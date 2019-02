海苔熊／有時候，我們會用「討厭自己」來保護自己

▲有時候,我們會用「討厭自己」來保護自己。(圖/翻攝自pixabay)



●海苔熊,本名程威銓/台大心理所碩士,作家。喜歡大家叫他海苔熊,是一種結合可愛與可口的動物。經營「海苔熊」粉絲專頁。

沒錯,有時候,我們會用「討厭自己」來保護自己。等等,你是書讀太多腦袋進水了嗎?這聽起來不是很矛盾嗎,為何討厭自己可以保護自己呢?

心理防衛機制



根據安娜弗洛伊德的觀點,在眾多防衛機轉當中其中有一個比較少被提到的是 「和自己作對」(註1)。你之所以覺得「用討厭自己來保護自己」這句話很瞎,可能是因為你心裡面有一個假設是 — — 討厭自己是最糟糕的情況嘛!還有比這個更糟糕的嗎?

但這並不是事實。



舉例來說,我常常收到類似的來信,在這樣的例子當中,我們或許有機會可以看到「討厭自己」並不是最糟糕的情況。



「海苔熊,我已經很努力了,但他對我還是忽冷忽熱,我知道自己這樣很傻,可是愛上了實在是沒有辦法。每次我們約砲,我都想著怎麼樣才能夠在性愛技巧上面多精進一點、在講話上面多溫柔一點,可是不管我怎麼做,他說,雖然我很重要,但是他女朋友也很重要⋯⋯我常常想,是不是我不夠好,不夠好到,他有我就好?」



上面這一串看起來很努力想要改變的自我表白,真的很令人心疼,但如果從防衛機轉的觀點,有一種可能是:當你選擇相信,是因為自己不夠好,他才比較愛她,那麼你終於可以逃避去面對「不管你做什麼,他總是不會把你放在第一順位」的恐懼。

這個表格當中,不知道你有沒有發現一件事情 — — 我們之所以選擇相信「自己不夠好」,因為那個「不夠」(not yet),創造了一種「我好像還可以好好努力」的可能。然而,不論你多麼努力,他都不會如你想像的那樣愛你,或者是他仍然一邊攬著你的肩膀,一邊仍然放不開他的女友/男友,因為這並不是你想要的,於是你只好試圖做多的事情、參加更多的講座、看更多的書,讓自己「變更好」。

瞧,這是一條沒有終點的路!



你之所以選擇在這條路上掙扎但是仍然繼續走,是因為「相信還有可能」或「相信自己不好但還有努力空間」,比起相信「他就是沒那麼愛你,你做什麼都一樣」比較不會痛苦。



你活在惡夢裡卻沒有辦法醒過來,是因為儘管這是一個讓你感到痛苦的惡夢,相較於清醒之後未知的孤寂,你寧可活在夢裡,掌握「鞭笞自己的權力」。

註1:Life, T. S. o.(2017)。人生問題的有益答案:偉大思想家如何解決你的煩惱(Great Thinkers: Simple Tools from 60 Great Thinkers to Improve Your Life Today)(林力敏譯)。台灣:先覺。( 心理治療 章節)

熱門推薦》

►自殺的人並不是想死!為什麼人們會想譴責不幸的人?

►常自責、有罪惡感的人:心中都有個受傷的孩子

►在心碎之後:接納哀傷,花時間與悲傷相處



►隨時加入觀點與討論,給雲論粉絲團按個讚!

●本文獲作者授權,轉載自Medium。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論,來稿請寄:editor88@ettoday.net