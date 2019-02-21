【同婚專法出爐】呂秋遠／99.9%與異性婚權益相同　只差在「收養」

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

我想，這個結局只能是現在的最好，縱然我從頭至尾都支持同志婚姻入民法，但是既然行政院做此決定，也只能仿效李前總統在訪問新加坡時，無奈回應的這句話：「不滿意但可以接受。」而且，支持同志陣營確實要感謝大法官與蔡英文總統的努力，否則同志婚姻肯定遙遙無期。

關於同志婚姻，行政院提出來的草案名稱，叫做「司法院釋字748號解釋施行法」。大部分人應該看不懂這種法案的名稱，但是簡單來說，就是反對同志結婚者，一直要求專法名稱是「伴侶法」，不給結婚。但支持同志婚姻者，卻堅定要求專法名稱是「婚姻法」，要給結婚。所以行政院只能折衷，以釋字748號作為法案名稱，完全按照憲法解釋的「客觀」結果為準。那麼，釋字748號到底是什麼呢？

「民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。」

所以，這項草案當然是比照異性婚姻法的草案。是婚姻，不是伴侶。只是因為反同陣營就是不認同同志可以結婚，所以在草案上行政院不表明態度，而是「如果你要知道到底是婚姻還是伴侶，自己去看釋字748號」的意思。如果反同陣營還要說草案所指的意思是伴侶，除非異性婚姻也就是伴侶，否則沒道理認為同志婚姻是伴侶。

同志不得收養「無血緣」子女

這項草案非常簡單，大致上就是將異性婚姻擁有的權益完全給予同志。原則上只有一點不同，就是同志婚姻不得收養與自己無血緣關係的子女。這一點雖然還是有違憲的疑慮，畢竟異性婚姻可以收養無血緣的子女，但往後肯定會有不同的補充見解或是修法出現，甚至實務上也有許多婉轉達到目的的方法。重點是，異性與同性婚姻在實際上百分之九十九點九的權益是一樣的，這一點就已經讓等待已久的同志可以暫時活下來了。所以，5月24日以後：

1／同志可以結婚，不是伴侶，是配偶、是配偶、是配偶。（法條上是使用雙方當事人的字眼）

2／外國人可以與台灣同志結婚，而且享有與異國異性通婚同樣的權利。

3／不用拿伴侶證，身份證上有對方的名字了。

4／除部分收養規定外，完全準用民法，離婚時可以分對方的財產、可以請求酌定收養對方孩子的親權。

5／可以享有在醫療法規上完整的配偶權利。

6／往後在撫卹、保險上，都與現行異性婚姻完全相同。

7／繼承的權利等於現行異性戀配偶的權利。

8／結婚以後不要外遇，否則可以提告侵害配偶權或通姦罪。

9／以後兩個人要互相扶養，這是法律上的權利與義務。

10／最後，請羨慕，台灣是亞洲第一個同志可以合法結婚的國家

不顧北京反對，同志婚姻終於塵埃落定，歡迎進入愛情的墳墓裡，各位同志，2019年5月24日後，在你們的婚禮上見。

一定要幸福喔！

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