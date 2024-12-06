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觀光逆差八千億　誰之過？

我們想讓你知道…觀光是無煙囱的工業，也是文明的文流，開不開放只在政府的一念之間，卻關係著千萬人民的幸福。八千億，大家來看看是那個政府不把它當回事。

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

台灣2024年的GDP總值預估將達美金8000億美元，無巧不成書，觀光逆差則約8000億台幣；兩者相比，難怪一般服務業的薪資紛紛落在嚴格低薪的階層，普遍都在每月4-5萬的低檔徘徊。國際旅客來的少，餐飲、旅館、禮品、休閒娛樂和交通旅遊業當然很難賺的多。這到底是誰的過錯！

民進黨政府的意識形態 　觀光收益受大衝擊

觀光旅遊相關服務業去年的薪資有多不幸福，製造業平均月薪為6萬元，但藝術、娛樂及休閒業卻僅有4.1萬元；支援服務業，4萬元；住宿及餐飲，3.9萬元。

看看GDP的組成數字，就更加清楚為何觀光等一般服務業薪水不好了。服務業人口目前佔台灣GDP的56.9%，其中民間消費又佔GDP的45.6%。

人口多，但民間消費卻相對跟不上來，想想如果觀光逆差果可以打平，台灣的GDP可以再成長3.3%左右，100萬就業人口的每年收入，以扣除60%的成本計算，就可增加約32萬元，誰說不補！何況，收入信心可以有效擴張消費約15%效應。

政府的最大責任就是使人民活的健康、富裕和幸福。賴清德總統和他的執政團隊當然心知肚明，中國大陸是台灣最容易創造觀光收益的市場，每年來個300萬人，新台幣1500億就可入袋。困難嗎？不會，因為馬英九執政時間，大陸每年來台觀光人數就曾達到 350-400萬人次。現在的問題在於民進黨政府的意識形態和認知敵意，加上自欺的心理作崇。

▼馬英九執政時間，大陸每年來台觀光人數就曾達到 350-400萬人次。（圖／馬英九辦公室提供）

▲▼陸生團歡樂遊台。（圖／馬英九辦公室提供）

受害的不只觀光　大學教育更是重災區

兩岸敵意螺旋上升受害的不只是觀光，大學教育是另一個重災區。大陸研究生和大學生來台就讀人數，在民國104和105年，曾經達到4萬1千多人。如果維持這個人數，15家私立大學可以活的好好的。大陸生近十年來紛紛轉向香港、新加坡、澳門或紐澳，風潮一旦形成，要轉回來至少要花同樣時間。新加坡和大陸的名校近年紛紛合開國際碩博學程，並進行產學合作，一舉數得。我們卻寧可一切向美國靠攏，拱手將大陸的機會讓人。

少子化愈來愈嚴重，一些私立大學的董事會在今年初總統選前做了不願公開的決議，如果還是民進黨執政，他們就死了心，退出大學的紅海。教育部也許很高興，不花錢收了不少大學資產，但這卻是標標準準、確確實實的為政不仁、施政不義。土匪政府的行徑啊！

▼兩岸敵意螺旋上升受害的不只是觀光，大學教育是另一個重災區。（圖／資料照）

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

「觀光交流」關係千萬人幸福 　政府會怎麼做？

台灣現在還是世上苦人多。主計總處公布去年842.3萬的受僱勞工整體，有一半勞工每月平均月薪不超過4.4萬元；受僱勞工總平均年薪約為70.1萬元，平均月薪5.8萬元。薪資不高已很痛苦，更糟的是，通膨又比薪資漲的高。去年薪資中位數成長率1.22%，但通膨率是2.5%，所以實質薪資是下降的。

觀光是無煙囱的工業，也是文明的文流，開不開放只在政府的一念之間，卻關係著千萬人民的幸福。八千億，大家來看看是那個政府不把它當回事。

▼主計總處公布去年842.3萬的受僱勞工整體，有一半勞工每月平均月薪不超過4.4萬元。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字: 黃丙喜 雲論 賴清德 觀光 中國 GDP 月薪 大學教育 意識形態

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