【2020總統民調】單厚之／吳敦義的「四最」檯面上挺韓，實則劍指朱立倫

▲吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

《ETtoday新聞雲》昨天公佈的最新民調，2020年總統大選在柯文哲參選的情況下，蔡英文總統不管遇到怎樣的組合，支持度都在19~20％之間，如果民進黨換成賴清德上陣，支持度也只在20~21%之間。

在同時面對柯文哲、蔡英文參選時，藍軍最強的是高雄市長韓國瑜，支持度贏柯文哲7.4%，其次的朱立倫則小輸柯文哲1.8%，第三名的王金平和柯文哲的差距有23.2%，也小輸蔡英文2.5%。如果民進黨派出賴清德參選，柯文哲的支持度大致不受影響，但藍軍的三人支持度都略降。

《ETtoday新聞雲》的這份民調，和昨天《蘋果日報》公布的民調都呈現相同的趨勢。蔡英文總統不管對上什麼組合，支持度都沒有什麼變動；綠營假如換成賴清德，支持度也僅略高於蔡英文總統，也同樣幾乎沒有任何起伏。

蔡英文跟民進黨的盤，幾乎沒有任何擴張性。民進黨最大的對手不是柯文哲、不是國民黨，而是民進黨自己。

韓國瑜的支持度雖高，但《ETtoday新聞雲》民調也顯示，在1000多位高雄市的受訪者中，有23.7%非常支持韓國瑜參選2020年總統、16.9%還算支持、19.0%不太支持、32.5%非常不支持。整體支持韓國瑜參選2020的高雄市民有40.6%、不支持的則為51.5%。

韓國瑜就職才不到兩個月，屁股都還沒做熱，轉戰總統大選的正當性本來就不足。但韓國瑜大選的得票率為53.87％（陳其邁為44.80%），在正當性不足的情況下，居然還有40.6%的高雄市支持他參選總統，其實已經是很高了。

劍指朱立倫

國民黨內總統競爭情勢詭譎多變，黨主席吳敦義前幾天才拋出「全黨員投票」的議題，但黨內跟輿論反應都不佳，吳敦義也一路修正，到昨天已經講到「不排除徵召韓國瑜」，並且提出提名人要符合最強、最不會被攻擊、最沒意外狀況、最有勝選機會的「四最」了。

藍軍支持者乍看之下，可能會以為吳敦義的「四最」是「挺韓」，但實際上都是劍指目前民調排名藍軍第二的朱立倫。

吳敦義帶領國民黨贏得去年底「九合一」大選，被列名國民黨的「四個太陽」，但民調一直沒有起色。《ETtoday新聞雲》跟《蘋果日報》昨天公佈的民調，甚至都已經不將吳敦義列入，其實是件很難堪的事。

吳敦義的民調低卻掌握黨機器，從黨中央拋出「美式開放初選」到黨員投票的佔比，每一件都被外界質疑是替吳敦義量身裁衣。包括孫大千、羅智強等支持朱立倫的國民黨人，對吳敦義的批評更是毫不留情。就連媒體人蔡詩萍日前都發表了《寫給吳敦義的公開信：別無他途，你只能當一個克服私心的黨主席！》

吳敦義最後會投入初選嗎？

目前國民黨內的競爭態勢，馬英九大致是站在朱立倫這一邊。朱立倫的支持者也承襲了「馬式」的鬥爭風格，對黨內同志也不留情、不留後手。這種鬥爭風格的後遺症是，一旦一擊無法摧毀對手，就會後患無窮。

就像2005年的馬王之爭，一路到2013年的九月政爭，馬英九或許取得了表面上的勝利，但實際上卻付出了好幾倍的代價。如果不是九月政爭，國民黨2016年斷然不至於那樣的慘敗；馬英九卸任時也會風光許多，至少不必靠扮「馬大九」來博取聲量、贏得好感。

朱立倫支持者必須要注意的是，對吳敦義「人格摧毀」式的攻擊或許能獲得很大的掌聲，但如果沒有辦法讓吳敦義再也爬不起來，所有的反擊、苦果都是朱立倫要承受。

以目前的情勢演變，吳敦義最終投入國民黨初選的可能性不斷降低。如果吳敦義最終真的如蔡詩萍的建議，決定不投入初選，轉身扮演仲裁者，屆時無論是黨員、民調各半，或是民調六成、黨員投票四成的主張，正當性都會大幅提高。如果是這樣的遊戲規格，朱陣營可有必勝的把握？更不要講之後還有「換朱」的可能性了。

不玩的人最大！吳敦義最可能是那個不玩的人，而且還可能是遊戲的主審。朱立倫的支持者，千萬不要忘記這一點。

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