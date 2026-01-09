賴清德總統口中的團結　須從尊重、溝通與包容做起

▲賴總統的個性、行事作風，早已在社會上被定型，無須多言，如今要整合朝野、團結全民，其個人在行事作風上勢必要大破大立。（圖／記者湯興漢攝）

●詹順貴／律師

賴總統2026元旦談話，「團結」2字是核心，開頭是「回首過去，感謝人民團結成就」，接著「展望新年，推動四個總目標」，也是以「第四，我們要促成民主團結的台灣」，開創新局，繼續寫下台灣奇蹟收尾，當然值得肯定。只是對於身居高位者，不僅要聽其言，更要觀其行，也就是還要冷靜觀察賴總統究竟會如何採取具體行動來實踐所許願景。

賴總統的個性、行事作風，早已在社會上被定型，無須多言，如今要整合朝野、團結全民，其個人在行事作風上勢必要大破大立，而需要溝通團結的群體對象，就其所領導的賴政府來說，還應先區分原本的本土陣營（可簡化稱對內）與一貫站在對立面的藍白陣營與其死忠支持者（對外），提出不同的政策，以不同的心態、不同的行動方案來溝通、包容與整合。

賴總統對己方陣營 要容忍不要偏聽

先談對內部分，首先，這1年多來，許多本土陣營人士或以台灣優先、親本土陣營的公民團體不時會在內政議題對賴政府或賴總統本人有所批評，經常很快引來自詡為台派之人或粉專在社群媒體上毫不留情的攻擊，甚至動輒扣上紅帽。其中也許有部分是對岸使用假帳號刻意分化所為，但也有些確實是能實體辨識的死忠賴粉或側翼所為。

這些死忠賴粉或側翼如果連在主權、國防與外交議題完全支持執政黨（現在等同賴政府），僅是在內政議題上偶有批評之人或公民團體都完全無法包容，必除之而後快，試問如此反向削減支持者，如何擴大支持者的光譜？

2026選舉已開打，攸關台灣主權與民主自由的2028大選也會緊接著上場，如何引導那些死忠賴粉或側翼對一樣愛台但在內政議題上本著愛深責切之心對賴政府或賴總統有所批評之人或公民團體多一些理解、尊重、溝通與包容，是賴總統實現願景的第一道功課。

能源、人事 不能放牛吃草

其次，在政策制定與人事任命上如何放開胸襟，廣納不同立場與多元管道的建言，例如能源政策上不宜僅偏聽童子賢等人的擁核建言，尤其縱使要重啟核能，也不該默默放棄再生能源的推動（只要用心觀察，便可發現賴政府放任再生能源被污名化，已不再努力推動）；政府本身也不再主動推動社會住宅，至於改想藉由增加容積獎勵、透過都市更新案來推動，則根本是緣木求魚。

這兩議題正是蔡英文總統任內重要政績，如今陸續被喊停，有媒體即報導連前總統都擔憂，也是促成「想想論壇」重新上線開張的緣由。這是賴總統想實現願景的第二道功課。

在人事任命部分，近的如吳音寧的台肥董事長人事案（絕非農業部長能片面決定），不知道賴政府事前有沒有評估過藍白陣營與部分媒體會如先前她在北農總經理任內明明有做出相當成績，卻硬將之抹黑得體無完膚的前車之鑑，想提名她，固無不可，但為何在消息曝光，藍白陣營與部分媒體再度猛攻時，整個賴政府與執政黨竟一片沉默？又在台肥董事長與董事會開會前夕臨時換將，難堪的吳音寧最後直接婉拒就任台肥陽春董事，這齣鬧劇會傷到多少本土陣營人的心？賴總統知道嗎？在乎嗎？

遠的如第1次大法官提名人選之一的劉靜怡教授，先不談劉教授在立院投票過後不恰當的過度反應，相信非常多人都無法理解身兼執政黨主席的賴總統提名人選，執政黨立院黨團竟然無厘頭予以封殺，柯總召的理由是她曾罵過民進黨，但這是衡量是否適任大法官應該使用的條件？民進黨何時起已經容不得罵？賴總統拍板所提人選名單前或後，竟是完全未曾與自己黨的立院黨團說明提名理由與溝通來取得支持？

日前曾與最高法院退下來執業律師的好朋友聊天，咸認當時劉靜怡的政治與人權理念與民進黨相近的程度絕對會遠高於藍白兩黨，更與民間人權倡議團體理念契合，其實是一位非常合適的大法官人選。當時如果有民進黨的支持加上民眾黨的8票，依筆者對她的認識，針對最近兩次憲法法庭判決，她也會是支持5名大法官這一方之人，只能說可惜了。

歷經2次藍白無差別的封殺後，賴總統何時再第3次提名？如何找到學養俱佳，又願意冒被藍白立委無厘頭羞辱與無差別封殺風險或藍白也能接受的人選？將是賴總統一大考驗。

不管是大法官人選，2026選舉（尤其縣市長）的提名，又或2026選後的內閣改組，人事任命或提名，如何廣開多元資訊管道，遠小人進賢才，並端出福國利民的具體政策，以穩住2028大選，不僅是賴總統想實現願景的第三道、也是挑戰其個性的功課。

對藍白陣營 如何溝通合作是為大難題

至於對外部分，日前柯文哲曾嗆聲「如果你們（指民進黨）再搞黃國昌，我一定焦土政策」，言下之意，好像之前民眾黨問政都是就事論事一般，實際上這1年多來，藍白在立法院一次一次杯葛或立法，已經與焦土政策相去不遠，而且是非常有系統地配合中國一步一步進逼，讓象徵主權的中央政府當機失能，癱瘓憲法法庭正常運作功能是第1步，杯葛總預算或亂修《財政收支劃分法》是第2步，拒審《國防特別條例》與大刪軍購預算是第3步，也許接下來會再修法改變選舉制度，進而影響選舉結果。這是賴總統想實現願景的第四道功課，也是最艱鉅的挑戰。

對於如何促成朝野合作、全民團結部分，僅以合憲方式赴立法院進行國情報告是遠遠不夠的，可惜元旦談話只看到願景，並未提及具體的實踐路徑，殊為可惜，只能拭目以待。

無論是對內或對外，要談團結與合作，前提必定是放下身段，放開胸襟，從理解與尊重出發，耐心溝通，包容異同。忠言逆耳，期待賴總統聽得進去。

▼對於如何促成朝野合作、全民團結部分，僅以合憲方式赴立法院進行國情報告是遠遠不夠的，可惜元旦談話只看到願景，並未提及具體的實踐路徑，殊為可惜，只能拭目以待。（圖／總統府提供）

