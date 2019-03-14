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評／源頭管理加修法　蘇貞昌拚治安是玩真的！

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌指示法務部會同內政部，共同研議妨害秩序罪章之相關條文修正。（圖／記者屠惠剛攝）

文／沈承翰（科技業工程師）

說實話，台灣的警察在「人權最大」的社會氛圍下，有時面對「聚眾鬥毆」事件，過於「文明執法」，而且有些法令過時，讓不法之徒無所顧忌。

對於近來街頭鬥毆事件，行政院長蘇貞昌説「若特種行業門口再有鬥毆，地方警察局長下台」，內政部長徐國勇也加碼：「特種店若有殺人販毒， 就把店抄掉」，宣誓政府拚治安，以及要從「源頭管理」防堵犯罪的決心。雖然有部分人士對此有些偏頗解讀，但各地警察用行動來證明，政府有說到做到的能力。

前兩天，新北市中和發生十多人的聚眾鬥毆，警方立即派出30名快打部隊強勢打擊，避免嚴重死傷的發生。位處夜店林立的台北市信義分局，邀集信義區酒店、夜店、酒吧、餐酒館、卡拉OK、養生館等店家召開協調會，要求業者簽署「防制街頭暴力約制表」。希望能夠確實防制夜店暴力、色情、妨礙安寧，並進行反毒宣導。

另為防止夜店砍人、鬥毆事件發生，信義分局同時建議業者增設如監錄設備、金屬探測門、X光機等設備，積極防止危險物品被帶進夜店。還有本月初，警方展開大規模臨檢，共破獲598件不法案件，查獲三支手槍，抓獲604人吸毒，台北市還破獲高達6公斤多的海洛因販毒案件。

蘇貞昌這次拚治安是玩真的，不僅以行動力來讓全民有感，也從修法著手。他指示法務部會同內政部，共同研議妨害秩序罪章之相關條文修正。不到一周，法務部就提出修法議案，並於行政院院會（14日）通過相關修正草案。

未來，刑法妨礙秩序罪構成要件明確化：一、將「公然」之要件改為「於公共場所或公眾得出入之場所」；二、將「聚眾」之要件改為「聚集三人以上」。新增加重處罰之危險行為，如群聚鬥毆事件意圖犯罪時，攜帶兇器或者易燃性、腐蝕性液體；於車輛往來之道路上追逐，將對往來之公眾與交通安全之危險程度升高等行為。

蘇貞昌做過長期的地方首長，也在扁朝時期幹過行政院長，對整治治安的各個環節，以及各種犯罪形態的眉角，了然於胸。以蘇揆的行動力，帶領內政部等相關部會全力動員衝刺，不要懷疑，很快就有一張亮眼的「拚治安」成績單，交到全民面前。

●作者沈承翰，科技業工程師。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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