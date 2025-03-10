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侯佩岑「愛國說」很重要嗎？　請用正常眼光看待兩岸大小事

我們想讓你知道…侯佩岑的說法，除爽了中共和一票大陸民族主義者外，台灣內部還需要討論她的愛國說嗎?如果我們自身連國家名稱都很混亂，請問你要侯佩岑認同台灣或中華民國，哪一個?

▲多名藝人轉發央視貼文。（圖／翻攝自微博）

▲多名藝人轉發央視貼文。（圖／翻攝自微博）

●陳祖輝／大學老師

中國大陸兩會重頭戲7日登場，中共外交部長王毅被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」言論成為微博熱門關鍵字，上百名大陸藝人轉發央視貼文，其中侯佩岑也轉發該篇文章寫下「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，成為第1位發文的台灣藝人。

隨即，台灣媒體跟著這則新聞猛宣傳侯佩岑對中國的輸誠，暗裡諷刺侯對台灣的政治出賣，不愛國。

台灣是中華民國的一省　侯佩岑有何錯?

老實說，吾人非常討厭兩岸各自操作國族主義，中國透過台灣藝人、台商、台生政治表態，告訴台灣人民，看看這些人都回歸所謂的「祖國」，你還在堅持「台獨」?

台灣這邊也不遑多讓，說這些跑去對岸的人，一旦對中國輸誠，就是「賣台」、「背叛」、「中共同路人」等，甚至一些網軍會人肉搜索這些台人過去與中國之間關係，直接斷定他們早有變節之意圖。

吾以為，兩岸關係是一個非常特殊關係，很難用正常的國際關係和一般政治學視之，先不論中共將台灣視為一省的說法。光是台灣這邊自己的國號是什麼，都吵成一團，台灣內部其實對國家認同並不是這麼一致，我們的教育裏頭，現在的學生已經很少人對中華民國有清楚的認知和國家的想像，反倒是以地理稱呼的台灣，它既是地理名詞，更像是國家名，最主要的元素是連我們的執政者都不說國家名，刻意讓中華民國消失，言必稱「台灣」，甚至都說台灣是一個國家。

想想，台灣如果是一個國家，那中華民國又是什麼?這其實是讓台灣裡的每一位國民精神錯亂的地方?侯佩岑說台灣是中國的一省，如果按照中華民國憲法來說，她所指的中國也是地理名詞，而國家名稱是中華民國，而不是中華人民共和國。

所以，台灣是中華民國的一省，合乎目前憲法，侯佩岑有何錯呢?除非在陸台人更進一步說，台灣是中華人民共和國的一省，那就有違我們憲法的規定。

▼台灣是中華民國的一省，合乎目前憲法，侯佩岑有何錯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼侯佩岑/眼鏡FOR ART`S SAKE 一日快閃店媒體記者。（圖／記者屠惠剛攝）

為何不反向思考　如何能對中國民眾統戰?

論兩岸關係，中華民國其實是很重要的，因為它是中共真正想消滅的史觀一部分，也是台獨人士不願意接受的外來政權。紅(中共)跟深綠(台獨)，雖說政治對抗，但卻是共同想消滅中華民國的「同路人」，要不是中共無時無刻打壓台灣，深綠台獨人士壓根早就想拋棄中華民國?然而，中華民國的主權象徵，反而變成可以刺激中共的最佳的武器，因此國號、國旗得以在台灣土地上被暫時保存，而不會被消失!

對面這幾天開政治大會，其宣傳無不掃到台灣，也每年必說上台獨幾句，老實說，台灣自己內部如果不是像刺蝟，何必太理會中共的輿論戰呢?而台灣藝人夾在兩岸政治荒謬的愛恨情仇裡，為何要他們被迫選邊站呢?台灣這邊也是，每到選舉，必定獵巫陸配，拿他們來祭旗，為何不反向思考，我們如何能對中國大陸民眾統戰呢?

在過去三、四十年前，中華民國以亞洲民主堡壘自居，言論自由開放，知名歌手鄧麗君地位震撼中南海的鄧小平，有大鄧與小鄧之別，台灣的軟實力，如歌曲、戲劇與藝文深深吸引中國大陸民眾，台灣的經濟甚至比中國大陸強的時候，中國大陸民眾真的認為中華民國台灣才是他們想要的生活樂居地。

如今，兩岸關係不睦，對面國台辦三不五時放鷹過來，我們陸委會也立即展現「鷹」嗆回去，看起來我們政府在捍衛主權，但展現國與國的平等，不是光靠硬實力，如何運用軟實力滲透與影響對面中國大陸，這才是作為一個正常國家該做的事?

試想，將陸客來台觀光、陸生來台就學當成政治籌碼，其實就是格局很小的決策。放眼來說，能讓陸人更了解台灣，甚至幫台灣說話，私下傳遞台灣的優點，駁斥中共的汙衊，這才是台灣有機會讓中華民國不用躲起來，也可以堂而皇之讓陸人感受，我們像一個國家，因為我們的體制與對岸完全不同。

基於此，侯佩岑的說法，除爽了中共和一票大陸民族主義者外，台灣內部還需要討論她的愛國說嗎?如果我們自身連國家名稱都很混亂，請問你要侯佩岑認同台灣或中華民國，哪一個?

台灣如果是一個國家，我相信公投已經給了答案，就是維持現狀，現狀是什麼?就是我們國家是中華民國，台灣是我們的地名。因此對自己在陸同胞要表現越包容，越是幫他們承認愛國說是中華民國，最後跳腳的是中共，而不是自己。

因此，我不贊成每次兩岸緊張之際，就拿在陸台人與在台陸人祭旗，我們堅信自己是一個正常國家，那就用正常的眼光看待兩岸的大小事情，要激發國民愛國心，就要由政府努力在主權象徵上，先讓自己發揮像個國家的影響力，尤其是保護台積電，這件事上，我們政府對美一聲不吭。

看看日本首相石破茂在議會上的言論，國家的預算，我們日本自己決定，暗指不讓川普插手。這樣的強勢登場，國民才會看到政府像個政府，我們才像個國家。

▼我們堅信自己是一個正常國家，那就用正常的眼光看待兩岸的大小事情，要激發國民愛國心，就要由政府努力在主權象徵上，先讓自己發揮像個國家的影響力。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國107年國慶大會,總統府升旗,憲兵。（圖／記者李毓康攝）

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