閻大富／大聯盟修改規則真能讓比賽更精彩嗎？

▲大聯盟主席，曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

●閻大富／文字工作者，政戰學校新聞系畢，曾任職國防部軍事新聞通訊社、漢聲電台，6年中華職棒轉播經驗，退役後任中廣記者。

大聯盟為了縮短比賽時間又想改規則，但，有用嗎？

隨著春訓逐漸接近尾聲，台、日、美等國的2019職棒新球季也進入倒數。日職火腿隊今年加入了中職「四割男」，號稱「大王」的王柏融。他不僅要證明自己的實力，也是日職檢驗台灣一級打者的指標。能否有好表現？就看他面對強度更高投手和比賽的調適功力了。

而美國職棒大聯盟今年春訓就破紀錄有九名台灣球員參加。陳偉殷站穩馬林魚先發輪值。林子偉有望成為紅襪內、外野超級工具人，關鍵在打擊。即使小熊曾仁和、印地安人張育成、朱立人、胡智為、江少慶、運動家王維中及遊騎兵黃暐傑應該都從小聯盟出發，但隨時可能上大聯盟的想像，就已經讓台灣球迷期待。

眼尖的球迷可能已發現，大聯盟從今年春訓開始，在本壘後方兩側看台前緣處，也有的在外野計分板上，多了個20秒的計時器。這是大聯盟官方為了縮短比賽時間，正在考慮推行的新規則。計時的限制是20秒，除了每打席的第一球、界外球或暫停之外，投手每一球都要計時。只要在20秒內未進入投球準備動作，或者打者未在倒數5秒前站上打擊區，未來都會被罰，計時從捕手將球回傳給投手開始。這項限制投手出手時間的新規定，其實小聯盟從2015年就已經上路。不過，聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfred）除了希望球員工會同意再實施外，可能還會給球員一些時間適應，開始改記警告而不會直接處罰。

依據棒球資料分析網站「Fangraphs」統計，大聯盟現今所有先發投手中，沒有一人的平均每球出手時間在20秒內，所有投手平均出手時間大約為23.5秒。其中，出手最慢的是道奇牛棚投手巴耶茲（Pedro Baez），平均每31.1秒才投一球。

而平均每球出手時間最接近聯盟新規定的先發投手，是紅雀隊馬丁尼茲（Carlos Martinez）的20.1秒。

台灣球迷最多的洋基隊投手群，可說是大聯盟的慢郎中。如果不用計時器，他們現在的先發投手沒有一個能在20秒之內投球，田中將大每一球平均花掉26.1秒、沙巴西亞（CC Sabathia）則為24.8秒。

田中將大並不喜歡這項新規則，他提到，「每次投球之間的時間，是在思考下一球怎麼投，我想打者也同樣在思考，這也是棒球之所以有趣的地方。」但在去年所有投超過150局的投手中，田中還只是排名第三，排名第一的紅襪左投普萊斯（David Price）長達26.7秒，第二的太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）也有26.3秒。包括華盛頓國民先發王牌投手薛則（Max Scherzer）、道奇強投（Clayton Kershaw）這些名人堂級的大投手都反對這項新規則，主要是怕會破壞長久以來習慣的投球節奏，薛則更認為，「這是在破壞棒球的本質。」

其實大聯盟為了讓比賽更公平、時間更緊湊並保護球員，近年已增修多項規則。為了減少裁判誤判，讓總教練每場比賽有兩次可要求電視輔助判決，改判成功則繼續保有挑戰權。九局正規比賽只能暫停六次。滑壘不能改變途徑或針對防守球員，也就是所謂的「二壘衝撞」規則。而捕手（或其餘接球員）未持球時，不得站在跑壘進本壘的路徑，甚至完全擋住本壘板，跑者也不得故意強行衝撞已持球進壘線觸殺的防守球員。2011年巨人隊捕手波西（Buster Poesy）在被衝回本壘的馬林魚庫辛斯（Scott Cousins）撞擊嚴重受傷，故此規則也被稱為「波西條款」。

▲巨人隊捕手波西（Buster Poesy）。（圖／駐美特約攝影李宏政攝)）



這些修改的規則本質上並沒有改變棒球比賽中的基本元素（如場地大小），但大聯盟官方的野心不僅於此，已經將歪腦筋動到增加機器主審判定好球帶、拉遠投手丘到本壘板距離和加大壘包等措施。由於球員工會反對，於是今年轉與「大西洋獨立聯盟」簽約試行多項新規則。主要項目有「投手丘後退兩英呎」（60.96公分）、「一任投手必須投滿三人次」、「以TrackMan系統幫助主審判好壞球」、「投手投球出手前，內野左右兩邊必須各有兩名防守者」（等於禁止防守佈陣）、「只有換投與受傷能喊暫停上投手丘」、「將壘包邊長從15英吋（38.1公分）增加到18英吋（45.72公分）」、「攻守交換與換投時間從2分5秒減少到1分45秒」等。不論是哪一項改變，都會永遠改變美國職業棒球甚至全球的棒球比賽。

其中有幾項變革引發很大爭議。如投手板到本壘距離從60呎6吋（約18.44公尺)）拉遠至62呎6吋（約19.05公尺）。如果將美國職棒126年來從未改變過的投球距離增加，結果肯定會讓投手球速變慢、三振變少，而打者打擊數據將大幅上揚。根據「ESPN」統計，當打者面對每小時92至93英哩的球速時，打擊三圍平均數據為2成72、3成61、4成74（打擊率/上壘率/長打率），而面對95至96英哩的球速則降為2成46、3成30和4成06，可見完全是項討好打者的變革。

而一任投手必須投三人次才能更換，則等於變相取消中繼「一人投手」的調度，也是有利打者的改變。加上禁止投手丘會議、增大壘包，全都是衝著投手而來。

換言之，大聯盟想盡辦法要壓制投手的威力，認為投手太強，比賽就不好看，加大壘包可以減少跑壘受傷，也讓跑者比較容易上壘。

而投手唯一可以寄望的是增加所謂「機器主審」的電腦輔助判決來減少誤判。2018年球季判決的正確率為91.1％，每位執法者好球帶認定不同且總有看錯時，因此，機器輔助很有機會實施。但電腦輔助還是有缺點，以擊球區域來說，身高201公分的賈吉（Aaron Judge）和168公分的奧圖維（Jose Altuve）好球帶（K zone）高低完全不同，電腦要以何基準去判別，還有待觀察。

大聯盟官方想要縮短比賽時間、讓打擊更容易發揮增加比賽精彩度，處心積慮打「修改規則」主意。但筆者認為，一場扣人心弦、緊張精彩，總得分五到七分內且一分差，或是一比○的投手戰，比一場高比分的打擊大混戰實在好看太多太多。

近年大聯盟投手球速越來越快，動輒150公里以上起跳，甚至先發投手有160公里的速球已不在少數，但各球隊的單季全壘打總數卻也不斷在創新高，這是打擊風格、揮棒軌跡轉變形成的應對。同時，不論投手或打者，球員體能肌力早已超越過往，放手讓矛與盾彼此間良性競爭，自然就會呈現出更高張力精彩的比賽，刻意限制某一方的發揮，只會因噎廢食，顧此失彼。

況且，更動幾項棒球一百年多來的從未改變的場地基本條件，恐將讓大聯盟長久以來建立的輝煌歷史，以及所有珍貴的棒球數據記錄全部歸零重來。這真的是球團、球員和球迷所希望看到得局面嗎？為了比賽可看性費盡心思且看似有些走火入魔的大聯盟官方，下決定前真的要謹慎三思啊！

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