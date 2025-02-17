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以色列違反「加薩停火協定」　哈瑪斯提交報告揭示真相

我們想讓你知道…在這場複雜的衝突，當前局勢顯示，雙方的互不信任與各自的政治考量，使得停火協議未來仍充滿變數。如果僵局無法打破，加薩地區衝突恐將再度升級，導致更大傷亡與人道災難。

▲▼以色列戰車在以色列-加薩邊境附近行駛。（圖／路透）

▲哈瑪斯近日向調解員提交了一份報告，指責以色列普遍違反加薩停火協定。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

自2025年1月19日以色列與哈瑪斯達成停火協議以來，雙方的緊張關係並未因此緩解。近期，哈瑪斯向調解員提交了一份報告，指責以色列普遍違反加薩停火協定，導致局勢再度緊繃。本文將深入探討該報告的內容，分析以色列被指控的違規行為，以及這些行為對加薩地區人道主義狀況的影響。

哈瑪斯指控　以色列多重違規行為

根據哈瑪斯提交給卡達和埃及調解員的兩頁報告，以色列自停火協議生效以來，進行了多達269次「現場違規」行為。這些行為包括殺害26名巴勒斯坦人，另有59人受傷。

此外，報告還指出，以色列軍隊多次進行地面和空中入侵，並在釋放巴勒斯坦被拘留者時對其進行毆打和羞辱，甚至在未經同意的情況下將部分人驅逐出境。同時，以色列還被指阻止人道援助物資進入加薩地區，進一步加劇了當地的人道危機。

哈瑪斯在聲明中表示「哈瑪斯致力於遵守停火協議，前提是佔領方也遵守協議。我們確認，佔領方未能履行其承諾，並應對任何複雜情況或延誤負責。」

以色列的回應與反指控

面對哈瑪斯的指控，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）反駁稱，哈瑪斯推遲釋放被扣押人員的決定「完全違反了停火協議」。他已指示以色列國防軍進入最高級別的警戒狀態，以應對加薩地帶可能發生的任何情況。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強調，如果哈瑪斯不在指定期限內釋放所有人質，將結束停火，並恢復對加薩的全面軍事行動。他表示：「如果哈瑪斯不在星期六中午前歸還我們的人質，停火將結束，以色列國防軍將恢復激烈戰鬥，直到哈瑪斯被徹底擊敗。」

美國的立場與影響

美國總統川普（Donald Trump）對此局勢表示關注，並警告哈瑪斯應在指定期限內釋放所有人質，否則將面臨嚴重後果。他表示「就我而言，如果到星期六中午12點前，所有人質沒有被釋放，我會說，取消它（停火協議）、讓一切都不復存在，而（屆時）將一發不可收拾。」

川普的言論進一步加劇了局勢的緊張，並可能對以色列和哈瑪斯之間的停火協議產生深遠影響。此外，川普還提出了由美國接管加薩地區的計劃，並建議將當地巴勒斯坦居民遷往其他地區，這一提議引發了廣泛的爭議和反對。

▼川普的言論進一步加劇了局勢的緊張，並可能對以色列和哈瑪斯之間的停火協議產生深遠影響。（圖／路透）

▲▼美國國務卿盧比歐與以色列總理納坦雅胡舉行聯合記者會。（圖／路透）

加薩地區　人道主義危機

在持續的衝突和封鎖下，加薩地區的人道主義狀況持續惡化。根據報導，由於現金短缺和物資匱乏，許多巴勒斯坦人被迫以物易物來獲取基本生活必需品。

此外，食品價格飆升，一公斤糖的價格達到約13美元，一升食用油則高達30美元。對於許多家庭而言，享用一頓包含米飯和肉類的餐食，成本超過200美元，這對他們來說是難以承受的負擔。

停火協議的未來與挑戰

目前，以色列與哈瑪斯之間的停火協議正面臨嚴峻的考驗。雙方互相指責對方違反協議，導致局勢持續緊張。哈瑪斯強調，只有在以色列履行其義務的情況下，才會繼續釋放被扣押人員。而以色列則堅持要求哈瑪斯立即釋放所有人質，否則將重新啟動大規模軍事行動。這種僵持不下的局面，使得加薩的和平進程變得更加不確定。

哈瑪斯的發言人指出，以色列的行動已經嚴重破壞了停火協議的基本精神。如果以色列繼續推進軍事行動，那麼哈瑪斯將別無選擇，只能重新進行武裝對抗。與此同時，以色列政府內部也出現了分歧，一些內閣成員認為應該對哈瑪斯保持更強硬的態度，而另一些人則主張應該與國際社會合作，尋求更長遠的和平方案。

此外，調解方卡達和埃及的角色也至關重要。兩國一直在積極促成雙方重回談判桌，避免衝突再次升級。然而，以色列與哈瑪斯的互不信任，使得調解過程變得異常艱難。

國際社會的反應與影響

國際社會對加薩的局勢發展持續關注，許多國家呼籲雙方保持克制，避免進一步的軍事衝突。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示「我們強烈敦促所有相關方遵守停火協議，並確保人道援助物資能夠順利進入加薩。」

然而，美國與以色列的緊密關係，使得國際社會對以色列的指責較為有限。儘管歐盟部分成員國對以色列的行動表示不滿，但美國政府仍然堅定支持以色列的立場，強調以色列有權在國家安全受到威脅時採取必要措施。

另一方面，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則批評以色列違反國際法，並呼籲立即停止對加薩的軍事行動。普丁的言論進一步加劇了全球政治上的分歧，特別是在美俄關係已經緊張的背景下。

結語

加薩停火協議的執行過程充滿挑戰，哈瑪斯與以色列之間的對立使得和平前景變得不確定。哈瑪斯的報告顯示，以色列持續違反停火協議，並對當地居民造成嚴重影響；而以色列則強調，哈瑪斯未能履行協議中關於釋放人質的承諾，並以此作為恢復軍事行動的理由。

在這場複雜的衝突中，調解方與國際社會的作用變得至關重要。然而，當前的局勢顯示，雙方的互不信任與各自的政治考量，使得停火協議的未來仍然充滿變數。

如果這種僵局無法打破，加薩地區的暴力衝突恐將再度升級，導致更大的傷亡與人道災難。

在這種背景下，國際社會應該進一步推動對話機制，確保人道主義援助順利進入加薩，並促成真正可持續的和平進程。只有雙方都願意做出實質性讓步，這場衝突才有可能迎來真正的解決方案。

▼加薩停火協議的執行過程充滿挑戰，哈瑪斯與以色列之間的對立使得和平前景變得不確定。（圖／路透）

▲▼以色列8日襲擊加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）。（圖／路透）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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