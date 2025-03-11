ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台積電出走　台灣成棄子？

我們想讓你知道…若台積電持續將先進產能與供應鏈移轉美國，台灣的「矽盾效應」恐將削弱，美國對台的戰略依賴下降、中國對台施壓的空間可能擴大。

▲▼台積電。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲台積電近期宣布加碼對美國的投資，引發各界對台灣半導體產業發展與地緣政治影響的熱議。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

●林宣亦／清華大學學生

台積電近期宣布加碼對美國的投資，引發各界對台灣半導體產業發展與地緣政治影響的熱議。有人擔憂，這是否會削弱台灣在國際社會扮演的「矽盾效應」，前總統馬英九也寫文章提到「這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。」本文將從政治及對台積電本身的影響分析此議題，是否因為台灣失去一大關鍵制衡因素後，加速兩岸統一的進程？

台積電「去台化」策略　兩岸統一風險增加

從「政治層面」來看，台積電毋庸置疑是台灣的重要戰略資產，因此也有許多人認為，美國維護台海的和平與穩定正是因為台灣如果成為戰場，將對世界的半導體供應鏈及經濟產生嚴重的衝擊。

在短期內，我認為台積電赴美投資並不會立即影響美中台三方關係。美國政府大力支持晶片產業的本地化發展，主要是為了降低對台灣高階晶片技術的依賴，確保自身的供應鏈安全。

同時，美國也不希望如果兩岸擦槍走火，中國可能試圖奪取台積電的技術與產能，美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）甚至曾在智庫研討會上，提出了「如果中國要入侵台灣，我們就要自己炸掉台積電」的想法，可見在這個半導體如同空氣一樣無所不在的社會，台積電扮演著不可或缺的角色。

從長期來看，如果台積電逐步將先進製程的產能轉移至美國，台灣對全球半導體供應鏈的影響力將大幅降低，這很可能會降低美國在兩岸發生戰爭時，協防台灣、維護台灣安全的可能性。

因此，一旦美國不再依賴台灣的半導體產業，甚至不再提供台灣軍事上的設備及武器，中國用武力統一台灣的成本降低，從而提高對台採取更強硬行動的可能性。

此外，在技術外流的部分，如果美國能夠複製台積電的製造模式和技術，那麼中國也可能會判斷，台灣半導體產業不再擁有無可取代的技術價值，進一步增加對台施壓的可能性。因此，長期來看，台積電的「去台化」策略，可能削弱台灣的戰略優勢，讓兩岸統一的風險增加。

▼長期來看，如果台積電逐步將先進製程的產能轉移至美國，台灣對全球半導體供應鏈的影響力將大幅降低，這很可能會降低美國協防台灣、維護台灣安全的可能性。（圖／路透）

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

「矽盾效應」削弱　政府必須審慎應對

對台積電本身而言，透過赴美投資，可以降低來自中國的地緣政治風險，同時避免美國對台灣晶片產業施加貿易限制、關稅。然而，美國建廠的成本比台灣高出許多，尤其是人力方面，美國高科技技術人才相對不足，加上台積電在台灣的成功，一直被認為和高工時、高工作量的「爆肝文化」有關，美國工程師是否適應這種文化、產出和在台灣一樣的獲利能力，都要先打上一個問號。

總結來說，若台積電持續將先進產能與供應鏈移轉美國，台灣的「矽盾效應」恐將削弱，美國對台的戰略依賴下降、中國對台施壓的空間可能擴大。

此外，產業鏈與人才外流可能影響台灣經濟競爭力，削弱台灣在國際上的籌碼，進一步提升統一風險。然而，我也認為台積電增加對美國的投資，這是公司內部的政策，更何況台積電並不是國營企業，因此也不能將此政策對兩岸關係的影響，投射到台積電身上，所以如何讓企業在擴大投資與維持國家安全之間取得平衡，將是台灣政府必須審慎應對的課題。

▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝)

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會現場。（圖／記者陳家祥攝)

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►婦女節警鐘！　不再性別平等亞洲第一的台灣

►看「川澤會」　反映國際政治殘酷現實

►一起讀判決／王大陸交保！　「殺人未遂」為何變成「教唆傷害」？

►民進黨台南市長爭霸賽「破口」　　恐成「相煎何太急」的雙輸結果

投稿
申訴
關鍵字: 林宣亦 雲論 台積電 川普 美國 台灣 中國 半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
家暴該斷就斷！　為自己勇敢一次
台積電出走　台灣成棄子？
閱之海筆記／「源」遠流長：幕府將軍的由來
投資美國1650億美元　談台積電的「功過得失」
侯佩岑「愛國說」很重要嗎？　請用正常眼光看待兩岸大..

推薦閱讀

台積電出走　台灣成棄子？

投資美國1650億美元　談台積電的「功過得失」

侯佩岑「愛國說」很重要嗎？　請用正常眼光看待兩岸大..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

家暴該斷就斷！　為自己勇敢一次

一起讀判決／王大陸交保！　「殺人未遂」為何變成「教..

民進黨台南市長爭霸賽「破口」　　恐成「相煎何太急」..

台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

美烏領袖「史詩級」吵架　台灣應該怎麼看

相關文章

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

川普政府對敵友掀起關稅貿易戰，美國經濟出現動盪，美國總統川普日前受訪時，也未排除美國經濟在今年出現萎縮並陷入衰退的可能性。投資人的擔憂反映在..

5小時前

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？　倒賣國家資產犯外患罪？

趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？　倒賣國家資產犯外患罪？

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台積電出走　台灣成棄子？

台積電出走　台灣成棄子？

投資美國1650億美元　談台積..

侯佩岑「愛國說」很重要嗎？　請..

賴兒子服役　必然更有號召力！

家暴該斷就斷！　為自己勇敢一次

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面