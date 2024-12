全球科技心臟「矽谷」　技術創新與民主的治理

▲高科技人才齊聚矽谷。(圖/取自pixabay)

● 張瑞雄/台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

矽谷,這個全球科技創新的心臟地帶,已成為技術奇蹟與挑戰的象徵。過去幾十年來,矽谷推動了人類生活的深刻改變,從個人電腦、互聯網到人工智慧,每一次技術進步都顛覆了傳統,創造了新的可能性。但隨著矽谷的崛起,其對民主治理的衝擊也日益顯著。技術的雙面效應引起了關於權力、不平等與社會責任的激烈討論。

矽谷之所以能在全球科技版圖中脫穎而出,源於其獨特的風險文化與資本支持。根據分析,矽谷創業者往往願意冒險,甚至賣掉房產來資助自己的想法,而風險投資機構則成為這一生態系統的核心動力。

自1960年代以來,矽谷的風險投資機構不僅為數百家科技公司注入資金,還促進了創新文化的形成。這種文化造就了以破壞性創新為驅動的經濟模式,強調「快速行動,打破常規」的精神。

矽谷獨特的風險文化 帶來成功卻也造成問題

這種成功模式也帶來了一些問題,例如過度追求利潤的驅動,使得企業忽視了技術應用的道德後果。一些科技公司利用演算法操縱用戶行為,大規模收集各種資料,甚至參與政府功能的運作,如基礎設施管理和安全保障,卻缺乏透明度和問責機制。

正如馬莉潔·薩卡(Marietje Schaake)在《科技政變:如何拯救民主於矽谷之手》(The Tech Coup: How to Save Democracy from Silicon Valley)一書中所指出,科技企業的力量已經超越許多國家政府,對民主制度構成威脅。這些企業不僅控制著重要的基礎設施,例如海底光纖電纜、資料中心和衛星,還利用資料分析和演算法操縱來影響輿論。當科技企業成為消息流通的守門人時,民主治理便面臨前所未有的挑戰。

更令人擔憂的是,一些企業領袖的意識形態與民主價值觀相悖離。例如彼得·提爾(Peter Thiel, PayPal的共同創辦者)曾公開表示,他不再相信自由與民主是相容的,這種極端的自由市場觀點與矽谷的企業文化密切相關,進一步加劇了權力的不平等。

技術發展不僅是經濟問題 更深刻影響社會結構

矽谷的科技巨頭不僅僅是商業機構,它們已成為類似主權的力量。因此,如何監管這些超級企業成為全球關注的焦點。馬莉潔·薩卡提出了一系列解決方案,例如禁止臉部識別等反民主技術,加強對資料隱私和網路安全的法律執行,以及建立專家團隊為政策制定者提供技術指導等等。

當矽谷的創新者追求「技術即未來」的理念時,他們是否忽視了技術應用的社會後果?事實證明,技術本身並非中立。從間諜軟體到社交媒體平台的虛假消息傳播,技術工具常常被用來擴大社會分歧和破壞民主。

因此重新審視技術創新的道德基礎非常重要,企業不應僅僅關注如何創造價值,還應考慮如何減少對社會的負面影響。企業需要超越「利潤最大化」的單一目標,將社會責任內化為企業文化的一部分。

矽谷的故事提醒我們,技術的發展並非僅僅是經濟的問題,它深刻地影響了我們的社會結構和民主制度。在追求創新的同時,我們必須確保技術發展不會損害公共利益。這需要政府、企業和公民的共同努力,推動透明化和問責制,構建技術與民主和諧共存的未來。

