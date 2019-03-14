理科太太你還是專心「整老公」吧

▲理科太太常常在影片上和老公鬥嘴。（圖／翻攝自YouTube）

●作者／Wei Ju Lin。

剛剛看到有人在討論理科太太人氣下滑的狀況，碰到這種明顯會引起討論的話題，回文區馬上有人對號入座，說什麼「自己最近也取消訂閱理科」、「變成生活類頻道了啦」之類的。

有時常觀注YouTube生態的人應該都知道，這種短暫的人氣下滑對於許多百萬訂閱的頻道而言其實司空見慣，根本不代表任何事情。只要基本盤夠紮實，對創作題材進行些微調整之後，都有補救的機會。

那為什麼理科的短期人氣會下滑呢？可能有兩個原因：

1／理科最近的活動主要聚焦在電視圈，鮮少跟網路圈的YouTuber拍片，直接導致觀看人數稍微下滑，甚至在很多網路原生族群的眼中，會以為理科太太消失了。

實際上她只是跑到了連我也不太熟悉的圈子，也就是電視圈，跟一些電視明星瞎混，至於為什麼受歡迎我完全沒有頭緒，可能是有貴人幫助吧。

理科太太最近接受了TVBS《看板人物》的專訪，如果理科在TVBS看板人物的觀看次數有16萬的話，那可能理科在網路上的鐵粉有10萬人，這其實也是不小的數字。不過這裡還是要吐槽一下TVBS的專訪，整個就是婦女節目的style，彷彿一夕之間又退回到了電視時代那種讓人昏昏欲睡的感覺，我最愛的女王不見了，嬉笑怒罵的網感不見了，取而代之的是拘謹與客套，主持人扯什麼高學歷之類的，實在讓人陽痿。

滿滿的電視味，網感蕩然無存。

▲理科太太接受電視專訪。（圖／TVBS提供）

這會讓網路用戶產生一種幻覺，覺得理科不行了，某種程度上她也確實消失在主流YouTube圈中，前一段時間有不少YouTuber做球給她，她都沒回，顯然也不是特別關注YouTube圈的狀況。

然而實際上理科的能量仍然很強，強到可以feat一些電視上的大咖明星，在電視媒體上被大量報導，去經營某一塊我其實不太了解的人群。

主頻道觀看數 無法評斷好壞

只拿主頻道的觀看次數來論斷好壞其實也有問題，就拿《上班不要看》為例，上班不要看的主頻道最近的影片其實也都蠻無聊的，然而在這段期間他們搞出了具有跨時代意義的走鐘獎（直播人數兩萬七千人），這是非常屌的東西。除此之外蔡哥跟阿傑也到處瘋狂被feat，在其他YouTube頻道大量曝光，蔡哥甚至已經成為了YouTuber界的交際花第一名，人緣極好。靠著到處被feat，在上班不要看主頻道影片表現不精采的情況下，仍然能夠保持不錯的訂閱增長數。

這就是高手厲害的地方，他們不會把所有希望都放在主頻道拍影片，他們還會去做很多額外的事情來累積資源，例如蔡哥靠著當交際花在YouTube圈建立起強悍的人脈，呱吉這種變態天才除了人脈爆強之外，甚至可以跟創投拿錢搞YouTube頻道，甚至未來他們很有可能成為台灣YouTube頒獎比賽的體制建立者。這些很屌的事情都不會反應在主頻道的觀看次數，卻能夠幫助《上班不要看》在長跑賽中獲得勝利。

理科目前的狀況應該也很類似，她在主頻道之外（甚至是YouTuber圈之外）的地方經營自己的影響力，可能要轉往電視圈。

綜觀上述，因此而導致的主頻道人氣下滑其實沒什麼問題。比較有問題的是接下來的部分。

2／理科最近幾部片太過於聚焦知識，人設的部分被淡化。

這其實就是典型的「阿滴困境」，之所以叫阿滴困境是因為每次大家提到這種狀況時，都會拿阿滴當做案例，也就是「學習型頻道的人不一定想學習」，大部分人都是假藉學習的名義來觀看一些娛樂內容，順便意淫滴妹的豐唇。理科太太的狀況也一樣，大家其實只是想來看夫妻互動，看老婆整老公而已，甚至有些人只是來視姦理科老公的肉體。

當這些觀眾喜歡的娛樂元素缺失時，就會影響到觀看次數。理科最近三支影片的人氣之所以相對比較少，主要就是因為那些觀眾喜歡的人設元素遭到了削減，而且理科先生的角色也遭到了比較大的更動（開始主動講知識內容），可能導致許多觀眾無法接受。至於所謂的「知識內容」，對於真正的知識份子其實也沒什麼吸引力。

這是一個很嚴肅的課題，有一些人反應「理科太太的神秘感消失了」、「整老公的部分變少了」、「變成生活類頻道」，我想這就是人設流失造成的後果。

「整老公」才有市場

當那些頂級YouTuber都在無所不用其極的經營自己的人設時，你就會意識到人設經營在高端綜藝節目中是非常重要的技能，能幫他們在長跑當中獲得最終勝利，人設是需要刻意經營的東西，必須在鏡頭前有紀律的執行。

YouTube頻道基本上是這樣的，假設一開始就是靠整老公獲得市場，當然就只能繼續提供相同或類似的東西。影片企劃可以做一些不同的東西，但人設絕對不能動搖，必須提供一致性的體驗。

拿我最喜歡的howhow舉例，邊緣人人設是否會看膩？答案是不會，連看三年都不會膩。反倒是如果他今天在主頻道拍攝跟邊緣人設無關的東西，我會非常失望的把影片看完。如果一段時間都跟邊緣人無關，我會退訂。所以維持一致性的體驗非常重要，如果要有大的更動的話，寧可成立一個新頻道來做新的東西，也絕對不要更動原有頻道的屬性，不然觀看量會暴跌。

若要說理科太太真正的危機，其實是她近期沒有好好的維持自己的人設，也就是抖S，公主病，整老公的部分，自己跑去TVBS搞什麼「真情流露」，老公的神秘感也逐漸流失。這或許是她太靠近電視端所產生的後果，當然這只是暫時的觀察，而且這其實很容易補救──繼續製作整老公的影片就好。

至於我對理科太太有什麼期望？我只希望她可以好好在螢幕前扮演一個自我中心的抖S女王，好好折磨理科先生的肉體，越變態越好，別搞什麼自我反省好嗎。

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