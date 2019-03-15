ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

洪仲清／為什麼我們沒辦法維持跟孩子的協議？

雲論

▲。（圖／達志／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

要讓孩子為自己負責，得要請孩子遵守之前討論過約定或協議。像是出門的時候就已經約定好，這次不買玩具。

可是，計畫常趕不上變化，約定或協議常在大人的棄守下破功。譬如，孩子如同我們所預期，出去之後果然哭鬧著要買玩具。

如果約定或協議不用遵守，那可能就讓孩子學到不必為自己說過的話負責，還可能強化以後哭鬧的強度與持續時間。我們可以從幾個角度來思考，要如何避免這種狀況。

第一，約定或協議是不是合理？

我們長期觀察孩子，會大概知道孩子的行為能力，以及常出現的心理反應。如果大人過於一廂情願，又罔顧現實，做了超過孩子能力基準線許多的約定或協議，而孩子對自我的認知又有限，所以滿口答應，到時候自然容易毀約。

譬如說，孩子每次出去都會吵著要買玩具，這已經是大人都了解的事。如果在其他條件沒有太大改變的情況下，我們就可以預期，即便有事先約定，出門之後孩子吵鬧要買玩具的機率還是很高。

這是很常出現的狀況，因為大人常常會希望孩子成為自己理想中的模樣，而不接納孩子真實的樣子。有些大人會直接把孩子當成小大人，忽視孩子的心智能力還不夠成熟。所以常給孩子設定過高的標準，挫折自己也挫折孩子。

大人要對兒童發展有基本的涉略，最好平常就能去上課、閱讀，或者跟人討論。當父母本來就是很難的工作，需要大量的在職訓練，除非要像傳統農業時代用放養的方式帶孩子，然後又要以打罵為主要手段。要不然在現代複雜的社會，想要以說理為主，大人又要做好孩子的榜樣，那時時成長就是基本功了。

大人要先對自己的角色負責，那孩子才能更自然地為自己負起責任。

第二，父母心力交瘁，或者體力耗竭。

不少父母失去耐性，主動破壞自己跟孩子的約定或協議，或者被動順應孩子超過界線的要求，常給出一個理由：「因為上班很累了！」

這我能理解，而且也不太可能做到完美，就像我們也不要求孩子完美一樣。但我希望父母清楚覺察與意識，自己在體力、腦力、心力不足的情況下，對親子互動產生了什麼樣的影響。

能意識與覺察，就有機會改變。以最具體的體力來說，規律運動、正常作息、健康飲食、妥善規劃…等，便能增進或節省體力。

我知道有家長喜歡追劇，或者玩手機、打電動，常耗費大量的時間，甚至熬夜。不是說父母都不能有自己的休閒娛樂，我們只是要知道，我們沒有儲備好自己的體力或心力，讓教養以及我們的情緒產生什麼變化即可。

有的父母是遭逢人生劇變，像是婚姻問題，或是喪親、失業…等重大的考驗，連自己都照顧不好了。這時候，請記得寬容對待自己，也別再用同樣的高標準讓孩子追趕。

有時候就是因為其他生活部分失去了自信，所以想要從親子關係中獲得一些價值感，想彌平一些自己的挫折感。可是，過於勉強自己與孩子，常適得其反。本來要降低標準會比較好，反而把標準提高了，教養的手段也更為嚴厲，不小心把父母自己的不如意轉移到孩子身上，這得要相當注意才行。

負責任很重要，那也得要有健康的身心為前提。

第三，害怕拒絕孩子，也害怕失去孩子的愛，或者對自己有過於理想化的期待。

有些父母坦承，自己害怕衝突。所以當孩子高強度地哭鬧，對這樣的父母真是煎熬，又是生氣又是恐懼。

父母為了減輕內心的痛苦，順從了孩子，但直接強化了孩子的哭鬧行為。所以到最後父母才會對孩子的哭鬧束手無策，這需要接受親職諮詢，或者有冷靜的第三者來介入，單純靠父母自己，恐怕不容易。

這樣的父母有時候會叫別人來幫他們管孩子，自己主動交出教養權。不過，拖著拖著，就算都不認真處理與面對，孩子也可以長大。只是這樣長大的孩子，往後在跟人的互動上，或許需要花些時間重新調整。

另一種很類似的狀況是，父母很害怕因為拒絕孩子，孩子不愛他們。這常要回到父母的童年來談，父母對於與人連結的強烈渴望，最好是被充分地覺察與意識。然後父母得要學會，跟孩子在互動的時候，態度可以溫和尊重，但也能不失堅定。

也可能是父母給予自己過於理想化的期待，不希望看到孩子的眼淚。或者想彌補自己的童年失落，想藉著孩子的快樂，撫平父母自己以前的缺憾。

這也可能是跟孩子的心理界線沒有清楚區別開來的結果，一般會形容這種現象為「過度認同」。就是孩子的情緒就幾乎等於父母的情緒，父母投射自己的情緒在孩子身上，雖然是不同的個體，但情緒混在一起。

大部分的情況下，偶爾沒辦法執行協議或約定，那是很常見的狀況。有時候視情況作彈性處理，那也無可厚非。可是如果父母幾乎無法跟孩子討論出可以好好執行的約定或協議，又或者父母常常會被迫不斷退守，那就得找人討論。

有原則、有彈性的父母，相對於毫無原則的父母，反而更能提供孩子安全感，而且可以促進孩子的自律。有些父母找不到好榜樣學習，一切重頭開始摸索，是比較辛苦一點，不過這也是樂趣所在。父母常藉這個機會再重新「轉大人」，真正長大了，那是意料外的收穫，挫折不少，但也相當喜悅。

熱門推薦》
►養出不負責任的孩子會影響他一生
►為什麼要讓孩子為自己負責任？

►看更多【洪仲清】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 洪仲清 雲論洪仲清 心理學 親子 教育 教小孩 育兒 教養 協議.負責
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
洪仲清／為什麼我們沒辦法維持跟孩子的協議？
微笑藥師／蜂膠大解析：如何挑？怎麼選？
【跨國同志伴侶】台灣願意成為我們的避風港嗎？
趙春山／接近選舉，「狼又來了」！
單厚之／吳敦義口中的「萬分之一」，是為了自己還是韓..

推薦閱讀

洪仲清／教孩子為自己行為負責的幾種方式

錢世傑／明天我可以成為保時捷的主人嗎？

理科太太你還是專心「整老公」吧

單厚之／吳敦義口中的「萬分之一」，是為了自己還是韓..

【跨國同志伴侶】台灣願意成為我們的避風港嗎？

鍾文榮／「高雄幣」的代幣經濟來了？一點可不！

趙春山／接近選舉，「狼又來了」！

國外的女生都很隨便？被「父權」綁架的性自主

號稱泰版我可能不會愛你！《限時好友》教你工具人最高..

宋兆文／只有瞎掰媒體　沒有凱子軍購

相關文章

微笑藥師／蜂膠大解析：如何挑？怎麼選？

微笑藥師／蜂膠大解析：如何挑？怎麼選？

季節交替，氣溫猶如雲霄飛車一樣高高低低，許多民眾開始酷酷掃。除了家裡常備的B群、維生素C、紫錐菊外，也有不少民眾愛用蜂膠來保健。微笑本周就來..

1小時前

【跨國同志伴侶】台灣願意成為我們的避風港嗎？

【跨國同志伴侶】台灣願意成為我們的避風港嗎？

趙春山／接近選舉，「狼又來了」！

趙春山／接近選舉，「狼又來了」！

單厚之／吳敦義口中的「萬分之一」，是為了自己還是韓國瑜？

單厚之／吳敦義口中的「萬分之一」，是為了自己還是韓國瑜？

鍾文榮／「高雄幣」的代幣經濟來了？一點可不！

鍾文榮／「高雄幣」的代幣經濟來了？一點可不！

讀者迴響

行動法庭

污點證人亂咬人　北科大教授遭構陷入獄｜ET行動法庭 第3集

污點證人亂咬人　北科大教授遭構陷入獄｜ET行動法庭 第3集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

明天我可以成為保時捷的主人嗎？

明天我可以成為保時捷的主人嗎？

理科太太你還是專心「整老公」吧

吳敦義口中的「萬分之一」，是為..

【跨國同志伴侶】台灣願意成為我..

「高雄幣」的代幣經濟來了？一點..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面