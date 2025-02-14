賴清德的五院會商　改變了什麼因果？

▲總統賴清德以憲法44條賦予職權，召集五院院長召開國政會商。（圖／總統府提供）

●單厚之／資深媒體人

本週一，賴清德總統邀集五院院長會商國政，並留下「菩薩畏因、眾生畏果」的名言。結果隔天，立法院就否決了行政院對《選罷法》所提的覆議案，民進黨團總召柯建銘再度揚言要提暫時處分和釋憲，行政院長卓榮泰也宣稱將對總預算案提出覆議，藍綠之間的互罷也越演越烈，賴總統號稱「史上第一次」的院際調解，明顯沒有改變任何因果，有開跟沒有開完全一樣。

史上第一次五院會商 扁馬時代的失敗前例

總統府宣稱，這是史上第一次總統依憲法邀集五院院長會商國政，似乎有彰顯賴清德歷史定位的味道。《憲法》第44條「總統對於院與院之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」一般被稱為「院際調解權」，但或許是因為根本不是真的想要調解，總統府從頭到尾都沒有用「院際調解」的字眼，而直接以國政會商或會商國政稱之。

《中華民國憲法》從民國36年公布實施至今，已經快要80年了，院與院之間從來沒有發生過重大爭執、總統從來沒有出面調解過嗎？當然不是，用最簡單的邏輯來說，在國民黨長期「以黨領政」，蔣中正、蔣經國乃至李登輝的前期，總統可以說是天天都在行使「院際調解權」。

所有的國政都先在每週三的國民黨中常會上討論，然後再照本宣科在隔天的行政院院會中通過，即便台灣民主化這麼久，藍綠兩黨仍維持每週三開中常會、週四才開行政院院會的傳統。

要說第一，這次的五院會商或許可以說是修憲改為「雙首長制」之後的第一次，在陳水扁和馬英九擔任總統時代，分別曾因為停建核四和太陽花占領立院，試圖邀行政、立法兩院協調，但當時的立法院長王金平都拒絕出席。

值得一提的是，停建核四時陳水扁第一次邀集院際協調遭王金平拒絕，而立院聲請釋憲、大法官會議做出釋字520號解決，認為政院片面停建核四違憲之後，王金平曾建請陳水扁再召開院際協調，但府方卻以「時機不當」為由拒絕。最終是由當時的行政院長張俊雄和王金平在台北賓館簽訂協議，宣布核四續建才讓爭議落幕。

陳水扁和馬英九當時想行使院際協調權，邀集的都只有行政、立法兩院，主題也都非常清楚；而賴清德這次卻一次邀集五院院長，事先完全沒有議題，這也是另類的「第一」。

王金平拒絕出席的理由，並非是因為立院是「合議制」、院長無法代表所有立委的意志，否則《憲法》第44條就形同虛設，這次韓國瑜也不能去。立法院長參與院際協調，是要站在捍衛立院尊嚴和憲政地位的立場，而王金平當時之所以拒絕，其實是總統和行政院長完全站在同一立場，去了也不會有任何的結論，反而可能讓情況更僵化，導致立院的尊嚴受損；而陳水扁後來拒絕邀集院際協調，也是相同的理由。

院際協調處理的是憲政層次的爭執，而非一般政務，按理必須要事先定好明確的議題，讓參與的各院事前做好幕僚作業，若真的有心解決問題，甚至還應該要由幕僚事前會商，大頭見面只是走一個過場而已。核四停建的兩院協議，就是標準的操作。

▼院際協調處理的是憲政層次的爭執，而非一般政務，按理必須要事先定好明確的議題，否則大頭見面只是走一個過場而已。（圖／總統府提供）

院際協調虛晃一招 在野黨不買單、執政黨也不給面子

但這次賴清德的五院院長會商，事前卻完全沒有議題和議程，不過是盍各言爾志，完全無法聚焦，更遑論解決問題，四院除了批評立院之外，毫無任何建設性的主張，甚至連庶務層次的問題都拿出來說嘴，司法院代理院長謝銘洋對大法官補提名的談話，居然還掃到總統府。結果自然是有「會」無「商」，各自領了五個杯子回家。

賴清德「五指併攏才有力量」和總統府秘書長潘孟安事後公布的五院尊重、合作的三點結論，更是放諸四海皆準的廢話，無論放到五年前、三年後，都完全可以適用，毫無任何建設可言。

更荒謬的是，敲鑼打鼓的以總統之姿成為「史上第一」之後，《選罷法》覆議案依舊被立院否決，依舊要走釋憲、暫時處分的老路，行政院也依然要對總預算提出覆議。總統的院際協調不僅在野黨不買單，執政黨也不給面子，而賴清德卻也無所謂，讓人看不懂何必玩這一齣。

這次總預算刪減幅度創新高，雖然不至於影響特定的政務，但統刪的金額過高，必然會公務體系的日常運作造成一定的衝擊。政院若真的想解決問題，其實應該參考韓國瑜的建議，詳列實際的困難，以追加減預算等方式彌補，才能解決公務體系的困難。

若政院堅持提出覆議，依法立院只能全盤接受或否決，而不能就特定或個別項目做增減，以目前的立院生態和過去幾次覆議的結果，必然會遭立院否決，所有公務體系可能面對的問題，都無法獲得解決。

行政院堅持覆議，本質上是要升高對立、替大罷免添加柴火，把政黨的利益置於國家利益之上。

「菩薩畏因、眾生畏果」是佛家用語，本是指一般人面臨果報時才知道害怕，但站在菩薩更高的角度來看，從一開始就不能種下惡因。而在賴清德的嘴裡，這句話卻有完全不同的解釋，所有一切都是在野黨的錯，還威脅在野黨必遭惡果。

賴清德故弄高深的以佛家語談政治，其實自己才是「既不畏因、也不畏果」的那個人，賴清德身為總統，今天台灣所有的問題和亂象，又有哪一件沒有他的因果？坐視社會動盪、五院對立，開個虛晃一招的院際協調，又能是什麼善因、有什麼善果？

▼賴清德身為總統，今天台灣所有的問題和亂象，又有哪一件沒有他的因果。（圖／記者李毓康攝）

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