一起讀判決／王大陸交保！　「殺人未遂」為何變成「教唆傷害」？

●文／一起讀判決

藝人王大陸因涉嫌逃兵案遭檢方偵辦，卻意外牽出另一樁暴力案件。檢方勘驗手機時，意外發現王大陸疑似在2024年4月，因與Uber司機爭執，而教唆他人施暴，因此主動展開調查。

3月4日下午，王大陸被永和分局以「殺人未遂」移送新北地檢署進行複訊；3月4日深夜，檢察官認為王大陸有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見；3月5日凌晨，法院召開羈押庭，變更法條，以王大陸教唆普通傷害罪為由，裁定500萬元交保。

殺人未遂跟傷害的差別是什麼？

殺人未遂跟傷害的結果，都是被害人受傷但並未死亡。兩者的差別在於，犯罪行為人在動手的那個時候，心裡究竟是想殺人而沒成功，還是本來就只有想傷害人。

故意有兩種

刑法第13條規定的意可以分成兩種，直接故意跟間接故意。

第1項，明知並有意使其發生者，為故意，這種故意稱為「直接故意」；第2項，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，這種故意稱為「間接故意」或「未必故意」。

「間接故意」也是一種故意，如果行為人預見死亡的發生，而且死亡的結果也不違背他的本意，只是後來沒有發生而已，這樣一樣會成立殺人未遂。

法官如何判斷犯罪嫌疑人是否有殺人的犯意？

那麼，法官是如何知道，犯罪行為人在動手或教唆的當下，是想置對方於死地，還是只是想給對方一點教訓？

司法實務上的做法是綜合考量各種客觀上的情境，來認定被告當時心裡究竟有沒有殺人的犯意。比如：

1.行為人犯罪的動機是什麼？

2.被害人傷痕多或少、殺傷次數有幾次？

3.受傷的地方是不是致命的部位、傷勢輕重程度？

4.加害人下手情形、使用了什麼樣的兇器？

5.雙方是否認識、有沒有舊怨，原本是什麼關係？

6.衝突的起因、加害人行為當下受到什麼刺激。

舉例來說，A對B持刀猛刺胸口，B幸運存活，這通常可認定A有殺人故意。但如果A只是揮刀恐嚇，劃傷B的手臂，那就可能僅構成傷害罪。

目前看起來，法院傾向用教唆傷害罪來審理王大陸對Uber司機施暴案，最終的結果，仍需等待檢察官持續偵辦，以及法院審理與判決。

本案是偵查中案件，判決確定前，應推定為無罪。

▼王大陸500萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

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