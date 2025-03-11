台積電出走　台灣成棄子？

▲台積電近期宣布加碼對美國的投資，引發各界對台灣半導體產業發展與地緣政治影響的熱議。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

●林宣亦／清華大學學生

台積電近期宣布加碼對美國的投資，引發各界對台灣半導體產業發展與地緣政治影響的熱議。有人擔憂，這是否會削弱台灣在國際社會扮演的「矽盾效應」，前總統馬英九也寫文章提到「這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。」本文將從政治及對台積電本身的影響分析此議題，是否因為台灣失去一大關鍵制衡因素後，加速兩岸統一的進程？

台積電「去台化」策略 兩岸統一風險增加

從「政治層面」來看，台積電毋庸置疑是台灣的重要戰略資產，因此也有許多人認為，美國維護台海的和平與穩定正是因為台灣如果成為戰場，將對世界的半導體供應鏈及經濟產生嚴重的衝擊。

在短期內，我認為台積電赴美投資並不會立即影響美中台三方關係。美國政府大力支持晶片產業的本地化發展，主要是為了降低對台灣高階晶片技術的依賴，確保自身的供應鏈安全。

同時，美國也不希望如果兩岸擦槍走火，中國可能試圖奪取台積電的技術與產能，美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）甚至曾在智庫研討會上，提出了「如果中國要入侵台灣，我們就要自己炸掉台積電」的想法，可見在這個半導體如同空氣一樣無所不在的社會，台積電扮演著不可或缺的角色。

從長期來看，如果台積電逐步將先進製程的產能轉移至美國，台灣對全球半導體供應鏈的影響力將大幅降低，這很可能會降低美國在兩岸發生戰爭時，協防台灣、維護台灣安全的可能性。

因此，一旦美國不再依賴台灣的半導體產業，甚至不再提供台灣軍事上的設備及武器，中國用武力統一台灣的成本降低，從而提高對台採取更強硬行動的可能性。

此外，在技術外流的部分，如果美國能夠複製台積電的製造模式和技術，那麼中國也可能會判斷，台灣半導體產業不再擁有無可取代的技術價值，進一步增加對台施壓的可能性。因此，長期來看，台積電的「去台化」策略，可能削弱台灣的戰略優勢，讓兩岸統一的風險增加。

▼長期來看，如果台積電逐步將先進製程的產能轉移至美國，台灣對全球半導體供應鏈的影響力將大幅降低，這很可能會降低美國協防台灣、維護台灣安全的可能性。（圖／路透）

「矽盾效應」削弱 政府必須審慎應對

對台積電本身而言，透過赴美投資，可以降低來自中國的地緣政治風險，同時避免美國對台灣晶片產業施加貿易限制、關稅。然而，美國建廠的成本比台灣高出許多，尤其是人力方面，美國高科技技術人才相對不足，加上台積電在台灣的成功，一直被認為和高工時、高工作量的「爆肝文化」有關，美國工程師是否適應這種文化、產出和在台灣一樣的獲利能力，都要先打上一個問號。

總結來說，若台積電持續將先進產能與供應鏈移轉美國，台灣的「矽盾效應」恐將削弱，美國對台的戰略依賴下降、中國對台施壓的空間可能擴大。

此外，產業鏈與人才外流可能影響台灣經濟競爭力，削弱台灣在國際上的籌碼，進一步提升統一風險。然而，我也認為台積電增加對美國的投資，這是公司內部的政策，更何況台積電並不是國營企業，因此也不能將此政策對兩岸關係的影響，投射到台積電身上，所以如何讓企業在擴大投資與維持國家安全之間取得平衡，將是台灣政府必須審慎應對的課題。

▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝)

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