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「泛違憲論」常態化　將產生嚴重憲政危機民主倒退　

我們想讓你知道…「泛違憲論」常態化的憲政危機，盼憲法法庭回歸及我國釋憲實務早已引進之歐美發展近三百年之「政治問題」理論，讓「政治歸政治，法律歸法律」。

▲▼立法院今（21）日表決行政院針對國會改革修法提出的覆議案，覆議案未通過，民進黨團總召柯建銘率黨籍立委於議場前召開記者會，說明後續釋憲進程。（圖／記者李毓康攝）

▲朝小野大加上欠缺溝通，於是產生了眾多立法院三讀通過之法律案史上最多之覆議及聲請釋憲之現況。（圖／記者李毓康攝）

●林家祺／真理大學法律學系專任教授、資深律師

自113年因選舉新組成之國會就任後，由於朝小野大再加上欠缺溝通，於是產生了眾多立法院三讀通過之法律案史上最多之覆議及聲請釋憲之現況，從國會改革法案一直到近期之憲法訴訟法、連署加嚴版的選罷法等，已經提出釋憲及準備提出釋憲之法案，可謂目不暇給，若朝野未有高層之某種共識，未來憲法法庭恐成為政治人物口中之「上議院」，本文則暫稱此種「現象」為「泛違憲論」，也就是指一旦有政治爭議之法案出現即動輒聲請釋憲之狀態。

司法不介入政治爭議　政治問題政治解決

在「泛違憲論」之下，所有國會通過法案理論上均不愁找不到「違憲」之說法，這種「泛違憲論」與過去被大法官批評之「泛公益論」頗有異曲同工，本文基於憲政之權力分立體制及司法機關之角色，對於此種「泛違憲論」之現象期期以為不可，若任令此種「泛違憲論」持續發展，未來幾年內將產生嚴重之憲政危機，嚴重恐將使我國過去之民主成就倒退，不可不嚴肅看待。

其實在憲法之基本原理中，對於司法機關直接介入政治性之爭議，國外在二百多年前即已建立起「司法不涉入政治問題」(political question doctrine)之憲政原則，簡單來說「政治問題」理論就是指司法機關(在我國就是憲法法庭)不介入高度政治性問題，政治問題只能透過政治方式解決。

例如，美國聯邦最高法院早在1849年Luther v. Borden案中即已確立「政治問題」原則(political question doctrine)，該案原告主張州政府未能提供「共和政府形式」（Guarantee Clause），違反憲法第四條第四款，聯邦最高法院認為此案涉及「政治問題」，應由國會和總統等政治部門解決，無法由聯邦法院來解決，此聯邦最高法院判例確立了美國之「political question doctrine」理論，裁判理由並強調某些縱使涉及憲法之議題，由於同時具有高度政治性仍無法由司法解決。1993年Nixon v.United States壹案中原告係遭國會彈劾的法官，起訴主張國會未踐行憲法要求之彈劾程序，聯邦最高法院認為彈劾屬於憲法中明確賦予國會的權力，國會如何進行彈劾屬於政治問題，法院無權干涉。

此案進一步確立涉及國會權力運作的問題屬於「政治問題」之範圍，司法不介入國會之自主運作。1979年之Goldwater v.Carter對當時美國總統卡特終止與台灣的中美共同防禦條約提出訴訟，聯邦最高法院亦以政治問題為由拒絕受理。

▼簡單來說「政治問題」理論就是指司法機關(在我國就是憲法法庭)不介入高度政治性問題，政治問題只能透過政治方式解決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

司法權本質上有先天限制

有關去年改選之立法院通過之法律案，不論是國會改革法案抑或是近期之憲訴法、選罷法或是中央政府總預算等朝野爭議，本文認為均屬高度之「政治問題」司法部門不宜再介入，否則持續發展下去「泛違憲論」之現象將逐漸變成我國之「常態」，進而使司法部門常態性介入政治問題，進而喪失司法威信及產生憲政危機。

當然反對論者可能會主張憲法之核心本即包含「國家體制」及「基本權保障」，憲法涉及國家體制部分本來就與政治問及難以區分，此說法固非無據，但本文認為司法權在本質上受有先天之限制，既為國內外憲法學理所公認，且已在歐美等先進法治國家所實踐。

本文並非主張釋憲機關完全百分百不能就兼具政治題題之憲法疑義作出解釋，而是憂心「泛違憲論」之現象未來變成「常態化」造成之憲政制度崩解，此觀過去數十年來我國釋憲機關從大法官釋字328號解釋首先引用「政治問題不予解釋」、釋字329號李鐘聲大法官再次主張政治問題不予解釋、釋字387號首席大法官吳庚在不同意見書中更是大幅論證「政治問題由政治部門解決，不應由司法機關作成決策」，釋字419號等均已由我國釋憲機關建構此一原則。

至於如何判定「不予受理之政治問題」之界線學理上較為複雜在此不擬詳論，本文在於強調「泛違憲論」現象「常態化」之憲政危機，並盼憲法法庭回歸及我國釋憲實務早已引進之歐美發展近三百年之「政治問題」理論，讓「政治歸政治，法律歸法律」。

▼「泛違憲論」之現象未來變成「常態化」恐造成之憲政制度崩解，盼讓「政治歸政治，法律歸法律」。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決國會改革法案，民進黨立委射紙飛機抗議。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字: 林家祺 雲論 違憲 憲政 憲法法庭 釋憲 立法院 政治 法律

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