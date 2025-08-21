白宮會談的政治算盤：川普、歐洲、烏克蘭，與台灣的鏡像

▲▼ 川普會晤歐盟領導人 。（圖／翻攝 白宮官方IG）

田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長、中華戰略學會永久會員

2025 年 8 月 18 日，白宮舉行了一場備受矚目的會談。美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基，以及多位歐洲領袖齊聚一堂，討論俄烏戰爭的停火與談判前景。表面上，這是一場追求和平的外交努力；實際上，它更像是一場政治秀與權力角力。對台灣而言，這不僅是遙遠的國際新聞，更是一面鏡子，折射出台灣未來可能面臨的困境與抉擇。

川普的算盤：和平製造者的形象工程

川普的外交風格一向以「交易化」著稱。他明白，美國社會對烏克蘭戰爭的耐心正在消耗，而他若能以「談判」而非「戰爭」結束這場衝突，將成為他的歷史資產。

因此，川普在會中提出「類北約安全保障」的構想，但刻意避免承諾美軍直接介入。他同時強調願意安排「澤倫斯基與普京的三方會談」，把自己塑造成唯一能與俄羅斯談判的西方領袖。

對川普而言，這場會議最重要的不是協議是否真正落地，而是如何將自己定義為「和平締造者」。換言之，他追求的是政治形象與歷史定位，而非具體的安全架構。

歐洲的焦慮：避免成為犧牲品

歐洲領袖集體出現在白宮，表面上展現團結，實際上是因為深切的焦慮。德國、法國、義大利等國長期承受難民、能源與經濟壓力，亟需戰爭降溫。但他們最害怕的是：川普是否會把烏克蘭當作交易籌碼，與俄羅斯達成妥協？

歐洲的訴求很清楚：必須「先停火再談判」，避免戰爭繼續擴散。但他們缺乏主導力，仍仰賴美國的安全庇護。這種矛盾導致歐洲在談判桌上不僅是參與者，也是潛在的被動接受者。

換言之，歐洲需要和平，但卻沒有足夠的實力掌控和平進程。這正是中型大國在大國博弈中的典型困境。

澤倫斯基的兩難：戰場與談判桌之間

對澤倫斯基來說，這場會談既是機會也是陷阱。戰場上，烏克蘭軍力日漸疲憊，西方援助逐步減弱。他必須展現「柔軟外交」來換取支持，這也是他選擇穿上西裝、向川普遞上親筆信的原因。

但問題在於：若在戰場失去領土，烏克蘭將被視為戰敗；若在談判桌上妥協，則會被指控出賣國家。無論哪種情境，都可能動搖他的政治根基。

澤倫斯基的無奈在於，他的選項已經被削減到只能在「不滿意的結果」中做選擇。他既無法放棄抵抗的敘事，又無法承受無止境的戰爭消耗。

▲烏克蘭哈爾科夫遭俄羅斯空襲。（圖／路透）

媒體的觀察：謹慎樂觀，質疑不減

國際媒體普遍報導這場會談「氣氛良好、展現建設性」，卻同時強調「缺乏具體成果」。路透強調「留下疑問」，《衛報》呼籲「觀察實質行動」，《華盛頓郵報》則直言「若無軍事支撐，和平承諾終究是空話」。

值得注意的是，多數報導著墨於澤倫斯基的姿態變化，從軍裝到西裝的轉換，被視為他在外交語境中的妥協。這提醒我們，在戰爭與外交並行的時代，領袖的形象往往比政策更容易被捕捉與放大。

然而，媒體也普遍質疑：這是否只是一場「川普主導的舞台劇」，真正的戰爭問題是否依舊懸而未決。

台灣的五大啟示

這場白宮峰會雖然關於俄烏，但其邏輯對台灣具有高度參照性。

1. 外交姿態與核心利益的平衡：

澤倫斯基以「柔軟」換取談判空間，但領土問題仍不可退讓。台灣同樣需要靈活外交手腕，但必須堅守主權與民主制度，不可因姿態低調而削弱實質立場。

2. 安全承諾必須落實：

川普的「類北約保障」雖動聽，但若無具體協議，只是空話。台灣在與美、日合作時，必須爭取具體的軍事協定、聯合演訓與情報共享，而非停留在政治宣言。

3. 避免單邊依賴，建立多邊網絡：

歐洲擔心被美國「單邊處理」，因此集體赴美。台灣同樣不能過度依賴美國，而應積極經營日本、歐洲、澳洲甚至印度，構築多元戰略網絡。

4. 停火與談判應拆開思考：

歐洲主張「先停火再談」，川普則「先談再停火」。這提醒台灣，若未來面臨危機，短期降溫與長期解決應分開規劃，避免陷入無限循環。

5. 掌握敘事權，避免成為棋子：

澤倫斯基的外交敘事能夠吸引媒體，儘管有爭議，卻成功維持國際關注。台灣若想避免淪為國際談判的「議題附庸」，必須更主動塑造自己的故事，將民主、科技與國際價值轉化為話語籌碼。

結語：台灣不能複製烏克蘭的困境

白宮的這場會談最終並未帶來實質的和平突破，卻清楚揭示了一個現實：小國在大國博弈中，若缺乏自身籌碼，往往只能在談判桌上被迫接受選項。

烏克蘭的困境提醒台灣：

1必須強化自身防衛，降低對外依賴；2必須打造多元外交網絡，避免被單邊交易；3必須掌握國際敘事，爭取話語主動權。

否則，一旦大國之間開始「討論和平」，台灣可能如同烏克蘭一樣，發現自己既沒有談判的力量，也無法選擇自己的命運。 簡而言之，白宮峰會告訴我們：大國談判從不會替小國解決問題，小國唯有累積自身籌碼，才可能在風雲詭譎的國際政治中保有自主。這，是台灣應深記的一課。

