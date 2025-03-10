民進黨台南市長爭霸賽「破口」　　恐成「相煎何太急」的雙輸結果

▲民進黨下屆台南市長初選「黨內互打」的風暴逐漸浮現。（圖／ETtoday資料照）

●陳淞山／專欄作家

農曆年過後，民進黨下屆台南市長初選「黨內互打」的風暴逐漸浮現，先是有8位親林俊憲立委的台南市議員聯合發表共同聲明，強調「歷史可以過去，但不容忘記」、「與魔鬼為伍終將自食惡果」，並呼籲爭取市長提名期間，「不要再與傷害民進黨的人走在一起」，還給台南一個乾淨、堅定價值的政治環境。

後續則又發生疑似林俊憲立委助理半夜發3通恐嚇簡訊給陳亭妃立委而報警處理的事件，被民進黨台南市黨部主委郭國文批評陳亭妃「小題大作、演很大」的情況，甚至還批評要求檢調進行調查，動用行政資源去打壓不同言論，這才是另種恐嚇，應該要自我節制。

陳亭妃收到恐嚇簡訊 政治攻擊的反效果

針對發簡訊情況，林俊憲立委特助林義文日前主動到案說明，強調他是勸陳亭妃「回頭是岸」，沒有恐嚇之意，經檢察官複訊後諭知請回並將持續調查是否涉及不法情事。其實，根據陳亭妃收到的第一通簡訊是3月3日晚間11時55分，內容是「小弟林義文祝妳政躬康泰」；第二通則是4日凌晨1點58分，內容是「我看你很無啦，舍米卡小想選市長」；第三通是4日上午7點24分，內容是「三月天開始戰到妳初選含恨敗北。妳不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文。」

觀之，的確不容易界定為涉嫌法律上的刑事恐嚇罪，除非還有其他的言行可以配合來加以佐證，但也確實就是屬於政治上的嘲諷與恐嚇，因為從發簡訊的時間與內容上來看，就是這樣的政治意味，是相當不入流的政治作法。

難怪會讓人認為這是極其惡劣的卑鄙行徑，郭國文的政治護短說法就是「自取其辱」，而林俊憲沒有出面正式處理其特助的不當行為，也有其可苛責之處，大大減損了上述8位市議員聯合聲明的政治攻擊力道，甚至產生讓人同情陳亭妃立委的政治反效果！

其實，當該簡訊發出陳亭妃報警處理之後不久，上述先共同發表發表聯合聲明的8位議員之一，林依婷議員便主動跳出來發臉書PO文表示「自導自演可能性大，反正也不是第一次了」，便已留下敗筆，因為完全沒有求證查明事實真相，其後便被林義文主動到案說明「打臉」了！

當然，從這樣的發展過程來看，似乎也可推論出林義文應該是個人行為，沒有與這8位議員同謀運作配合，才會有這樣的自相矛盾情況發生，然而，林俊憲立委還是應該要針對他的特助林義文的錯誤作為負起責任，該怎麼處理就怎麼處理，否則又如何向社會大眾、台南市民及陳亭妃立委交待呢？

▼林姓男子坦承向陳亭妃發出簡訊，但他並無任何恐嚇之意。（圖／記者林東良翻攝）

如何妥善處理台南初選？ 影響賴清德連任的政治大局



陳亭妃立委在兩次台南市議長選舉到底涉入有多深？外界傳說一籮筐，原本就是她參選台南市長的最大政治隱憂與問題，也是她與賴清德總統最難「說清楚講明白」的政治尷尬與破口，雙方的恩怨情仇及政治樑子，基本上就是由此而起，若沒有處理好，縱使陳亭妃的政治聲勢與民調再高，最後無論初選結果如何？恐怕也是兩敗俱傷、魚死網破的政治結局，要想由民進黨繼續在台南執政，恐怕也是相當不樂觀的結果！

總之，下屆民進黨的台南市長初選及大選結果，就是賴清德總統能否連任最關鍵的政治問題及挑戰，陳亭妃立委或許在政治道德上有其可議之處，而賴總統長期以來的政治性格與人格特質，甚至在與其競爭或敵對的政治對手互動關係上也頗受爭議。

如何妥善處理好這次的台南市長初選？如何圓融解決他最寶貴的政治根據地台南的內鬨分裂及黨內互打的政治風暴？其實，除了必須看賴清德的政治智慧與高度外，更要看他如何直接與陳亭妃立委面對面攤牌溝通及談判而定。

當然，林俊憲立委個人的政治能力與行為，甚至如何處理好其特助林義文的政治脫軌行徑以示負責？這也是考驗其是否能為多數台南市民所可以接受的市長格局所在。

千萬不要犯下「黨內相煎何太急」的政治冒進及破口，最後形成國民黨漁翁得利的雙輸結果，最後反而影響到賴清德總統連任的政治大局了！

▼如何妥善處理好這次的台南市長初選？除了必須看賴清德的政治智慧與高度外，更要看他如何直接與陳亭妃面對面攤牌溝通。（圖／賴清德競選總部提供）

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