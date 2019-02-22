鍾文榮／何必解國運籤？

▲台南南鯤鯓代天府國運籤惹爭議，廟方決定2019年只抽籤不解籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

金豬年開春，國運本無籤，本來無一物，何處惹塵埃？

金豬年過完元宵節，照理，吃完元宵，看完兩百年來最大的滿月之後，過年的氛圍應該結束了。但年初一南鯤鯓代天府無法抽出國運籤的陰影至今仍無法完全冷卻，這只有萬分之三點三「槓龜」的機率，難不成，神明也選擇沈默無語嗎？

雖然九年來經濟成長率從2010年的10.63%下降到2018年的2.63%，有人解釋認為這是國運籤的精準預言。然只要有基礎經濟學常識的人都知道，所謂的經濟成長率就是GDP成長率，每年對比一年的成長，2010年的高成長率，乃是剛剛擺脫金融海嘯的低點（2009年的成長率為-1.57%），因為比較基期負成長，才讓2010年有超高的成長率，這當中並沒有什麼Magic（魔法）。然這十年來經濟成長率相對低，本質上就是因為臺灣的產業結構面，因重外銷輕內部消費的結果所造成的，只要國外經濟情況有點風吹草動，經濟成長率就會出現波動，這亦是一般化的經濟常識罷了。

如此一來，國運籤真的神解臺灣的經濟情況嗎？我認為，非也！剩下的政治預言呢？信者恆信之，不信者恆不信，但最後多半淪為巷議街談，茶餘飯後閒聊的話題，例如「武則天坐天」這件事。

我在《拜拜經濟學》這本書中分析過國運籤，我認為信徒求籤有其心理作用，另一方面，宮廟可以展現其對信徒的「靈力」效果。有些人喜歡求神問卜，凡是運勢不佳或者心有罣礙的時候，找神明諮商一下是很普遍的，聽聽神明有何指示，可以指點一下迷津。

同樣的，政治人物也習慣設法拉近與神明的人間關係，這一來有兩個基本作用，第一就是拉近和信徒的距離，第二就是尋求神明的背書保證，以這兩個動機而言，政治人物的動機更為功利，但基本上和信徒求籤一樣，都是自利傾向的。求國運籤也是一樣的道理。只不過更深層一點論，這功利的結果是宮廟與政治人物共享，宮廟拿到靈力規模效應，政治人物藉由靈力效應享有外部經濟的「選票」罷了。

有趣的是這國運籤不同於一般信徒所求的籤，因為信徒會還願，乃是覺得神明正確的指點迷津，但沒去還願的信徒呢？所以，大家只看到還願的贏家，卻不見輸家，這叫做倖存者偏差（Survivorship Bias），這直接擴大了靈力的效果與規模。但國運籤可是直接攤在陽光下，宮廟不同的解釋難保不會直接影響信徒的心態，以致於抽到凶簽，解籤的說法都相對「中性」，但抽到吉籤呢？當然是解讀是國泰民安，風調雨順，大家都樂於這樣的解讀，說這是靈力的庇佑！

政治人物走訪宮廟求的是？

政治人物當然勤於走宮廟，求的當然不是「靈力」而是單純的信徒手上的「選票」，大型宮廟勤於抽國運籤，求的當然不是「國泰民安」而是香火的規模，所以，無論再怎麼大凶的籤詩，都只能模糊化為中性，誰都不願得罪彼此的「市場」與「消費者」，可不是嗎？

「博」一次筊杯得到「聖杯」的機率是二分之一，這是國小數學程度，但這是理論數學，實際上並非二分之一，因為筊杯的質量非均值，可能有破損，每次擲筊的力道、角度、方向亦不同，準此，每次擲筊的機率根本是無解，測不準，所以我在書上寫說「博杯」根本「神意不可測」！

這次萬分之三點三「槓龜」機率的國運籤代表的又是什麼？我亦不用代為解釋，因為畢竟無籤可解，這萬分之三點三的機率是理論數學所計算出來的，亦非神意所決定。但話說回來，民主與民意時代，何必只問鬼神蒼天，不問黎民百姓呢？這次無籤可解，我亦可附會說是神意（何必只問鬼神蒼天，不問黎民百姓），然這也留下一個靈力效果的副作用，會不會直指黎民百姓對政府的信心度呢？

不管從經濟、政治還是行銷角度來看，我還挺緊張的！

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