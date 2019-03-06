評／酒駕「連坐法」　王議員的理解能力有待加強！

▲有學者針對酒駕，認為應該仿效國外實行「連坐法」，透過他人協助真正阻止酒駕發生。（圖／記者游芳男翻攝）

文/王立言(媒體工作者)

有學者針對酒駕，認為應該仿效國外實行「連坐法」，透過他人協助真正阻止酒駕發生。而內政部長徐國勇今天（6日），接受採訪時表示，針對幫助犯考慮以行政罰處理，但最重要的還是要「讓他律變成自律」。

想不到台北市議員王鴻薇對此大為不滿，怒批徐國勇「消極極態度令人遺憾」，還指稱徐「幹話連連」。可是，王議員的理解能力難道沒有問題嗎？還是故意把「馮涼」當成「馬京」，來炒作話題，亂罵官員來為自己立委選舉搞噱頭。

一、徐國勇的意思是，在一部車上酒駕與否，關鍵要靠駕駛者的自律，而非乘客給與的勸阻（他律），責任歸屬清楚，難道不對嗎？任何人犯罪行為的後果，都要自己承擔，這是天理公道。而且，徐也提到「針對幫助犯（乘客）考慮以行政罰處理」，但這是下下之策；

二、「連坐法」只有古代才有，一人犯法全家遭殃，完全違反現代的人權法治觀念。如果真的有這樣的修法，不知道大法官解釋，是否過不過的去；

三、而且酒駕「連坐法」，在執行面也有困難。一部車上有四個人，駕駛者有飲酒，那麼只連坐處罰副駕駛上的乘客？還是連後座的兩個乘客也要處罰；車上的人若辯稱沒有和酒駕者一起飲酒，只是後來坐他的車，不知他有喝酒，怎麼辦？

徐國勇還有說，「酒駕問題這幾年量數的確有降低，但幅度不明顯，我們要從外律、他律變成駕駛人的自律」。王鴻薇對此在臉書上表示，「徐國勇承認酒駕降幅不明顯，那是法律或執行面無法阻嚇酒駕，政府官員如果把責任通通推到酒駕者缺乏自律，那要法律和執法者何用？」這樣講十分值得商榷。

任何一種犯罪行為的防止，自律都起著主要功效。若無自律，人們可以隨意偷搶，任意殺戮。而自律的形成牽扯到教育、道德、文化修養、社會風氣，以及法律制裁的警示，需要多方面的配套。

對酒駕的刑罰近年來已經大幅加重，而且，徐國勇在對媒體的講話中，並沒有排斥，未來修法加重處罰，只是對「連坐法」的部分，強調自律重於他律。王議員，下次開炮前，真得先要提升一下自己的理解能力，再說話。

●作者王立言，媒體工作者。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net