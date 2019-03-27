不靠學歷的職涯路徑，可能嗎？

▲不少學生有職涯選擇焦慮，但工作和學歷真的必然有關係嗎？（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

●郭葉珍／國立台北教育大學副教授。

家族聚會中談起正就讀高中的侄子的職涯選擇焦慮。

我們家族不走學歷派。除了我哥哥是建中、醫學院到當醫生一路乘著「職涯手扶梯」到站，我和我弟弟都是走隨波逐流路線，感覺對了就去做，莫名其妙誤打誤撞的我成了大學老師，而我弟弟這原本做模具的也變成郭十趴，不管客人要什麼，他就是能讓客人滿意，整個職涯過程透過自學、人際能力、誠信的堆疊而成功，學歷只有剛畢業那一年有用到。

看著姪子的焦慮我想來談談不靠學歷的職涯發展。

「會讀書的人」指的是擅長遵照學校體系設計出來的架構與考試的人，這種人真的不多。為什麼呢？因為學習的路徑有很多種，許多人是透過用手操作、犯錯、修正、實驗來學習的。然而學校教育有一定進度，不容緩慢摸索，透過慢慢實驗與犯錯的人在學校很容易低成就，也會誤認為自己沒能力。

以下請容我提供我兒子不靠學歷的職涯發展給大家參考。我的經驗是：只要不唱衰，覺察孩子的長處與渴望，不企圖要孩子依照你的意思而行，通常他們會整合自己的經驗朝向更圓滿的方向乘風而起。

我兒子很不愛讀書，高中的時候，他上課就睡覺，下課就尿尿，一直到就讀銘傳法律系都都是維持這個模式。這當中他好幾度想離開學校體系，但因為害怕養活不了自己而作罷。

「養活自己」是我家族最大的教養指導原則─做什麼都可以，只要能夠養活自己。我弟弟的女兒說這個最高指導原則很恐怖，成敗自負沒人可怪。我兒子因而格外謹慎不敢離開學校。一直到去星巴克打工發現賺錢沒那麼難，就像台語所說的「只要肯做，不怕沒有犁可拖」，於是大膽辦了退學，從零開始自學音樂。

剛開始他選擇在麵店揉麵團，因為一邊揉麵團可以一邊聽音樂。我心想，我兒子要這樣揉麵團一輩子嗎？雖然想說點什麼，但我問我自己，對孩子最高的指導原則是什麼？養得起自己就好了，而他的確養得起自己，我憑什麼嫌棄他的選擇？好，勒住舌頭。

有時候他會很迷日本動漫，愛看那種沒營養的直播主直播，聽到很白癡的梗，我還真的是蠻想翻白眼的，然而我還是回頭問我自己，對孩子最高的指導原則是什麼？養得起自己就好了，他有沒有養得起自己？有。好，那就勒住舌頭。我沒資格嫌棄他的嗜好。

只有在他「太過分」時我會用「我看到了....你的看法如何」來表達我的擔心。譬如熬夜打線上遊戲，我會說「我看到你半夜三點還沒睡，妳爸爸那邊有肝功能不佳的病史，你對這件事的看法如何」。和價值觀有關的事我就勒著舌頭不干涉了。

後來他又分別去做了華山阿帕的櫃檯、搞自己的樂團、用他從動漫學來的日文到日本當他老師樂團的免費翻譯。對我來說這些都不合理，賺不了錢還賠錢，但是只要他對自己負責，養得活自己，我就是勒住自己的舌頭，任他照自己的意思探索。

當時我的確看不到他的未來，但分析我兒子目前的全職工作，還真得歸功那些我主觀覺得不值得做的事情。

前一陣子我兒子時裝週的走秀音樂大受好評，我看他音樂能力已成熟，再加上他有了認真交往的女朋友，不能再過著一個人飽全家飽的生活，我要求他半年內搬出我的住處獨立，為他人生下一個階段做準備。

過去為了兼顧音樂創作，他都是做兼職工作。收到要他搬出我住處的通知後，他馬上開始找全職工作。明明應徵的是音控，最後因為他長期follow實況主，參加粉絲見面會這類五六年級爸媽完全不知道是要幹什麼的活動，老闆認為他會知道市場在哪裡，要怎麼行銷，再加上他的EQ口條都很好，結果拿回來的工作不是音控，而是行銷企業專員，薪水比我教大畢業的學生還高。

這個工作和學歷有關係嗎？沒有。但卻和那些我內心不認可的事情有關。

世道在變，我們不能再用我們過時的價值判斷去評價孩子的選擇了。當然我還是得說，沒學歷光是展現知識、語言能力、人際能力可能讓老闆還是有點不放心。有作品呈現會讓僱主知道你能夠有始有終的完成一件事，也可以讓人看到你的水平在哪裡。我想我兒子的音樂作品雖然和音樂餐廳的行銷無關，卻展現了他能夠獨立完成一件事情的能力，讓僱主比較放心大膽的在沒有學歷的支撐下雇用一個人。

回應我家的小高一。姑姑到你家看到你做的裝潢和牆壁，你可以放心，朝著你的興趣去做，像這樣做出成品，你會和耒耒哥哥一樣，不需要學歷仍然能夠養得活自己。

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