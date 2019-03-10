把衣服穿好，免得被性侵？別再檢討受害者了

▲把衣服穿好，免得被性侵？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

●作者／Barnaby。

關於性侵的預防，很多人會說：把衣服穿好吧！穿得太暴露，容易引起他人性慾；如果穿著不夠保守，你就是「偏向虎山行」。

如果你認為這種說法，只是「政治不正確、但一點也沒說錯」的話，請你一起來想一想。

破解「裸露會增加性侵誘因」的迷思

關於這個說法，通常建立在一種前提假設上：性侵犯，是某一群自制力極度欠缺的人。所以，這群人會在性慾產生的當下，直接轉為壓制他人的肢體行為。也因此，如果想要避免被性侵，盡量不要讓人產生性慾，就是保護自己最好的方式。

好吧！我們就先假設這種人確實存在，那麼這些人應該會出現在充滿美麗肉體的夏日海灘與街道上吧？然而，這些地方卻從來不是性侵好發的區域。

又，人們通常也認為這群人，可能是某些病態者、或擁有「特殊性怪癖」的人。如果真的是這樣，那麼要用「穿著保守」來預防性侵，真的能達到目標嗎？誰知道，這些「病態者」是不是喜歡長褲、頸部，或腳踝？你又要如何從千萬人海之中「準確穿著」，來避免引起這些病態者的性慾？

讓我們面對現實吧：這類故事中的「性慾活屍」，不過是基於對自己的理解，想像「邪惡版本的自己會怎麼行動」，然後套用到性侵犯身上的過度推論。但實情根本不是如此。

性侵案件：六成以上都是你熟識的對象

▲性侵案件的發生地多為私人場所等隱蔽空間，資料來源：衛福部保護司2017年統計資料。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從衛福部保護司的資料來看：以2017年為例，伴侶／前伴侶、其他生活中認識的人，佔據了性侵案件中兩造關係的六成以上。而性侵好發地點，半數以上都在住家環境。

但，人們難道會一想到對方是自己認識的人，或和自己一起回家，就會令人性慾高漲？或家裡特別令人性奮嗎？不對！其實是相識的關係與受害人接觸最容易、最易取得信任，而住家的環境最缺乏他人的監督。

也就是說，性侵者在「產生性慾」到「動手強迫／性侵他人」之間，他的心裡還考量了很多因素。傳統社會上「裸露」會引發「性慾」，而「性慾」會引發「某些病態者」性侵他人的觀念，從統計資料來看，其實是錯誤連結、誤解了性侵者的樣貌。

如果真的想要找出一種說法，告訴人們如何「自保」，那麼「穿多一點、不要提高他人性慾」絕對不是有效的理由。

或許，反而告訴他們：「不要信任他人，無論是什麼樣的交情，都不能和他人進入無法求救的場所」，是一個比較有用、而且符合現實的策略。

性侵的本質是濫用信任、權力不對等

然而，這些自保策略，其實也不切實際。因為人們並不可能在完全不信任他人的情況下，進行社會人際交往。而且，從相關資料也可知，性侵犯的樣貌，通常不是上述假設的性慾活屍，他們反而是「一般人」，有家人、朋友，可能也幫助他人、努力工作，是他人所尊敬、感謝，且相處愉快的熟悉對象。

這些人之所以會性侵，最根本的原因還是：這些人總會濫用對方的信任與依賴，認為自己可以安全地支配他人身體而不用付出代價。這些人可能基於兩人在家庭、職場、校園的權力上下關係而有恃無恐，或可能認為伴侶本來就該滿足自己、擅自認定了對方某種不設防的舉動，就是對自己的性邀約。（延伸閱讀：以下哪些狀態算是性邀約？請選擇！）

也就是說，從表面上的資訊看來，人們並無法預先判斷一個人會不會成為性侵犯。

但遺憾的是，人們很難完全不處在權力位階中的弱勢地位。所以，性侵同樣地也不可能完全消失。在這個前提下，拒絕塑造有利性侵者的環境，避免二次傷害才是重要的，而非將預防的責任放在個人身上。

因此，在提醒他人小心避免獨處環境之餘，我們不該指責受害人因為未曾防備而「引人犯罪」，他們就只是看錯了一個人。更何況，「把衣服穿好」的說法，對預防性侵也沒有太大幫助。

如果你真的為了還沒有受害的他人，也為了聽在耳裡的受害者著想，請停止「把衣服穿好」這種歸因與歸責方向錯誤的言論，別再提供那些性侵者「他沒有做出通常會有的防備，就是引誘我」的藉口了。

熱門文章》

►從女人的睡衣可以看出什麼？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「女性主義有事嗎」。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。