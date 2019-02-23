洪仲清／教孩子為自己行為負責的幾種方式

▲。（圖／達志／示意圖）



●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

跟家長討論三種教導孩子的方式，分別是言教、身教，以及實踐。

我們最常使用言教，但言教跟身教不見得一致。因為身教是由父母執行，而父母常覺得要求孩子比較容易，但要求自己的動機比較薄弱。所以常有一種狀況，是父母自己做不到的，卻要求孩子要做到。

先不論對錯，單純從效果來說，身教不足，只有言教，沒說服力，效果不好。效果不好，父母就會容易在使用言教的時候，搭配高壓管教，造成親子關係緊張，可能因此產生其他困難。

而實踐牽涉內化，那是讓我們的教導能由孩子自發性地長久持續的重要步驟。相對不好實施，也容易被忽略。

讓孩子學會為自己行為負責的方式不只這三種，還有閱讀、同儕模仿、環境教育，或者直接請別人來教，但主要以這三種最常跟家長討論到。以下分別討論這三種方法，這也不僅僅是談親子關係，還可以思索如何在其他關係中，傳達我們的意見，彼此調整求和諧共好。

言教

言教最重視清楚具體，而且要考量孩子的理解力、能力要求。所以這牽涉到家長在傳遞訊息的時候，有沒有能力抓重點，讓概念可操作化，敏感於孩子對於父母言語的吸收程度…

像是聽到一位老人家對孩子說：「要聽話，知不知道？」

要聽什麼話呢？聽話之後，又要如何執行呢？執行之後，什麼程度可以喊停呢？

（這種情況下，孩子縱然回應「知道」，也沒有太大的意義，我們也不用預期孩子真的會聽話。這只是一種大人求心安的互動方式，孩子也只是揣摩大人期待，說出大人想聽的話而已。「聽話」的範圍，實在太廣了，連大人自己都很難做到事事聽另一個人的話吧！）

假設所謂「聽話」，是指玩具拿出來玩，要自己收好。那大人先要衡量，孩子有能力做得到嗎？如果孩子做不到，大人有時間在一旁督促教導孩子嗎？以及願意花多少情緒成本？

所以，大人首先要對自己說出口的話負責任。如果大人要求的事，孩子本來就做不到，那在孩子無法執行的情況下，給予指責，這真的有教育意義嗎？

譬如說，要一個幼兒園的孩子，在大人要求孩子「聽話」之後，就要自動自發知道這是指要把玩具收好，這是不容易的事。進一步來說，即使大人具體要求孩子要把玩具收好，常常也要大人提醒好幾次，甚至要大人協助，這都是正常的情況。

大人常常不小心把孩子當成小大人，對兒童發展沒有概念，標準期待過高。因此過於嚴厲，頻用處罰，花了不少情緒成本，也難看到效果。

有時候大人使用的語詞過於抽象，孩子根本就不了解。像是要幼兒園的孩子為自己「負責任」，還不如直接聚焦在行為層次，「現在把這兩件玩具放到角落的整理箱！」

所以單純探討言教，不是臨時想到什麼，再要求孩子就可以。不少先期準備大人要做好，言教才會有良好收效。

身教

大人用更強烈的生氣，制止孩子生氣；大人用難聽的話，叫孩子講話要注意禮貌；大人不喜歡孩子插嘴，卻常打斷孩子說話；孩子在學校打人，大人知道了，等孩子回家之後打孩子，要孩子不可以在學校打人…。這些違反身教的教養作為，至今依然常見。

我也遇過一位先生對太太的言行不是那麼尊重。卻很在意孩子要對媽媽「孝順」。自己沒辦法做好榜樣，給不出尊重，卻又要孩子達到自己的期望。

跟家長討論身教的時候，很容易會有那種「大人比孩子難教」的感覺。有些大人會覺得不太高興，好像自己被指責了。其實，大人如果能夠將心比心，孩子被指責的感覺，也不會好到哪裡去，那也許以後跟孩子互動，就能多一些慈愛。

不是只有在孩子面前戴上「父母」面具的時候，才要做好身教。而是平時生活中，父母的言行隨時展現在孩子面前。孩子會自然想要像大人一樣，所以會模仿是很正常的事。

因此大部分跟孩子討論出來的協議，大人都要先衡量自己能不能做到。雖然這樣是累了點，可是這也是大人修身養性的好機會。

（會不會有大人發覺，其實用這套身教的標準，要求孩子的頻率就會明顯降低了？！）

另外還有一點，有些身教看得見，有些身教則不一定那麼明顯，牽涉到內在的心理歷程，需要輔以言語討論。像是大人也會不想做某些事，這時大人是如何克服惰性，用了什麼方法？結果怎麼樣？都可以跟孩子分享。

實踐

也可以說成是「做中學」，一個行為需要練習，才會穩固，也才會知道難處。不管是收玩具、學著用適當的話語表達自己的情緒、試著聽完對方的話之後再表達、克服自己的拖延惰性…，這些都要有情境可以練習，而這些情境，有些要由父母營造與提供。

在適當的情境，表現適當的行為，可以得到父母的鼓勵。那麼，經過多次以後，孩子慢慢就能夠自律。

相對地，當孩子沒辦法為自己的行為負責時，得要讓孩子自己承受他所能承受的後果。像是孩子的功課忘了帶回家，那隔天他就得要自己對老師說明，或者趕快利用時間補寫，家長要忍住想代勞的衝動，孩子才能為自己負責。

孩子有辦法處理自己的困境，大人要記得給予肯定，因為這也是一種負責任的態度。

生活中有各種讓孩子實踐的機會，父母的心思能跟上，才不會讓自己的言教，變成紙上談兵。有些行為要由父母帶著做，這部分要使用身教，孩子才會漸進式地全盤掌握！

孩子在實踐為自己行為負責的同時，其實父母也在實踐自己的教育理念，並且在實踐的過程中修正。所以教養常是共同成長，親子雙方常常是攜手並進，而非單方面的要求。

也就是，教孩子在為自己的行為負責時，就是父母也正在為自己的行為負責。這正是父母這種角色，特別奇妙的地方！

熱門推薦》

►養出不負責任的孩子會影響他一生

►為什麼要讓孩子為自己負責任？

►看更多【洪仲清】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。