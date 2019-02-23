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宋兆文／對敵機「一擊必殺」的弓三飛彈

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▲天弓三型飛彈。（圖／翻攝自中科院）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

2018年12月6日拂曉時分，一枚「超音速弓二靶彈」從台東縣東海岸三仙台風景區轟然發射，呼嘯升空到達100公里高空後，轉折向屏東九鵬外海下擊，模擬彈道飛彈攻擊，弓二靶彈升空時，立即被新竹樂山鋪路爪長程預警雷達偵獲，瞬間解算出下擊點，迅速鏈傳位於九鵬基地，天弓三型飛彈連的戰術中心。

弓三連相位陣列雷達，旋即鎖定以九馬赫高速下擊的弓二靶彈，並垂直發射一枚弓三飛彈攔截，約三十秒左右，在65公里高空，以直接撞擊爆炸方式，成功攔截摧毀弓二靶彈，以攔截時間與高度推算，弓三飛彈極速在七馬赫左右，驗證弓三整體系統，先進／犀利／威猛／精準，頗令國人深感欣慰而振奮。

中科院如此公開向國人展示弓三飛彈性能，代表弓三飛彈系統，已通過多次嚴格作戰測試，刻正於中科院三峽系統製造中心進行量產，未來將全面取代鷹式飛彈，弓三飛彈系統，每個連有八具四聯裝飛彈架，共有可立即接戰的32枚弓三飛彈。

若弓三連以飛彈運輸車，增加攜帶八具四聯裝飛彈箱，一個弓三飛彈連能有64枚飛彈接戰，因此一個弓三連整體戰力，就大幅超越一個鷹式飛彈營。個人認為，若台灣本島能有14個弓三連，澎湖、金門、馬祖、東引，再各有一個弓三連，總計18個弓三連加入國軍戰鬥序列後，我們的防空戰力，會成為堅強嚴密的飛彈防護罩，將令各型敵機難越雷池一步，完全無法握有台海空域制空權。

天弓三型長程防空飛彈，以攔截中程／短程彈道飛彈為主要研發目的，中科院從1996年起開始與超音速弓二靶彈（天弓二型飛彈改裝的中程彈道飛彈）同時研發，研發期超過14年，弓三飛彈在歷次作戰測試時，均以超音速靶彈與超音速靶機為目標，都能有效攔截擊毀，沒有失誤，驗證弓三系統的優異性和可靠性。

弓三飛彈，主要攔截目標，是敵軍各型軍機／直升機之機群或單機、巡弋飛彈、反輻射飛彈、以及中短程戰術彈道飛彈等；敵機若進犯台灣，在高空速度不會超過2馬赫，低空速度不會超過1.2馬赫，對有七馬赫超高速的弓三飛彈來說，瞬間就能命中，如此高速敵機若要閃避，因高G力關係，飛行員很容易昏迷，所以不需用兩枚打一架，一架敵機一枚弓三即可擊毀，能夠做到「一擊必殺！」的理想境界。

弓三飛彈的厲害是攻擊敵機時，先衝至敵機上方，再衝至敵機下方，然後向上直接對機體衝撞爆炸攻擊，使敵機眩惑而不易防範、閃躲、或反制，因超高速撞擊爆炸威力巨大，被命中的敵機瞬間在空中爆成火球碎片，敵機飛行員除非在命中前彈射逃生，否則與機體同步炸成碎片。攔截彈道飛彈、巡弋飛彈、反輻射飛彈、直升機之時，採直接撞擊爆炸模式。

弓三飛彈系統涵蓋指揮、控制、通訊、情報及監偵（C4IS）等功能，因此，弓三系統具備獨立作戰能力，聯合友軍作戰能力，亦可執行上層指管命令，運用靈活。弓三飛彈系統包含：飛彈、發射架、戰術中心、相位陣列雷達等主要作戰系統，簡介如下：

弓三飛彈：

單節固態火箭，垂直發射，極速可達7馬赫，有效接戰範圍200公里，射高100公里，最小接戰距離3公里，最大接戰距離200公里。整合導航系統為：慣性導引加雷達上鏈修正，終端導引為微波尋標器。彈長約6.325公尺，重量不到900公斤。因使用超高速動能撞擊爆炸彈頭，彈頭重量僅約40公斤。

發射架：

▲弓三機動垂直發射架。（圖／翻攝自國防部青年日報）

一個弓三飛彈連有八具四聯裝車載發射架，架上隨時有32枚飛彈備戰，加上隨行飛彈補充車之32枚預備飛彈，共有64枚弓三飛彈備戰，發射架上飛彈消耗後，立即用機械臂裝彈車迅速補充飛彈。完全獨立自主接戰，由戰術中心遙控操作。

戰術中心：

連級命令下達與接戰控制中心，有效目標識別，迅速目標威脅評估。接戰模式區分：手動接戰、電腦自動接戰、全自動模式或執行上級攔截命令。一個弓三連可同步接戰200公里內，不同距離、不同空層、不同速度，超過20個以上的空中目標。

相位陣列雷達：

搜索距離250公里，可獨立操控或接受戰術中心指揮，運用電腦快速驗算能力，將搜索／追蹤／導引／敵我識別／電子反制與反反制／上下交鏈等功能集於一身，迅速追蹤或鎖定攻擊目標。

以迅速感應大跳頻方式，有效避開敵方之電戰干擾，實施電子反反制。搜索追蹤角度為90至130度，能同時追蹤空中或海面低空、100個以上目標，鎖定並指揮20枚以上弓三飛彈群射，實施多目標接戰。

大陸媒體常以「千機齊航」恐嚇我們，其實台海空域空間十分有限，敵我雙方戰機超過百架，即已缺乏作戰迴旋空間，因此敵機只能分批襲台，每批最多60架，我們有足夠的飛彈戰力讓敵機回不去。

當我們弓三飛彈全部加入國軍戰鬥序列之後，無論敵機機群從哪個方向襲台，都有刁鑽／靈敏／致命／閃電般高速的弓三飛彈，呼嘯群起，升空奪命！在「一擊必殺！」的優勢情形之下，屆時台灣的空防，只能用「真的很可怕！」來形容！

1995／96年台海危機時，我們用中科院的劍二／雄二／弓二，力挽國家危急，現在解放軍機艦繞台，文攻武嚇，我們有弓三／雄三／萬劍／增程雄二E／雲峰飛彈／IDF與劍二提升性能延壽，保住我們的安全與尊嚴。僅向長年對國防安全嘉獻良多，厥功至偉的中科院全體中科人，行由衷的最敬禮，立正──敬禮！

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