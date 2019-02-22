【毒蛋風波】芬普尼雞蛋重現市場提醒我們的事

▲日前台南芬普尼毒蛋流入北市蛋行，下架逾3萬顆。（圖／台北市衛生局提供）

●杜宇／陳李農改研究團隊執行長。

國內再度發生雞蛋遭驗出含農藥芬普尼超標，且有問題的雞蛋恐早被消費者吃下肚，政府官員又將其視為個案，再度傷害民眾對政府的信賴。

猶記得2017年首次發生雞蛋含超標芬普尼殘留時，農政機關對外宣稱將推動一系列措施，來確保消費者食的安全，包括：管控芬普尼檢出場之淘汰蛋雞、禁用芬普尼水懸劑、將芬普尼列入雞肉及雞蛋之常態性檢測項目、強化農民之正確用藥及飼養管理觀念、修法重罰及撤照、研訂合理芬普尼殘留量檢驗標準（訂定芬普尼於家禽蛋類容許量為10ppb）、強化溯源標籤管理並做好源頭管理、輔導改善蛋雞場之飼養管理等。

事隔一年多，卻又再度發生毒蛋事件，顯示政府政策並未落實，執行效率有待加強。而蔡總統曾公開承諾提供民眾安全的飲食環境，讓消費者享有免於恐懼的自由，是政府責無旁貸的責任。如今蔡政府引以為傲的「食安五環」（源頭控管、重建生產管理、十倍市場查驗、惡意黑心廠商加重責任、全民監督食安）再度破功，讓民眾質疑蔡政府官員老是說得一口好政策，實際執行則不是那回事，尤其從採樣、檢測到回收作業時間是否過長，也遭到外界質疑。對此蔡總統也應該透過臉書表達一下關心之意，總不能只報喜不報憂吧！

人類是一種容易遺忘的生物，面對食安事件往往風頭過了就逐漸被遺忘，政府機構自然也不會追根究底，等到下次事件再爆發，淪為惡性循環。例如當國內雞蛋再度含超量芬普尼殘留，才讓人驚覺上次發生毒蛋的原因至今仍未得知，不了了之；不僅如此，戴奧辛雞蛋到現在也仍然沒有找到源頭，容易成為政府在擬定毒蛋防治對策的盲點，才會讓問題一再發生。另，政府雖然訂定許多看似很嚴格的法令規章，但是對於生產端違反食安規定時，經常是採取最低標，致無法達到有效的遏止效果。而這也是國內食安屢屢出包的重要關鍵之一。

過去要在食品供應鏈上追蹤問題是一件相當困難而耗時的事情，若將「區塊鏈」（Block chain）導入供應鏈，則可以讓流程更容易追蹤、更透明，並且讓資料數位化，也可降低出問題的食物進到消費者口中的可能性。當前透過區塊鏈的運用，在食安的溯源管控上，已有相當進展，例如美國沃爾瑪公司（Walmart）與 IBM 共同開發了食品安全的區塊鏈解決方案，將區塊鏈技術運用於美國製造的包裝食品、中國的豬肉和蔬菜供應，未來更將導入全球農產品供應鏈，讓所有利害關係人都獲益。想落實食安管控，台灣政府應該積極導入區塊鏈技術，才能真正做好從農場到餐桌的食安把關。

隨著貿易自由開放以及網路購物的興起，原料和成品來源及流通更加多元，讓食安把關更具挑戰性；尤其氣候變遷對養殖業者的挑戰也越來越大，應及早因應。如何落實從農場到餐桌的食用安全，而不只是喊喊口號，考驗每位執政者的能力，馬前政府沒做好，蔡政府亦不遑多讓。國內毒蛋再度發生，若政府還是不找方法而是找藉口掩飾，民眾的安全感不會到來，屆時又怎會把手中選票託付給同一人，畢竟食安、經濟才是人民最關心的事！

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