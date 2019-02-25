蘇起／美中「競爭」下的台灣

▲位階在兩岸之上的美中關係，要怎樣才對台灣好？（示意圖／路透社）

●蘇起／台北論壇基金會董事長、國安會前秘書長。

台灣許多人與筆者一樣相信，兩岸好，台灣才會好。但位階在兩岸之上的美中關係，要怎樣才對台灣好？

冷戰時期美中關係「太壞」，台灣安全與經濟當然壞。一九七二年美中簽署上海公報及七九年美中建交，它們關係突然「太好」，台灣被遺棄，所以也不好。後來四十年的「不好不壞、時好時壞」反而給台灣經濟奇蹟、民主化、務實外交、及兩岸和解開了大門。川普上任後美中關係驟然轉「壞」，對台灣是福還是禍，值得探究。

首先要有三個認識。第一，當前美中關係本質是「競爭」，還不到「對抗」或「新冷戰」地步。那是因為「競爭」者往往希望用最小成本獲致最大利益，而「對抗」者為了求勝多半不計成本。目前川普政府所作所為，處處透露它極重視「成本」。譬如，美國選擇貿易及科技戰場，因為它在此具優勢。而在其他優勢不再地方，如台海與南海，美國就不時暴露「雷聲大雨點小」窘境。至於美國一再疏離日韓英德法加墨等友邦，更不像是「對抗」或「新冷戰」思維下會有的行為。

第二，這個競爭必將是長期的，而不是短期的。美國政策菁英目前不分黨派都對北京起了防範之心。這意味美國將來不會因為政黨輪替而放棄競爭。

第三，美國的競爭動機源於害怕大陸可能取代美國的全球領導地位，其次才是擔心中共治國模式對民主價值的挑戰。八○年代日本經濟總量達到美國三分之二，美國立即出手壓抑，並不因日本同為民主國家而手軟，就是明證。這次北京不像日本那樣輕易屈服，更沒有後來蘇聯那麼脆弱，所以當前美國的焦慮猶勝以往，乃積極尋找「競爭」策略以挽頹勢。

美中將來誰主風騷？這個大哉問沒有速易的答案。國際關係理論針對大國興衰歸納出三個成因。一是「資源」的累積或消耗；二是「科技」的創新或轉移；三是國家「治理」的良或窳。美中雙方迄今作為似都暗扣這三大要素。

美國以攻為守，頻頻出招，一方面節約「資源」，一方面壓制中共的「科技」發展。但因中樞無主、招式凌亂，而菁英一邊要外部鬥爭，一邊又加緊自相殘殺，放任國家「治理」惡化，所以內心掩不住的焦慮與鬱卒。

中國大陸以守為攻，見招拆招，以政治定力守住三大要素，迎接這場長期競爭。然而美國畢竟仍是第一超強，所以北京內心也是高度擔憂。美中未來的高下，必將取決於在這三大要素上的競賽，以及何者先犯下顛覆性錯誤。

最可能引誘它們犯錯的就是台灣問題。在「正常」情況下，美中都認知台灣是最核心、最複雜、最困難的問題。所以兩強過去一直極小心處理這個老大難題。偏偏四個「不正常」的狀況今年竟同時到位。

一是前文所述的美中焦慮及相互猜忌，大幅升高台灣問題的「管理」難度。二是作為兩強爭奪的那根骨頭，台灣居然一而再、再而三挑起兩強摩擦，刺激它們關係中及大陸內部的最敏感神經。三是今年開始先是蔡總統尋求連任，然後川普也要開打連任選戰，接著習主席可能布置他的第三任。三個領導人都有不能輸的壓力，「險中求勝」動機自更強烈。不管誰先犯錯，台灣都將陷入非死即傷險境。

最危險的是，台灣有人一直把美中「競爭」看成「對抗」，誤以為美國願意不計成本來保台，因此樂於操弄兩岸關係而不疲。他們還一直誤導國內支持群眾，不斷拿美中「對抗」來自我壯膽。他們忘了美中實力對比固然在全球層次仍有差距，但在台海是伯仲之間。而台灣對美中的價值差異及它們對台的決心差距更不能以道里計。正因美國看待台灣的價值與決心遠低於中共，所以美國倘若自顧不暇，極可能放棄台灣；而中共內外壓力一旦變大，反而會拿台灣出氣。

李總統及「蔡諮詢委員」在一九九九年誤判形勢，以為「兩國論」可以低空掠過美中關卡，結果卻遭到美中政治與軍事手段制裁。今年蔡政府如再犯錯，台灣的下場實難樂觀。

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