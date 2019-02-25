【大法官週記】釋字 775號：累犯加重為何違憲？

▲大法官近日做出775號解釋，引起廣泛討論。（圖／視覺中國CFP）



（編按：22日大法官做出775號解釋，宣告刑法第48條前段規定，如果被判刑確定後，又被發現符合累犯規定而遭檢方追殺、加重其刑，與憲法一事不再理、罪刑相當及比例原則有違，宣告違憲。）

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累犯，就代表一錯再錯，為什麼大法官要宣告累犯是違憲的？

累犯究竟是什麼？

刑法47條規定，只要你服刑期滿出獄（或假釋期滿），5年以內「故意」再犯任何「有期徒刑以上」的罪，你就是「累犯」，那你犯的罪的本刑，就要加重 1／2。

不只如此，如果已經被判決完，才發現原來你是累犯！那檢察官可以直接聲請法院裁定，來把你欠的刑度補回來，關好關滿（刑法48條、刑事訴訟法第477條）。

為什麼累犯會這樣加重規定？主要是因為如果都關過你，你還在 5 年內「故意」犯罪，就代表你先前沒有在監獄裡好好反省，需要更多的時間來矯正你，幫助你重返社會，所以會把你後來犯的罪刑期加重。

發生什麼事？

本次有 9 份聲請書，其中 4 份是「法官」聲請的，另外 5 份是「人民」聲請的（這 5 份「全部」都是手寫，看到眼花），所以我們簡單介紹其中一個案件。

事情是這樣的，故事的主角是A，他之前因為「不能安全駕駛罪」被判刑3個月，出獄以後，收到「教育召集令」——這大概是所有男生的惡夢——「教育召集令」就是當完兵後，你還是有可能會收到這個命令，你必須去你家附近的營區受訓。對，因為很煩，所以A不打算回去，因此就這樣觸犯「妨害兵役治罪條例」，面臨 3 年以下有期徒刑。而且，因為他在剛服完刑不到一年就觸犯這條罪，很明顯是個「累犯」，應該要加重刑期，變成4年6個月以下的牢獄之災。

審到這個案子的法官覺得不太對，他認為有三個理由違憲，並且提出釋憲。

第一，他覺得這樣規定違反「一事不再理」，因為被告犯兩次罪，但是為什麼「後罪」會因為「前罪」而增加刑期？這樣不就是前面的錯，服完刑之後，還要因為後面的錯，再評價一次？

第二，前案和後案沒有關係，為什麼可以這樣相連結？我們理解希望犯錯的人不要再犯，但是有時候「前罪」和「後罪」的犯罪狀況差異甚大，常常是沒有關係，這樣之連結，會有「不當聯結」的可能性。

第三，國外像是瑞士、德國，都已經將「累犯」刪除。如果真的覺得犯罪人罪行重大，法官本來就可以有一定的裁量空間來判刑，究竟為什麼需要法律強制規定一定要加重其刑呢？

大法官為什麼會說是「違憲」？

第一，大法官認為「累犯加重（刑法47條）」不會有「一事不二罰」的問題。因為，大法官認為「累犯」的規定，主要是在加重處罰「後來的犯罪」，跟「前面的犯罪」沒有關係，所以不會違反一事不二罰。

第二，大法官覺得，累犯加重本身不違憲，但刑法第47條規定累犯「不分情節輕重一律加重」違憲！因為，這個規定根本忽略「個案不同的狀況」。

舉例來說，確實有個人是「累犯」，但法官審完之後，發現這個「後罪」犯罪情節其實根本不嚴重，很想判輕一點，甚至「易科罰金」或是「社會勞動」就好，但是今天這樣規定，法定期刑被迫提高，很有可能導致法官認為輕微犯罪的人，本來不用坐牢，被加重後變成一定要坐牢。造成被告承受過重的罪刑，所以大法官認為「最低本刑加重」的部分，不符合罪刑相當原則以及比例原則，所以違憲！

第三，大法官認為，已經判決完，檢察官卻可以聲請重新加重刑期（刑法48 條），這個部分違反一事不二罰，違憲！

大法官說，國家必須要維護「裁判效力」的信賴，不可以隨意輕易更動判決結果，否則人民會不信任法院。因此「一事不二罰」的目的就在於避免人民因為同一件事，而遭到重複審問的危險，帶給人民痛苦與折磨。因此即使判決完才發現是「累犯」，仍不應該再重新審判，加重其刑。

第四，最後大法官認為，未來的審判，應該要對用「科刑」這件事情更加謹慎，對於被告的加重還是減輕事由，應該要有證明方法並充分辯論，並且具體的說明為什麼我會給你判「幾年」，這樣才能真正的保障人權。



有沒有大法官有不同意見？

詹森林大法官認為，累犯的立法理由裡面有提到，累犯之所以存在，就是因為一般的刑期根本沒有矯治他，因此要加重處罰。但是，他從相關資料中發現加重處罰「累犯」根本無法解決犯罪。所以，詹大法官認為多數意見並沒有處理本案的「立法事實」的疏漏，是很可惜的。

黃璽君大法官則認為，反正無論如何都可以適用刑法59條：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」所以，根本就沒有多數意見所說的「不分情節加重」的狀況，黃大法官認為沒有違憲。

湯德宗大法官意見和黃璽君大法官類似，但也補充他認為「一事不二罰」本來就是有例外，不是絕對的價值，例如「再審」。所以不是判決完就不可以做任何變動，本案的規定並沒有違反「一事不二罰」。吳陳鐶大法官也是類似的態度。

至於黃昭元大法官的意見書是這樣說的：「刑法第59條並不是戰鬥力破表的烈空座神獸，一經召喚，即可克制阿爾宙斯而解除危機。反之，正因為法律效果過苛，所以才需要適用刑法第 59 條。如此召喚超級進化版的59神獸來解決累犯應加重規定的合憲爭議，正好凸顯該規定之實屬過苛、違憲。」

我太久沒接觸神奇寶貝了（怎樣我就是不想叫他寶可夢），有人可以告訴我那是什麼嗎？

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