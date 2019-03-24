房客自殺讓房屋變凶宅，房東能否求償？

▲你知道怎樣的房子叫做凶宅嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

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故事是這樣的，郭男在永和租屋處自殺，房子因此變成凶宅。房東不爽「價值減損約200萬元」，認為這是「故意背於善良風俗之方法加損害於別人」，因此請求郭男的繼承人損害賠償。

怎樣的房子叫「凶宅」？

官方解釋（內政部函釋）認為的凶宅是「賣方產權持有期間，於其建築改良物之專有部分，曾發生兇殺或自殺而死亡（Unnatural的部分）之事實，及在專有部分有求死行為而致死；但不包括在專有部分遭砍殺而陳屍他處之行為。又賣方的擔保責任範圍只限於擔保自己出售之房屋非凶宅，並不包括同棟大樓其他的房屋。」

白話來說，就是只有直接前手持有房屋期間內發生命案才可以，直接前手的前手並不包括在內，而且必須死在房屋內才算。

或許有些人會覺得這個解釋很荒唐，經過一個人就不是凶宅也太誇張，但這有它解釋的道理在，畢竟經濟流通也是一個很重要的考量，如果把凶宅的定義從寬解釋，可能導致房屋價值動輒減損，有害整體利益。

買到凶宅，可以不要嗎？

凶宅對於房屋本身而言，具有減少房屋價值之瑕疵，是民法第354條所謂的「物之瑕疵」。

先來看看買賣契約的大Boss「物之瑕疵擔保」。

民法第354條：「物之出賣人對於買受人，應擔保其物依第373條之規定危險移轉於買受人時無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。」

也就是說，不會減少價值或效用的瑕疵在法律上就不是個瑕疵。

雖然凶宅沒有直接造成房屋本身的物理性損害，但是因為我國社會民情，對於凶宅這種存在非自然死亡事件之房屋，多半還是存有嫌惡畏懼之心理，住進去會有心理負擔，還會妨礙生活品質，所以會嚴重影響購買者意願及交易價格，並損及房屋市場的接受程度。所以「凶宅」是個法律承認的瑕疵。

這個很有趣，因為台灣是一個很忌諱房子到底有沒有死過人的國家，害怕跟好兄弟同住的概念根深蒂固，因此「是不是凶宅」才有可能影響交易價格，但在其他國家如果這件事不被在意，因此而不是決定交易價格的因素，那可能就不會是一種「瑕疵」。

自殺導致變凶宅，是不是一種「故意背於善良風俗之方法加損害於別人」？

自殺不是「故意背於善良風俗加損害於他人」。

房東們或許會覺得很不爽，憑什麼你自殺後果要我承擔？首先，自殺是不是背於善良風俗還有討論空間，畢竟我們很難去苛責一個人因為活不下去而終結自己生命的行為。

又在侵權行為的要件中我們認為加害人應該要有故意、過失，而這裡加害人選擇結束自己的生命應該不是為了要報復房東，通常是出於無奈才會選擇自殺，應該不認為當事人主觀上有故意。

因此雖然認為房東的經濟損失是因為郭男跳樓才變成凶宅，但不認為在法律上郭男的繼承人應該為此負上責任！

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