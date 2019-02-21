ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

【2020總統民調】單厚之／吳敦義的「四最」檯面上挺韓，實則劍指朱立倫

雲論

▲吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

《ETtoday新聞雲》昨天公佈的最新民調，2020年總統大選在柯文哲參選的情況下，蔡英文總統不管遇到怎樣的組合，支持度都在19~20％之間，如果民進黨換成賴清德上陣，支持度也只在20~21%之間。

在同時面對柯文哲、蔡英文參選時，藍軍最強的是高雄市長韓國瑜，支持度贏柯文哲7.4%，其次的朱立倫則小輸柯文哲1.8%，第三名的王金平和柯文哲的差距有23.2%，也小輸蔡英文2.5%。如果民進黨派出賴清德參選，柯文哲的支持度大致不受影響，但藍軍的三人支持度都略降。

《ETtoday新聞雲》的這份民調，和昨天《蘋果日報》公布的民調都呈現相同的趨勢。蔡英文總統不管對上什麼組合，支持度都沒有什麼變動；綠營假如換成賴清德，支持度也僅略高於蔡英文總統，也同樣幾乎沒有任何起伏。

蔡英文跟民進黨的盤，幾乎沒有任何擴張性。民進黨最大的對手不是柯文哲、不是國民黨，而是民進黨自己。

韓國瑜的支持度雖高，但《ETtoday新聞雲》民調也顯示，在1000多位高雄市的受訪者中，有23.7%非常支持韓國瑜參選2020年總統、16.9%還算支持、19.0%不太支持、32.5%非常不支持。整體支持韓國瑜參選2020的高雄市民有40.6%、不支持的則為51.5%。

韓國瑜就職才不到兩個月，屁股都還沒做熱，轉戰總統大選的正當性本來就不足。但韓國瑜大選的得票率為53.87％（陳其邁為44.80%），在正當性不足的情況下，居然還有40.6%的高雄市支持他參選總統，其實已經是很高了。

劍指朱立倫

國民黨內總統競爭情勢詭譎多變，黨主席吳敦義前幾天才拋出「全黨員投票」的議題，但黨內跟輿論反應都不佳，吳敦義也一路修正，到昨天已經講到「不排除徵召韓國瑜」，並且提出提名人要符合最強、最不會被攻擊、最沒意外狀況、最有勝選機會的「四最」了。

藍軍支持者乍看之下，可能會以為吳敦義的「四最」是「挺韓」，但實際上都是劍指目前民調排名藍軍第二的朱立倫。

吳敦義帶領國民黨贏得去年底「九合一」大選，被列名國民黨的「四個太陽」，但民調一直沒有起色。《ETtoday新聞雲》跟《蘋果日報》昨天公佈的民調，甚至都已經不將吳敦義列入，其實是件很難堪的事。

吳敦義的民調低卻掌握黨機器，從黨中央拋出「美式開放初選」到黨員投票的佔比，每一件都被外界質疑是替吳敦義量身裁衣。包括孫大千、羅智強等支持朱立倫的國民黨人，對吳敦義的批評更是毫不留情。就連媒體人蔡詩萍日前都發表了《寫給吳敦義的公開信：別無他途，你只能當一個克服私心的黨主席！》

吳敦義最後會投入初選嗎？

目前國民黨內的競爭態勢，馬英九大致是站在朱立倫這一邊。朱立倫的支持者也承襲了「馬式」的鬥爭風格，對黨內同志也不留情、不留後手。這種鬥爭風格的後遺症是，一旦一擊無法摧毀對手，就會後患無窮。

就像2005年的馬王之爭，一路到2013年的九月政爭，馬英九或許取得了表面上的勝利，但實際上卻付出了好幾倍的代價。如果不是九月政爭，國民黨2016年斷然不至於那樣的慘敗；馬英九卸任時也會風光許多，至少不必靠扮「馬大九」來博取聲量、贏得好感。

朱立倫支持者必須要注意的是，對吳敦義「人格摧毀」式的攻擊或許能獲得很大的掌聲，但如果沒有辦法讓吳敦義再也爬不起來，所有的反擊、苦果都是朱立倫要承受。

以目前的情勢演變，吳敦義最終投入國民黨初選的可能性不斷降低。如果吳敦義最終真的如蔡詩萍的建議，決定不投入初選，轉身扮演仲裁者，屆時無論是黨員、民調各半，或是民調六成、黨員投票四成的主張，正當性都會大幅提高。如果是這樣的遊戲規格，朱陣營可有必勝的把握？更不要講之後還有「換朱」的可能性了。

不玩的人最大！吳敦義最可能是那個不玩的人，而且還可能是遊戲的主審。朱立倫的支持者，千萬不要忘記這一點。

熱門推薦》
►韓國瑜進退都兩難

►看更多【單厚之】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立..

單厚之最新文章

more

【2020總統民調】單厚之／吳敦義的「四最」檯面上..

單厚之／國民黨初選開放變封閉　太陽們全為「一己之私..

【空中蝶戀花】單厚之／從華航罷工看疲勞駕駛常態，你..

單厚之／別再「捨去」了！用「加法」做轉型正義

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

關鍵字: 雲論 單厚之 雲論單厚之 國民黨 初選 民調 朱立倫 吳敦義
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
海苔熊／有時候，我們會用「討厭自己」來保護自己
【2020總統民調】單厚之／吳敦義的「四最」檯面上..
張宇韶／黨內總統初選的巧門，吳敦義細膩的盤算
【2020總統民調】邵宗海／韓國瑜進退都兩難
【2020總統民調】柳金財／無心插柳柳成蔭？韓國瑜..

推薦閱讀

【同婚專法出爐】呂秋遠／99.9%與異性婚權益相同..

【精神科醫師剖析】過度重視養生，其實是自戀的人？

【2020總統民調】邵宗海／韓國瑜進退都兩難

【2020總統民調】柳金財／無心插柳柳成蔭？韓國瑜..

李沃牆／「粵港澳大灣區」對台政經影響既深且廣

吳淡如／陳腔濫調的安慰有什麼用

【起訴書翻譯全文】華為到底犯了什麼錯？

洪仲清／在孩子的困擾行為裡，看見父母的責任

【終身職合理嗎】廖元豪／法官終身職就不能強制退休嗎..

陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

相關文章

台灣成亞洲首通過同婚的國家　國民黨：應維持《民法》原樣不輕易更動

台灣成亞洲首通過同婚的國家　國民黨：應維持《民法》原樣不輕易更動

同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》已於21日通過，台灣將成為亞洲第一個可以同性結婚的國家。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨認..

1小時前

張宇韶／黨內總統初選的巧門，吳敦義細膩的盤算

張宇韶／黨內總統初選的巧門，吳敦義細膩的盤算

重懲酒駕修法　國民黨團促本會期通過

重懲酒駕修法　國民黨團促本會期通過

朱立倫FB、Palantir、Airbnb一日跑透透　談未來與台灣合作

朱立倫FB、Palantir、Airbnb一日跑透透　談未來與台灣合作

港媒：吳敦義近期言論有「統」的風格　但願能見之行動

港媒：吳敦義近期言論有「統」的風格　但願能見之行動

讀者迴響

行動法庭

司法要正義，大聲挺人權｜《ET行動法庭》ETtoday全新節目｜2月26日起每周二下午1點直播

司法要正義，大聲挺人權｜《ET行動法庭》ETtoday全新節目｜2月26日起每周二下午1點直播

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

同婚專法99.9%與異性婚權益..

同婚專法99.9%與異性婚權益..

過度重視養生，其實是自戀的人？

【2020總統民調】韓國瑜進退..

無心插柳柳成蔭？韓國瑜的高民意..

「粵港澳大灣區」對台政經影響既..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面