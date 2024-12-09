更有感的P、J人格分析正夯！　10個年末必做儀式清單出爐

▲10大年末必做儀式排名。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

MBTI 16型人格中，E、I 型分析已經不夠看，更有感的是 P、J 型的人格分析！適逢年末，有人用心規劃盛裝出席聚會、交換禮物、有人率性的出遊，哪裡好玩有趣就停下來體驗；有人約朋友一起欣賞煙火秀或嗨翻KTV狂飆經典金曲，盡情享受為社交能量充電：也有些人喜歡與自己獨處，選擇靜謐、溫暖的儀式感時光，紓壓的手作小物、細讀過往的日記手札、結清網拍的購物車，慰勞辛苦了一整年的自己等。

歲末年終 最有儀式感的時刻來啦！

無論派對狂歡或自我對話，各人格都有專屬的儀式愛好，P人依照當下心情來場驚喜、J人早早做好準備，E、I人又想如何慶祝呢？也許偶爾跨派嘗試，會發現內心藏著未曾開啟的小宇宙！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友們的年末儀式感熱門清單，無論選擇哪種方式，讓我們一起為今年畫下獨一無二、永生難忘的完美句點吧。

No.10 全身大健檢 J人明年的身體肯定比今年好用



年末到啦！是時候好好關心一下自己的健康了！很多人都會趁這時安排一次全身健康檢查，用數據來看看身體的狀況。

如果不知道要檢查什麼，一起規劃超均衡的飲食菜單、每週至少運動三次，還是戒掉睡前滑手機這個壞習慣，專注睡好每一覺，這些改變都能讓你的身體狀態在新的一年直接升級。調整好健康，生活才能繼續火力全開，向所有目標全速前進。

▼全身大健檢，J人明年的身體肯定比今年好用。（圖／取自免費圖庫Pexels）

No.9 斷捨離 重新佈置I人最愛待的棉被小窩



冬天最迷人的地方就是棉被小窩啦！趁著冷冷的年末，來一場「斷捨離」大作戰，把那些不需要的雜物通通清掉，讓空間瞬間煥然一新，整潔又舒服。

覺得居家整理太麻煩？其實超簡單。去買幾個抽屜整理箱，把東西分門別類收好，再規劃出一塊專屬的小天地，加上暖暖的燈光、超柔軟的抱枕，放幾本愛看的書，再點上香氛蠟燭，整個氛圍感直接拉滿。這個小角落，保證變成I人最愛的安心避風港～這波重新佈置的小儀式，不僅提升幸福感，還讓冬天多了幾分溫暖呢。

▼佈置I人最愛待的棉被小窩。（圖／翻攝PEXELS）

No.8 挑禮物慰勞辛苦的自己 P人意外獲得心頭好



一整年的辛苦，最該好好獎勵的人是誰？當然是你自己啦。趁著年末，挑一份早就心心念念的聖誕禮物，創造儀式感滿滿的結尾。不管是超潮的耳機、夢幻名牌包，還是溫泉飯店的放鬆假期或頂級SPA療程，通通都是自我療癒的最佳選擇！

若你是隨興派的P人，不妨走走逛逛，看到節慶感的刮刮樂就買來當小禮物，給自己一份出乎意料的小驚喜。台灣彩券全新推出「百萬響叮噹」刮刮樂，完美Get聖誕氛圍。超萌的黃金雪花、鈔票聖誕襪設計，還有鈴鐺跟雪人超應景，重點是有50個頭獎100萬元等著你來刮。不僅自己玩得開心，還能當交換禮物的神選，這波操作，儀式感和驚喜感直接拉滿。

PTT有網友討論年末送自己禮物的理由，包含「情緒低落」、「一年一次的生日」、「想買個東西讓辛苦流淚上班族賺來的錢變成喜歡的樣子」、「又度過一年了一定要慶祝一下」。拆開禮物的那一刻，順便許下新年的小願望，瞬間充滿勇往直前的能量。

No.7 跨年打卡煙火日出 I、E人都留下美好回憶



當煙火炸亮夜空，當日出染紅天邊，那種震撼感，直擊靈魂，年末就是要和跨年一起嗨，才算完美啊！《網路溫度計DailyView》曾寫過「與101煙火共度浪漫年末的10種方式」，令網友直呼浪漫，趕緊挑選一個與眾不同的觀景點，和家人朋友一起度過。

你也是拍照恐怖分子嗎？別再亂拍啦！找對自然光角度，搭配最美側顏和超應景的造型，輕鬆拍出高級感大片！還不會抓角度？快去社群媒體取經，學學大家怎麼把眼前的美景變成氛圍感十足的大片。I人不愛拍照也沒關係，透過現場直播影片在家也能共享歡樂的時刻，E人則是享受現場熱鬧擁擠的氣氛，上網打卡留下一波超有質感的紀錄，再搭配獨特的文字註解，和網友來場創意互動。你的年末跨年回憶，不僅能成為朋友圈的焦點，還有機會變身年度最潮時尚指南，快準備好手機，拍爆吧！

▼跨年打卡煙火日出，I、E人都留下美好回憶。（圖／記者李毓康攝）

No.6 I人寫卡片、傳訊息與重要的人拉近心距離



有多久沒和親友、老同學，甚至同事好好聊聊了？身為I人的你，如果無法當面說出口，年末不妨來點暖心操作，挑一張漂亮的手寫卡片，或者發一段誠摯的訊息，說出那些一直想說卻沒說出口的感謝和祝福吧！

有時候，一張卡片的力量比昂貴禮物更動人。簡單的「謝謝」、「辛苦了」或「我愛你」，這些話不僅溫暖了對方的心，也療癒了自己的靈魂。想更有心意的話，挑選專屬對方風格的卡片，再加點手繪插圖、可愛貼紙，甚至附上一張合照，分分鐘讓回憶拉滿！在新年來臨前，用這些小心意喚起你們的美好時光，這份溫暖瞬間就會成為年末最值得珍藏的儀式感。

No.5 許下新年目標 做一個J人愛了的年度規劃

新的一年快來了，你是不是也有幾個「明年一定要完成」的小願望呢？年末正是許願的好時機。趁現在靜下心來好好想想，或學學那些超會提前規劃的J人，把想做的事一一列出來，比如學新技能、養成運動好習慣，或者衝刺你的理財目標。

超推薦入手一本專屬手帳，把你的新年計畫全記下來。每完成一個小目標，就貼一張超可愛的貼紙當獎勵，超有成就感～等明年這時候回顧，看到自己完成的目標清單，你一定會超感動，還會發現自己不只成長了，生活也變得更豐富、更精彩了。準備好迎接更棒的自己了嗎？Let's go！

No.4 逃離職場！ 跟著P人隨興旅遊褪去整身班味



打拚了一整年，是不是很想擺脫身上的「班味」呢？沒時間好好規劃，那就拉上同樣崩潰的P人夥伴，來場隨興又解壓的旅遊吧，把工作壓力甩到地平線之外。

有網友推薦日本北海道賞雪、到蔚藍海島避冬，但其實年末旅行不用搞得那麼複雜！隨手選個你喜歡的地方，帶上相機、穿上最舒服的裝備，跟著心走就對了。不管是隱秘的山林步道，還是靜謐美麗的沿海風光，只要用放鬆的心情去感受，整個人都能從裡到外被治癒。

忘掉行程表、忘掉壓力，感受當下每一刻的自由，這才是旅行的真正意義。保證你回來後元氣滿滿，新的一年順順利利！

No.3 J人必玩交換禮物趴 天堂、地獄瞬間揭曉



年末派對怎麼能少了交換禮物，今年就來升級玩法，挑戰超嗨的「天堂地獄」主題，天堂區奢華實用、地獄區搞笑無敵，誰的創意更強、誠意更足，全靠禮物見高下！

愛規劃的J人最擅長玩的遊戲，能觀察朋友喜好準備最適合的禮物，還在糾結送什麼才夠有梗？刮刮樂的「歡樂賓果」直接幫你搞定！票面是超萌擬人化派對元素，玩法像賓果遊戲，只要3個「賓果號碼」連線就中獎。頭獎30萬元、超過22萬個500元（含）以上獎項，4角全中還能拿1萬元獎金，抽卡時的那股「期待又怕受傷害」的緊張感真的超有氣氛，笑聲、尖叫聲此起彼落，勢必成為整場派對的高潮。

▼J人必玩交換禮物趴，天堂、地獄瞬間揭曉。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

No.2 一個都不能少！ 辦場I、J人也瘋狂的派對



派對，是年末不可或缺的快樂代名詞！邀上好友、同事、家人一起來場同樂派對，重點是創意加持，從場地佈置到Dress Code，設計有趣的主題一起共襄盛舉，像是「經典角色扮演」或「大家的童年夢想」，看著大家穿上動漫角色或偶像的服裝，搭配音樂與道具，瞬間喚醒所有人的童心，再準備美食、音樂、還有讓人捧腹大笑的團體遊戲，讓氣氛嗨到最高點，不僅好揪咖E、P人一定到，連害羞內斂的I人、遵守事前規劃的J人都破例參加！

在這充滿歡樂的氛圍中，不如來一場刮刮樂「猜拳高手」的終極對決！靈感來自猜拳遊戲，緊張又刺激！玩法超簡單，只要「你的符號」贏過「對手的符號」，就能拿下該局獎金！頭獎200萬，還有超過23萬個1000元（含）以上的獎項。拿一張刮起來，現場揭曉中獎結果的期待值直接爆棚！誰是猜拳王，現在就靠你來挑戰啦！

No.1 全人格都想擁有 用刮刮樂滿足情緒價值



榮獲第一名，屬於全人格都超愛的共同儀式感！年末的快樂氣氛悄悄逼近，不妨挑張喜歡的刮刮樂，為歲末迎新刮出更多歡樂與趣味吧！

最近新推出的刮刮樂遊戲「金幣大作戰」，金幣搭配復古電玩元素的設計超吸睛，只要刮出3個以上的金幣符號就中獎，12個金幣符號直衝頭獎300萬元，還有超過46萬個1,000 元（含）以上的獎項。

刮開瞬間那種心跳加速的期待感，真的儀式感爆棚！不少熱愛刮刮樂的網友都說，小小一張刮刮樂卻能瞬間點燃年末的驚喜感，是歡樂迎新年的必備選擇。網友分享：「尾牙、年 末、過年都必買刮刮樂，刮一個應景的氛圍」。

▼全人格都想擁有，用刮刮樂滿足情緒價值。（圖／記者施怡妏攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉自「網路溫度計」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。