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衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

我們想讓你知道…請務必要記得，自己的健康，排名第一，任何事情，包括工作，都只是人生的一部份而已。如果在嘗試反抗以後，還是覺得心裡很不舒服，不要讓自己生病了，能離開就離開，會霸凌的公司，不會有長久發展。

▲▼衛福部政務次長呂建德針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德。（圖／記者李毓康攝）

 ● 呂秋遠／律師

我其實不太能理解，為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？對於這些公務員的奇特管理方法，以及最後的調查報告，很難讓人接受。

所以，我還是提供一些想法給我們這些平凡人，遇到職場霸凌應該怎麼辦，至少可以自保。至於衛福部的調查結果，我只能說，天道好還，你們爽就好。

▼衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）


▲▼衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

關於職場霸凌，我們自己得要先確定是不是霸凌，如果自己對於工作毫無熱情，而且應該負責的工作範圍一塌糊塗，明顯不適任這種工作，甚至爭功諉過以後，再來責怪上司懲戒、同事排擠。作為一個薪水小偷，是怎麼樣能論述別人對自己「霸凌」？同學，這不叫做霸凌，這叫做職場倫理。

但是，人生總有一些不如意的事情發生，例如看不順眼這件事，其實很難解釋。為什麼長官不喜歡你？可能是因為你長得很像他的前任。為什麼同事不喜歡你？可能只是某件茶水間曾經流傳的謠言。請記得一句話「當你真心覺得自己很倒楣的時候，全世界都會聯合起來欺負你。」

對於職場霸凌　有些作法可以參考

1.你得要有顆心臟：是的，面對霸凌，心臟要夠強壯。事實上，當面對霸凌時，忍耐是沒有用的，但是在確認這是霸凌之前，不用急著反擊，而是找出問題在哪裡，不要輕易的被那些流言誹語所打倒。畢竟有些人對你不好，並不是為了要擊倒你，他只是沒事幹而已。

2.你得要存點底氣：所謂的底氣，就是要確認自己在工作表現上沒有太多問題。實力就是底氣，如果自己離開這個位置，名片上沒有這個頭銜，就得要回家吃自己，就不會有太多對抗霸凌的籌碼。而且，有些人其實不是認為你的表現不好，純粹只是嫉妒你或討厭你而已。

3.你得要有些勇氣：面對霸凌，自己必須要勇敢，忍耐不能解決問題，該反擊就不用客氣，不然只會讓自己越來越憂鬱，懷疑自己在這裡沒有任何存在的價值。多聽幾首歌，梁靜茹會給你勇氣。

4.你得要找些背景：如果在公務機關，立委或市議員很好用。如果在私人公司，老闆的小姨子的大姨媽的三叔公也很好用。總之，每個人或多或少都有人脈，當被欺負時，這些人脈就可以適時的發揮作用。這些人透過管道，都有機會認識，在必要的時候就可以幫你跟長官打招呼。

5.你得要有點證據：當發現自己有可能被霸凌，就要開始準備錄音筆，無論多麼難纏的長官或同事，總會有情緒控管不佳而霸凌你的時候，這時候錄音就很有用。並且把所有簡訊、電子郵件都留著，記得要備份。這是講求證據的時代，只要能留住證據，網路上會有很多人讓你反敗為勝。

6.你得要懂些法律：基本上，霸凌可能涉及違反勞基法、性別工作平等法、刑法等等的問題。如果不懂，江湖在走，律師要有，記得要認識律師朋友。

7.你得要幫助別人：看到別人被霸凌，請不要袖手旁觀，甚至為了所謂的派系而成為共犯。今天別人被弄死，明天看你不順眼，這個人就是你的未來。所以當有同事被霸凌，請伸出援手幫助他。即使不方便露出水面，也可以私下幫他蒐證，積點陰德，你的未來會感謝你。

8.你得要盡到本分：該做的工作要做，不要因為別人霸凌我們而擺爛。你不能改變別人，但是可以控制自己。不要因為霸凌而讓自己無心工作，因為這很有可能會是未來主管清算你的證據。

9.你得要做點事情：不要只是忍耐，要付諸實現。一味的吞忍，只會讓霸凌你的人更囂張跋扈。在蒐證完畢後，該提告、到勞工局申訴等等，該做的都要做。只要有證據，我們還是法治社會，一定可以有反擊的機會。

10.你得要下定決心：真的不行，就離職吧！

請你務必要記得，你自己的健康，排名第一，任何事情，包括工作，都只是人生的一部份而已。如果在嘗試反抗以後，還是覺得心裡很不舒服，不要讓自己生病了，能離開就離開，會霸凌同事的公司，不會有長久的發展。

你就等這個人倒，或是這群人倒，甚至，這間公司倒。出來混，總是要還的。這句話，在任何領域都適用。

▼請你務必要記得，你自己的健康，排名第一。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

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●本文獲授權，轉自「呂秋遠」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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