基礎建設投資，對柬埔寨施行治理性的再生產。誠如傅柯的治理性概念強調，國家權力可藉由知識、規範和技術來「治」社會，而非僅透過軍事與強制手段。北京正是運用此種治理術，將自身的發展模式輸出至柬埔寨，塑造有利於中國利益的結構與環境。

2013年以來，中國在湄公河區域大舉推動基建投資，透過「一帶一路」倡議興建港口、公路、鐵路和電力設施，期望以經濟發展來影響鄰國。北京主導「瀾滄江–湄公河合作」機制，提供大量公共產品，特別是以雲南省境內的水壩管理水資源，從寮國到的柬埔寨順流而下，形成能迂迴南海的另一條走廊。

特別是中資企業幾乎把持的西哈努克港，現承擔柬埔寨約70%的對外貿易，並串聯起當地的經濟特區，成為中國投資與技術轉移的樞紐，強化柬國對北京的經濟依存。

這種以基礎設施為載體的「公共財外交」，在湄公河流域營造出對中國的安全依賴。北京則透過建設性權力來塑造柬埔寨的治理環境，使其國家運行日漸符合中國利益，這正是治理性權力在國際層面的展現。

中國對柬埔寨的巨額貸款和投資隱蔽的真實目的，是為了讓金邊政府在外交與安全政策作為北京的代理人。截至2023年底，柬埔寨超過三分之一的外債為對華欠款。中國手上既有債權又有基礎設施，最終實現全方面對湄公河流域國家的掌握，柬埔寨的雲壤海軍基地，更成為兩國舉行「金龍」聯合軍演的指揮中心。

經由治理性的「再生產」，中國重塑湄公河流域的地緣圖像，使得柬埔寨從經濟到安全領域均與中國高度耦合。北京無需直接控制或殖民，便可透過掌握關鍵基礎設施與資源供給，引導柬埔寨的政策走向和安全取捨，鞏固中國在湄公河次區域的權力網絡。

▼這種以基礎設施為載體的「公共財外交」，在湄公河流域營造出對中國的安全依賴。北京則透過建設性權力來塑造柬埔寨的治理環境，使其國家運行日漸符合中國利益，這正是治理性權力在國際層面的展現。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

中國針對泰國　是為側擊日本

在日中情勢升高之際，中國正在全球性的打壓日本。中國之所以發動柬埔寨針對泰國，主要是近年日本在泰國影響力增長，成為中國基建計畫的直接競爭者。

早在2010年代中期，日本即與泰國探討合作興建高鐵的可能，將「東京-大阪」新幹線的成功經驗推廣至「曼谷-清邁」。這一倡議是日本為鞏固在泰國影響力，牽制中國在東南亞推展基建外交的布局。

當時日本積極參與泰國高鐵計畫，是出於對中國在泰國日漸上升的影響力的擔憂，希望藉由基建合作維持自身在泰國的立足點。雖然日泰高鐵專案歷經波折，一度因投資條件問題而停滯，但日本並未放棄以經濟連結來深化安全關係的努力。

2017年後，日本積極支持泰國「東部經濟走廊」，投入資金升級曼谷至羅勇的鐵路、港口及智慧城市建設，助力泰國成為東協的工業中心之一。這些舉措在強化泰國經濟的同時，也讓泰國對日本和美國的友岸供應鏈綁定的更緊密。

透過高鐵及基建投資連結經濟，日本與泰國正在構築一種治理性的同盟。日本強調高品質基建和法治與透明，這為泰國提供與中國模式不同的發展治理範式，有助於提高泰國對外來投資的議價能力和治理水準。

這種影響是深遠的潛移默化，泰國在採納日本的新幹線技術、城市規劃標準以及安全協助時，也部分接受日本所代表的規範秩序與價值取向。因此，可以將之視為日本對中國治理性影響的反向制衡，對沖中國在湄公河流域打造價值體系，同時塑造泰國貼近西方現代性的認同。

除了經濟面向，日本近年也在安全合作上加強與泰國及東協的聯結，形成對中國治理性影響的另一種制衡。2022年5月，日本與泰國簽署《防務裝備與技術轉讓協定》，為日後軍事合作鋪平道路。2023年，日本更推出「官方安全援助」（OSA）新機制，首次以政府開發援助以外的預算來支持友好國防務能力建設。

近年欽那瓦家族未能幫助中國擴大影響力，也是中國以柬埔寨發起攻擊的動因。戴克辛家族在北京坐擁豪宅，入股廣東的汕頭貨櫃碼頭公司，家族成員流亡期間被奉為上賓。

但是泰國並未完全買單中國的善意，泰國東部走廊特區未能與柬埔寨和寮國的鐵路對接，克拉運河成為金融遊戲，甚至在軍購棄單殲-11選擇瑞典的獅鷲戰機，以及前述的史崔克訂單排擠中國製裝甲車數量，每一件事情都讓北京臉上無光。

柬埔寨被淪為中國的「局內攪局者」

反觀柬埔寨，在治理性的再生產之下，長期為中國發聲，經常在印太地區的議題為中國立場背書，削弱美日等國影響力。經典的例證是南海問題，柬埔寨甚至與東協立場相左，堅定支持中國，成為中國在東協的代理人。

2012年和2016年東協峰會期間，柬埔寨兩度利用東協共識決策機制作為中國的盟友，阻撓在聯合公報中提及仲裁案對中國不利的內容，導致東協會後無法發表涉南海爭端的共同聲明。

透過柬埔寨作為代理人，北京成功阻止東協在南海問題上採取統一對抗中國的立場。當美日試圖透過東協推行印太戰略議程時，柬埔寨往往充當「局內攪局者」，確保印太區域多邊論述不偏離中國利益，代替中國承擔一定的戰略壓力與行動角色。

此外，中國也透過軍事援助和訓練強化柬埔寨軍隊的能力，近日泰國在柬埔寨邊境收繳的大批保利集團生產的軍火，便是在重慶生產。雖然中國和柬埔寨一再否認建立軍事同盟，但是事實上的雲壤基地合作與軍事援助，實際上已讓柬埔寨成為在東協投射力量的跳板。

美國於10月對柬埔寨祭出金流制裁，打擊有中國背景的詐騙集團。但是近期柬埔寨仍然願意冒險，打破美國主導的停火協議，與中俄聯合演習在南北兩側起事，便是為中國發起代理衝突。北京無需與美國與盟邦直接衝突，便可透過扶持鄰國來間接削弱對手盟友的安全感，這種隱蔽的代理戰略極大地增強中國的靈活性。

透過柬埔寨製造泰國的安全難題，可讓東協內部分裂，有助於牽制其他國家對日本的支持態度。此外，中國也向東南亞其他國家傳遞信號，過度倒向美日可能受到中國式的「規訓」。由於近期美國新版的國安戰略才剛公布，施壓泰國還能測試川普政府的反映。

2025年泰柬邊境再燃戰火所蘊含的意義已超出雙邊爭端本身，更反映出大國如何運用隱性方式展開代理人博弈，以改寫區域權力版圖。在宏觀概念層次審視此事件，我們可以看到中國運用治理性，實現地緣政治目標的戰略。

中國的地緣政治競爭手段的複雜性，揉合發展與安全、話語與力量將深度交織。這一模式與中國在境外滲透的模式同一邏輯，而且形成交互羅織的網路。

值得注意的是，柬埔寨也是詐騙集團基地之一，而這種經由中國治理性形成的多重攪局身分並非個案，「全球南方」不乏中國的隱蔽代理人，不時挑戰自由主義國際秩序。

▼2025年泰柬邊境再燃戰火所蘊含的意義已超出雙邊爭端本身，更反映出大國如何運用隱性方式展開代理人博弈，以改寫區域權力版圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

►國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

►民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！

投稿
申訴
關鍵字: 湯名暉 雲論 中國 泰柬衝突 東南亞 美國 地緣政治

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地..
從司法崩壞到民主獨裁
少數否決多數　舊民意否定新民意
五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..
國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

推薦閱讀

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地..

從司法崩壞到民主獨裁

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

指責《大誌》利用街友的人，其實是「不食人間煙火」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

十個讓台南女孩當女朋友的理由

大法官不必充當義勇急先鋒

相關文章

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

中國多地商場近期迎接耶誕節時，出現造型特殊的「聖誕老人」，身穿清朝官服、頭戴官帽，外型酷似電影角色鰲拜，引發網友熱烈討論，相關畫面迅速在網路..

3小時前

從司法崩壞到民主獨裁

從司法崩壞到民主獨裁

1.2兆國防預算遭諷美國棋子　管碧玲：那日本、澳洲也是嗎？

1.2兆國防預算遭諷美國棋子　管碧玲：那日本、澳洲也是嗎？

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

少數否決多數　舊民意否定新民意

少數否決多數　舊民意否定新民意

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　..

從司法崩壞到民主獨裁

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面