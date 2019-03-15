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【歸仁雙屍案】當年「行蹤報告書」曝光...謝志宏關了19年後裁准再審

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▲謝志宏當庭獲釋，與母親露出開心笑容 。（圖／記者林悅翻攝）

●涂欣成／謝志宏案辯護律師。

謝志宏在2000年6月23日下班後，覺得無聊，便在11點左右打電話給剛認識的朋友郭俊偉，2人相約各騎1輛機車夜遊。途中郭俊偉搭訕被害人陳女，請她坐上郭俊偉機車，謝志宏騎車在後尾隨，3人2車一起夜遊。但郭俊偉、陳女不久就吵起來，郭俊偉把車停在廢棄磚窯旁，打她耳光，搶走她的手機，又回家命令謝志宏到郭俊偉房間拿出蝴蝶刀，因謝志宏畏懼郭俊偉的兇狠，不敢不從。然後郭俊偉帶了刀，3人2車到了墓園。郭俊偉和陳女進到涼亭裡，郭俊偉拿出蝴蝶刀要求與陳女交往，陳女不敢不從。於是3人2車又回到郭俊偉家，由郭俊偉與陳女性交，謝志宏則在郭俊偉舊宅等候。

完事後，郭俊偉騎機車載陳女回家，謝志宏在後尾隨。途中陳女又與郭俊偉發生爭執，於是郭俊偉將陳女載往靠近田間小木屋的農路，又令謝志宏將機車停在距該小木屋30.8公尺前的十字路口等候。這時已是2000年6月24日4時20分，因陳女在小木屋前再三向郭俊偉要求回家，郭俊偉感到不耐，又惟恐陳女洩漏強制性交之事，遂萌生殺意，持蝴蝶刀刺向正欲離去的陳女，導致陳女從農路跌落田中小木屋，郭俊偉見狀，隨之跳下，接續刺殺陳女，陳女終因被刺48刀，心臟破裂死亡，陳屍於該小木屋前。

這時剛好有一老農騎腳踏車巡水田路過小木屋，見陳女倒臥於小木屋前，一時心慌，其緊急煞車聲驚動郭俊偉，郭俊偉為免事跡敗露，又將老農殺害滅口。隨後，警方循線搜索郭俊偉，2000年6月27日晚上在郭俊偉家中查獲凶器蝴蝶刀及陳女手機，郭俊偉就拖謝志宏下水，於2000年6月28日凌晨帶警方前往謝志宏家拘提謝志宏到案。

檢察官隨後起訴謝志宏、郭俊偉2人，法院也依據謝志宏的警詢自白、郭俊偉的供述、2位被害人的陳屍狀況，認為他們2人共同殺害了陳女、老農，各判2個死刑，案件纏訟到2011年定讞，2人都維持死刑。

但謝志宏與辯護律師們持續伸冤，終於在2018年7月11日獲得王美玉監委指出本案有疑，請法務部轉請最高檢察署檢察總長研議可否提起非常上訴與再審。台南高分檢承辦檢察官林志峯積極調查本案，親至台南市歸仁派出所尋獲謝志宏在警察局正式製作筆錄前所寫的「行蹤交代稿」。

根據這份「行蹤交代稿」，謝志宏原先是否認犯罪的，為何到當日早上6點鐘製作筆錄時，卻變成自白殺人且強制性交陳女？而警方又提不出筆錄製作時的錄音影檔案來證明訊問過程沒有問題，使得謝志宏警詢自白的證據能力受到質疑。

其次，根據林志峯檢察官委請鑑定人藍錦龍所製作之「犯罪現場重建鑑定報告」，發現郭俊偉所稱「其與謝志宏先後持蝴蝶刀殺害陳女」、「老農遭謝志宏刺殺胸部」等供詞均不可採信。最後，辯護律師、法醫研究所均提供「無血溝之刀具，並無證據或文獻證明會影響插入人體後拔出之力道」，故原確定判決認為「陳女深層傷高達11處，本案蝴蝶刀無血溝，插入人體後拔出費力，不可能一人行凶」的推論，就難以維持。

檢辯雙方以上述3項新證據為謝志宏提起再審，經台南高分院審視後，認為原確定判決有罪理由受到新證據動搖，有改判無罪之可能，而於2019年3月13日裁定本案開始再審，並停止刑罰之執行。

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