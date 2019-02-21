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海苔熊／有時候，我們會用「討厭自己」來保護自己

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▲有時候，我們會用「討厭自己」來保護自己。（圖／翻攝自pixabay）

●海苔熊，本名程威銓／台大心理所碩士，作家。喜歡大家叫他海苔熊，是一種結合可愛與可口的動物。經營「海苔熊」粉絲專頁。

沒錯，有時候，我們會用「討厭自己」來保護自己。等等，你是書讀太多腦袋進水了嗎？這聽起來不是很矛盾嗎，為何討厭自己可以保護自己呢？

心理防衛機制

根據安娜弗洛伊德的觀點，在眾多防衛機轉當中其中有一個比較少被提到的是 「和自己作對」（註1）。你之所以覺得「用討厭自己來保護自己」這句話很瞎，可能是因為你心裡面有一個假設是 — — 討厭自己是最糟糕的情況嘛！還有比這個更糟糕的嗎？

但這並不是事實。

舉例來說，我常常收到類似的來信，在這樣的例子當中，我們或許有機會可以看到「討厭自己」並不是最糟糕的情況。

「海苔熊，我已經很努力了，但他對我還是忽冷忽熱，我知道自己這樣很傻，可是愛上了實在是沒有辦法。每次我們約砲，我都想著怎麼樣才能夠在性愛技巧上面多精進一點、在講話上面多溫柔一點，可是不管我怎麼做，他說，雖然我很重要，但是他女朋友也很重要⋯⋯我常常想，是不是我不夠好，不夠好到，他有我就好？」

上面這一串看起來很努力想要改變的自我表白，真的很令人心疼，但如果從防衛機轉的觀點，有一種可能是：當你選擇相信，是因為自己不夠好，他才比較愛她，那麼你終於可以逃避去面對「不管你做什麼，他總是不會把你放在第一順位」的恐懼。

這個表格當中，不知道你有沒有發現一件事情 — — 我們之所以選擇相信「自己不夠好」，因為那個「不夠」（not yet），創造了一種「我好像還可以好好努力」的可能。然而，不論你多麼努力，他都不會如你想像的那樣愛你，或者是他仍然一邊攬著你的肩膀，一邊仍然放不開他的女友／男友，因為這並不是你想要的，於是你只好試圖做多的事情、參加更多的講座、看更多的書，讓自己「變更好」。

瞧，這是一條沒有終點的路！

你之所以選擇在這條路上掙扎但是仍然繼續走，是因為「相信還有可能」或「相信自己不好但還有努力空間」，比起相信「他就是沒那麼愛你，你做什麼都一樣」比較不會痛苦。

你活在惡夢裡卻沒有辦法醒過來，是因為儘管這是一個讓你感到痛苦的惡夢，相較於清醒之後未知的孤寂，你寧可活在夢裡，掌握「鞭笞自己的權力」。

註1：Life, T. S. o.（2017）。人生問題的有益答案：偉大思想家如何解決你的煩惱（Great Thinkers: Simple Tools from 60 Great Thinkers to Improve Your Life Today）（林力敏譯）。台灣：先覺。（ 心理治療 章節）

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