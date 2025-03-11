家暴該斷就斷！　為自己勇敢一次

▲台灣的家暴事件，每年以高於13萬件的數量發生在我們身邊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

● 呂秋遠／律師

以前聽過這樣的話「我們要感謝傷害我們的人，因為他們的傷害，造就了我們的成長。」乍聽之下，會覺得蠻有道理的，如果用文青一點的說法來說，也可以是「感謝那些對我投擲石頭的人，如果不是你們，湖心就不會激起一圈又一圈的漣漪」。

我說，這都是毒雞湯。基本上， 讓我們成長的，都不是那些傷害或石頭，而是我們自己好嗎？「生得過麻油香，生不過四塊板」，被霸凌或家暴，現在還能侃侃而談的，要感謝的都只有自己，因為有更多沒過的，就倒在路上了。

所以，我從來就不贊成任何人當媽祖婆。例如，只要可以「跟另一個人的不健康和平共處，那個人就是你的合適對象」這種鬼話，進一步甚至衍生「如果有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」這種奇怪的言論。りしれ供さ小？

台灣的家暴事件，每年以高於13萬件的數量發生在我們身邊，每小時平均就有15件家庭暴力事件通報，到底有誰，可以抵擋另一個人的家暴，而且甘之如飴，成為這個人適合的對象？更別說沒報案的黑數有多少。

對於家暴 我們能做什麼？

1.家暴零容忍，一點點家暴都不該有。舉凡貶低對方、辱罵對方、肢體施暴、經濟控制等等，都是家暴。不舒服就要逃，不是忍耐過了就好。

2.請不要對於身邊的家暴案件視若無睹，媒體炒作以後再來義憤填膺。身邊的家庭暴力事件很容易發現，例如朋友有不明傷痕、精神經常沮喪、被控制行動等等，這些都是留心就會知道的，例如眼睛被打傷就很明顯，請鼓勵他提出保護令的聲請。

3.家暴多數是漸進式的，會先以控制、辱罵、彰顯自己的優越等方式，再進階到肢體暴力等行為，他是恐怖情人，以後就會是恐怖老公、老婆，不要以為控制就是關心、辱罵就是情緒失控而已。他會一再失控，然後你一再原諒。

4.一日家暴，日日家暴的可能性就存在。對於家庭暴力不該容忍，你不是他的土地公、媽祖婆，他也不值得你犧牲自己的人生去救贖，請遠離污染源，重拾新人生。

5.保護令聲請很簡便，只要檢附證據到警察局就可以聲請。如果情況嚴重，還可以透過檢察官聲請緊急保護令。證據部分，錄音、line訊息、驗傷單都可以，一旦聲請以後，就可以獲得基本保障。

6.所謂的保障，就是法院會要求對方不可以再騷擾被害人、為不法行為，甚至可以要求對方遷出住所，或者遠離被害人一百公尺之類的。倘若對方再犯，就可以現行犯逮捕，處以違反保護令罪。

7.如果是肢體暴力，不要相信一時失控這種事。對方會動手打人，容忍就會養成習慣。沒有什麼「我可以接受家暴」、「他人很好，頂多罵我不會打我」、「他打我總比打小孩好」。

8.即使沒有經濟能力，也不用委曲求全。社工會提供臨時庇護所供居住，也會媒介工作，不要被對方有經濟能力養家而忍氣吞聲。

9.即使對方沒有對孩子施暴，只是對自己施暴，也不要因為「要有完整的家」而妥協，孩子目睹以後會心裡受創，以後可能會成為另一個加害人，對他的新家庭施暴。

10.以愛為名的施暴最可怕，請不要相信這種東西叫做愛。愛不會以任何暴力與控制的形式存在。

「不好的，該斷就斷了。」不要把家暴的藉口都丟給狗，狗很可愛，不會對主人家暴。看到她淚眼汪汪，我真心希望，她可以為自己勇敢這一次。

▼「不好的，該斷就斷了」不要把家暴的藉口都丟給狗。（圖／123RF）

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