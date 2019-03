微笑藥師／蜂膠大解析：如何挑？怎麼選？

▲蜂膠該怎麼選?(示意圖/Pixabay)

●微笑藥師/「微笑藥師藥局」的專業醫療團隊。

季節交替,氣溫猶如雲霄飛車一樣高高低低,許多民眾開始酷酷掃。除了家裡常備的B群、維生素C、紫錐菊外,也有不少民眾愛用蜂膠來保健。微笑本周就來好好介紹一下蜂膠的保健效益及挑選小撇步。

一、蜂膠來源及成分

蜂膠是由蜜蜂採集多種植物的樹脂物質並與蜂體大顎腺分泌物混合製成。蜂膠與蠟相混和後被塗抹於蜂巢上,一來作為抵抗外來入侵者使用,二來可以減少蜂窩內微生物的生長【1】。一般而言,蜂膠原料是由50%的樹脂、30%的蠟質、10%的精油、5%的花粉與5%的其他有機分子組成【2】。因為蜂膠是蜜蜂以各種植物為原料製成,所以蜂膠的化學成分組成非常的複雜,也會因蜂種、採集植物、氣候不同而異,科學家在蜂膠中發現超過300種的分子。全球蜂膠原料生產國以巴西、中國大陸、紐西蘭、澳洲為主。

蜂膠成分複雜,可分辨的就有數百種,但與抗菌、殺菌有關的成分,大致上可以分為下面幾種:

1.生物類黃酮:可細分成20~30種,是蜂膠中最主要的有效成份。具有抗氧化、抗發炎、抗組織胺等作用,以及促進膠原蛋白合成進而幫助組織再生。

2.有機酸:蜂膠所具有的特殊有機酸,如安息香酸、咖啡酸、香豆素酸、單酚酸….等,均具有抑制細菌及抵抗發炎反應的作用。

3.雙萜類:是蜂膠成份中,對於抑制及殺滅腫瘤細胞作用產生效果的重要有效成份。

二、蜂膠的保健效益

近來有許多研究發現,蜂膠還有抗發炎與免疫調節的作用,具有殺菌、殺病毒等功能,所以可以預防及治療感冒、唇皰疹,平日感冒、喉嚨痛時,適度食用蜂膠有助減緩症狀。整體來說,蜂膠主要有殺菌、抗發炎、調節免疫的功用。

抗菌(細菌、病毒、黴菌)活性

蜂膠中的安息香酸、咖啡酸及香豆素酸具有抑菌作用。類黃酮則可促膠原蛋白的產生,而膠原蛋白並可加速傷口的癒合。蜂膠並有助於巨噬細胞的活化,已吞噬入侵體內的細菌。蜂膠對於水泡性口腔炎病毒與單純皰疹病毒的複製,蜂膠也具有殺滅病毒的效果。

抗氧化與防癌

蜂膠中的類黃酮、單酚酸、雙酚酸及維生素C具有抗氧化,捕捉自由基的作用,因此對於抗老防癌也有間接助益,類黃酮更有抑制癌細胞活化的效果。 目前,蜂膠中抑制癌細胞的成分已被鑑定出來,主要是咖啡酸類的衍生物,1993年美國學者Frenkel等人則證實蜂膠中的咖啡酸苯乙酯,可以有效抑制外來的致癌物質,使得試驗老鼠減少發生皮膚癌的機率。

安神、抗壓與解勞

蜂膠中的芬多精有助於情緒放鬆與紓解壓力,黃酮類也可以讓神經組織的副交感神經放鬆,而有紓壓的效果;此外蜂膠中含有的維生素B群、微量礦物質,也有助於新陳代謝並消除疲勞;有些文獻指出蜂膠中的類黃酮有抗過敏、氣喘的效果,但是蜂膠中的花粉可能也是強大的過敏原,因此對花粉過敏的人,以及具有過敏體質的嬰幼兒,反而不建議攝取。

三、如何挑選蜂膠

(1)產地植物不同

蜂膠是大自然的產物,因此所採集的樹種或地區若有不同,便會直接影響到蜂膠的品質。所以用來精製蜂膠的原始膠塊,可依其樹種的來源與產地作區分。依樹種的來源作區分,例如:尤加利樹、白揚樹、松樹、樺樹、柳樹、榛樹。紐西蘭、澳洲的蜂膠顏色偏深褐色,而巴西蜂膠帶綠色,味道也有差異。不同地區、不同蜂場這些成分的含量比例也都不同,巴西綠蜂膠產品的類黃酮正常含量在0.5-2%之間,相對來說1.5-2%之間含量的就已經算不錯的產品。另外值得提的是,巴西綠蜂膠所獨有的成分:阿特匹林-C(artepillin-C),其主要功效是提高免疫、抗癌抗腫瘤等,這種成分只有經過多次提純才能達到較高的含量。

不少民眾問,那臺灣的蜂膠呢?在台灣所生產的蜂膠,依不同季節可收集到不同顏色的蜂膠,從翠綠色、墨綠色至棕黑色等3種類型,其中以台灣綠蜂膠(翠綠色)最具價值,含有大量蜂膠素(propolins),這也是目前全世界蜂膠產品中,少數可以被標準化與規格化的成分。台灣綠蜂膠的組成份目前已發現有蜂膠素A - J等10種成分,它們都屬於異戊二烯類黃酮 (prenylflavanones)的化合物,具有抗癌、抗氧化與抗菌活性【3】。

(2)萃取方式不同

萃取方式直接影響到蜂膠產品的有效濃度及使用效果,大致可以分為:超臨界CO2萃取、水溶性蜂膠、酒精萃取蜂膠等三種。

蜂膠以不同溶媒萃取製備之成品,即使以相同蜂臘原塊為原料,其蜂膠製品之成分也有大極大差異,如乙醇萃取之蜂膠含有最多之黃酮類化合物及萜類物質(terpene)脂溶性成分;水萃取之蜂膠主要是蜂膠原塊之水溶液成分,黃酮類化合物很少,不含萜類物質脂溶性成分;而超臨界流體萃取之蜂膠,含有萜類脂溶性成分,黃酮類化合物含量遠低於乙醇萃取物。也有廠商利用乙醇萃取,輔以超臨界流體技術分離濃縮,的確可以增加有效物質的提取率。乙醇萃取法能最大限度提取蜂膠中的有效物質(功效成份),如總黃酮萃取量是超臨界流體萃取法的5倍以上。

若以「類黃酮」的含量做為指標:

a.類黃酮含量 5mg/ml~10mg/ml (0.5%-1.0%)屬於通級蜂膠

b.類黃酮含量 10mg/ml~15mg/ml(1.0%-1.5%) 屬於良好蜂膠

c.類黃酮含量 15mg/ml~20mg/ml(1.5%-2.0%) 屬於優良蜂膠

d.類黃酮含量 20mg/ml(2.0%)以上 屬於頂級蜂膠

由於蜂膠溶解特性的限制,蜂膠保健食品生產工藝技術難度很大。在蜂膠保健食品中濫用乳化劑、增溶劑(吐溫類Tween、司盤類Span、聚乙二醇Polyethylene glycol類等影響蜂膠溶解狀態的表面活性劑,統稱乳化劑)的問題也屢有出現。濫用乳化劑如同保健食品中添加藥物一樣,超出了保健食品原料資源範疇,危害消費者健康,是對保健食品的自我否定。乳化劑是超量有害物質,國家對乳化劑的使用範圍和用量都有嚴格的標準限制。研究證實:乳化劑顯著降低蜂膠保健食品保健功效,危害食用者健康【4】。

(3)劑型的選擇

一般而言,若是考慮便利性,通常常選擇濃縮膠囊。若是要給幼兒食用的蜂膠,為了能調整合適的劑量、顧及口感,可以選擇微膠粒化的蜂膠。液劑的蜂膠也適用於需調整劑量且不排斥其特殊味道的人,或直接拿來塗在傷口上,作為外用。另外也有專門設計給喉嚨消炎抗菌的喉噴劑。

四、使用蜂膠注意事項

1.曾對蜜蜂或其相關產物如蜂密、花粉、蜂王乳或對阿斯匹靈(含有水楊酸鹽類化合物)過敏者勿使用。

2.本身若對花粉過敏,或是有氣喘問題的人,就不適合使用蜂膠。

3.蜂膠具有抗凝血作用,有凝血功能問題的患者也不能使用蜂膠。

4.孕婦、哺乳媽媽、一歲以下幼兒、肝腎功能不良者勿使用。

