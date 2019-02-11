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宋兆文／我們不求戰，但是絕對不避戰！

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●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

媒體報導：中共解放軍空降部隊在除夕前一晚於其官方微博發布了新歌：「我的戰鷹繞著寶島飛」宣傳片，片中不僅中唱「我的戰鷹繞著寶島飛」，還搭配解放軍空軍轟-6K轟炸機與蘇愷-35戰機，繞島飛行畫面，宣傳片中也出現台北地標101大樓。 

大過年前夕，發出對台傲慢的威脅，這種行為讓贊成「兩岸一家親」的人，要情何以堪？

我國防部迅速在臉書上發布影片，強調或許國軍會在除夕團員桌上缺席，但守護國人的承諾永不缺席，並強調國軍春節戰備不打烊，反擊傲慢的威脅。

我們有很多反台獨、也不認同民進黨的人，但是這些人對解放軍機艦繞台這件事，皆抱持相當的反感！大陸口口聲聲說是：「警告台獨份子」，但殊不知、這是對台灣全體民眾的威脅恐嚇。

好比流氓拿著刀槍在住家門口耀武揚威，明明白白的實質威脅，卻說：「我只有對你家蟑螂不滿意，不是針對你家人。」這種邏輯說得通嗎？這種理論能接受嗎？

中共對我們的恐嚇威脅已長達70年，從：血洗台灣、解放台灣、拿下台灣、「核」平統一、兩岸終須一戰、到現在的「武統台灣」，威脅口號與時俱進。

我們深知解放軍的軍力優勢，一直對我們的虎視眈眈，只要有充分勝算把握與掌握到良好犯台時機，解放軍會毫不猶豫的發起武力犯台！

兩岸一旦開打，始戰就是決戰，雙方不休不眠，不顧傷亡，浴血拚戰，直到分出勝負為止，所以國軍從未掉以輕心，積極的戰備整備從未鬆懈。

國軍戰備警戒，是以敵情變化，區分五種狀況因應：狀況一、「敵軍狀況正常」，狀況二、「敵軍加強訓練與戰備」，狀況三、「敵軍有犯台意圖」，狀況四、「判定敵軍即將犯台」，狀況五、「敵我雙方刻正交戰」。

解放軍機艦繞台，我們歸類為狀況三：「敵軍有犯台意圖！」，國軍的戰備等級立即提升。國軍有世界最先進的鋪路爪長程預警雷達，在2600公尺的高山偵測大陸全境，解放軍各型軍機離地50公尺，就能立即偵獲，解放軍三大艦隊30噸以上艦艇，無論港泊或航行也是立即偵獲。

只要解放軍機艦向台灣接近，就全程進行追蹤管制，進入台海周邊就鎖定監控，解放軍機艦繞台，國防部副參謀總長以上高階將領，在戰情中心坐鎮指揮，若繞台規模較大，連參謀總長、國防部長都要進駐衡山指揮所。

國軍365天24小時都有空中警戒戰機、海上警戒戰艦，隨時可貼近監控敵機艦繞台動向。提升到狀況三時，我三軍作戰主力部隊，完成作戰準備，待命進入戰術位置，防止敵軍入侵。只要敵軍侵入我領空、領海、領土，若不遵照我軍指示接受拘束或驅離，立即按照戰備規定開火攻擊。

只要解放軍軍機繞台，我空軍各戰術聯隊的各型戰機，按照責任區分，在機場跑道頭，有多架完成武裝掛載的戰機待命起飛作戰。若繞台敵機突然轉向準備穿越台灣上空，在空警戒戰機立即貼近攔阻，在跑道頭待命戰機，緊急鑽升到有利空層，準備攻擊敵機。

此外我們有愛國者三型／二型，天弓三型／二型／艦射標準二型，這些性能優異的超高速長程防空飛彈，都在待命發射狀態，不管敵機在哪種高度，以哪種速度想要衝過台灣上空，都會被準準的幹掉！到那時候，自鳴得意的「我的戰鷹繞著寶島飛」，就變成「我的破鷹就在寶島碎」囉。

解放軍海軍無論是小規模艦隊編組，或是大規模艦隊編組，在通過平均寬度只有180公里的台灣海峽時，都會進入國軍熾盛的反艦飛彈有效攻擊範圍。因台灣海峽是國際水域，解放軍艦隊無害通過也罷，若侵犯進入領海，膽敢對我做出危害行為，那這個無知艦隊，保證會全部沉沒到海底當漁礁。

我們聯合反艦飛彈戰術，是由空中戰機發射魚叉飛彈，海上軍艦發射雄二／雄三，水下潛艦發射潛射魚叉和重型魚雷，陸上海鋒部隊發射雄二／雄三。

其中陸射的增程雄三，是反艦飛彈的霸王，400公里有效射程、終端攻擊時有3.5馬赫高速、500公斤彈頭、超強穿甲力，解放軍任何型級的軍艦，只要挨上一枚，必然在爆炸大火中沉入海底。

解放軍機艦繞台，給台灣人的普遍感覺，是欺人太甚而令人憤慨！只要膽敢入侵，我們有充分的決心和戰力，把入侵的敵軍機艦，悉數殲滅！

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