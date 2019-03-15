洪仲清／為什麼我們沒辦法維持跟孩子的協議？

▲。（圖／達志／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。



要讓孩子為自己負責，得要請孩子遵守之前討論過約定或協議。像是出門的時候就已經約定好，這次不買玩具。

可是，計畫常趕不上變化，約定或協議常在大人的棄守下破功。譬如，孩子如同我們所預期，出去之後果然哭鬧著要買玩具。

如果約定或協議不用遵守，那可能就讓孩子學到不必為自己說過的話負責，還可能強化以後哭鬧的強度與持續時間。我們可以從幾個角度來思考，要如何避免這種狀況。

第一，約定或協議是不是合理？

我們長期觀察孩子，會大概知道孩子的行為能力，以及常出現的心理反應。如果大人過於一廂情願，又罔顧現實，做了超過孩子能力基準線許多的約定或協議，而孩子對自我的認知又有限，所以滿口答應，到時候自然容易毀約。

譬如說，孩子每次出去都會吵著要買玩具，這已經是大人都了解的事。如果在其他條件沒有太大改變的情況下，我們就可以預期，即便有事先約定，出門之後孩子吵鬧要買玩具的機率還是很高。

這是很常出現的狀況，因為大人常常會希望孩子成為自己理想中的模樣，而不接納孩子真實的樣子。有些大人會直接把孩子當成小大人，忽視孩子的心智能力還不夠成熟。所以常給孩子設定過高的標準，挫折自己也挫折孩子。

大人要對兒童發展有基本的涉略，最好平常就能去上課、閱讀，或者跟人討論。當父母本來就是很難的工作，需要大量的在職訓練，除非要像傳統農業時代用放養的方式帶孩子，然後又要以打罵為主要手段。要不然在現代複雜的社會，想要以說理為主，大人又要做好孩子的榜樣，那時時成長就是基本功了。

大人要先對自己的角色負責，那孩子才能更自然地為自己負起責任。

第二，父母心力交瘁，或者體力耗竭。

不少父母失去耐性，主動破壞自己跟孩子的約定或協議，或者被動順應孩子超過界線的要求，常給出一個理由：「因為上班很累了！」

這我能理解，而且也不太可能做到完美，就像我們也不要求孩子完美一樣。但我希望父母清楚覺察與意識，自己在體力、腦力、心力不足的情況下，對親子互動產生了什麼樣的影響。

能意識與覺察，就有機會改變。以最具體的體力來說，規律運動、正常作息、健康飲食、妥善規劃…等，便能增進或節省體力。

我知道有家長喜歡追劇，或者玩手機、打電動，常耗費大量的時間，甚至熬夜。不是說父母都不能有自己的休閒娛樂，我們只是要知道，我們沒有儲備好自己的體力或心力，讓教養以及我們的情緒產生什麼變化即可。

有的父母是遭逢人生劇變，像是婚姻問題，或是喪親、失業…等重大的考驗，連自己都照顧不好了。這時候，請記得寬容對待自己，也別再用同樣的高標準讓孩子追趕。

有時候就是因為其他生活部分失去了自信，所以想要從親子關係中獲得一些價值感，想彌平一些自己的挫折感。可是，過於勉強自己與孩子，常適得其反。本來要降低標準會比較好，反而把標準提高了，教養的手段也更為嚴厲，不小心把父母自己的不如意轉移到孩子身上，這得要相當注意才行。

負責任很重要，那也得要有健康的身心為前提。

第三，害怕拒絕孩子，也害怕失去孩子的愛，或者對自己有過於理想化的期待。

有些父母坦承，自己害怕衝突。所以當孩子高強度地哭鬧，對這樣的父母真是煎熬，又是生氣又是恐懼。

父母為了減輕內心的痛苦，順從了孩子，但直接強化了孩子的哭鬧行為。所以到最後父母才會對孩子的哭鬧束手無策，這需要接受親職諮詢，或者有冷靜的第三者來介入，單純靠父母自己，恐怕不容易。

這樣的父母有時候會叫別人來幫他們管孩子，自己主動交出教養權。不過，拖著拖著，就算都不認真處理與面對，孩子也可以長大。只是這樣長大的孩子，往後在跟人的互動上，或許需要花些時間重新調整。

另一種很類似的狀況是，父母很害怕因為拒絕孩子，孩子不愛他們。這常要回到父母的童年來談，父母對於與人連結的強烈渴望，最好是被充分地覺察與意識。然後父母得要學會，跟孩子在互動的時候，態度可以溫和尊重，但也能不失堅定。

也可能是父母給予自己過於理想化的期待，不希望看到孩子的眼淚。或者想彌補自己的童年失落，想藉著孩子的快樂，撫平父母自己以前的缺憾。

這也可能是跟孩子的心理界線沒有清楚區別開來的結果，一般會形容這種現象為「過度認同」。就是孩子的情緒就幾乎等於父母的情緒，父母投射自己的情緒在孩子身上，雖然是不同的個體，但情緒混在一起。

大部分的情況下，偶爾沒辦法執行協議或約定，那是很常見的狀況。有時候視情況作彈性處理，那也無可厚非。可是如果父母幾乎無法跟孩子討論出可以好好執行的約定或協議，又或者父母常常會被迫不斷退守，那就得找人討論。

有原則、有彈性的父母，相對於毫無原則的父母，反而更能提供孩子安全感，而且可以促進孩子的自律。有些父母找不到好榜樣學習，一切重頭開始摸索，是比較辛苦一點，不過這也是樂趣所在。父母常藉這個機會再重新「轉大人」，真正長大了，那是意料外的收穫，挫折不少，但也相當喜悅。

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