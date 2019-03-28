邱淳孝／盯孩子做功課，他就會成長嗎？

▲在孩子不同階段給予不同的教養，是許多爸媽待學習的課題。（示意圖／取自免費圖庫libreshot）

●邱淳孝／諮商心理師。

其實看我粉專的夥伴，應該發現，我很少提到做功課相關的事情，主要的原因是，覺得學業成績這件事情，大多數的家長與老師，早就比我還要專業、投入、認真。大家都這麼重視的事情，我不必再多加強調。

但今天還是想跟大家分享一下這篇文章，主要是因為，我認為在「功課」這個主題上，還是有著一些重要的概念在背後。



尊重孩子的發展階段

為人父母最困難的其中一件事情，就是「依照孩子不同的年紀，要給不同的教養」。

三歲之前，要給無條件的愛，有很多的肢體接觸，培養信任感。三到六歲，慢慢地要建立規範、自主、自我意識。六到十二歲，開始進入群體生活，更大量地社會化，學業成績慢慢地備受重視，發展對於成就感、積極進取的動力。

十二歲之後，開始進入所謂的叛逆期，孩子在依賴與自主之間掙扎，父母也要同時保有對孩子的關注，以及信任，讓孩子練習反抗權威、相信自己。



而以上這些不同的階段，會召喚父母親內在的不同狀態，考驗父母親內在的彈性。舉例來說，如果不喜歡親密接觸，或是過去生命經驗的愛補充得不夠充足，就很難給孩子身體或心理上高品質的陪伴。有些父母親過度焦慮，就會希望對一切都有著「控制感」，希望一切都能在「軌道上」，反而很難讓孩子練習相信自己。而對於很「需要孩子『需要自己』」的父母，就很難接受青少年的孩子，保有自己的祕密，甚至反抗與拒絕自己。



有點說遠了，回到主，所謂的「漸進式放手」的學問，背後其實是依照孩子的學習能力、心智發展年齡而訂的。



管理孩子 vs. 自我管理

很多父母親，內在都有個想像：「如果我讓孩子表現好，那就會對自己有信心」、「如果我讓孩子從小就培養好的習慣，長大之後他就會變成一個有紀律的人」。基本上，大方向是這麼說沒有錯，但這之中，卻忽略了一個關鍵：



究竟是你「管理孩子」還是孩子「自我管理」？



我自己是念台大的，我看過非常多的例子，是明明唸到台大醫學、台大電機，都是第一志願的，但卻被學校唸到當掉、甚至退學。為什麼呢？



第一，自我管理是需要培養的，因為父母親以為，自己在旁邊拖著拽著，監督管理，上了大學，孩子終於離家，自己終於可以「放手」了。但父母親沒意識到，所謂的「放手」，對應的是孩子透過父母親的放手，練習「自我管理」。而能夠管理自己，其實是一個需要培養的能力。如果在過去十八年來，你對自己的規範，都是透過外在，例如賞罰，例如父母親的要求，才讓自己所作所為上軌道，那麼你怎麼可能在十八歲那一天開始，你就知道怎麼樣管理自己？



第二，想放手，但太焦慮。當然，很多父母親都說：「我知道、我知道，要『放手』，可是...」，父母親會有很多的擔心與焦慮，看到孩子不寫作業，會焦慮爆表，會想到自己沒有盡到父母親的責任，會想到孩子繼續這樣子不寫作業、玩遊戲，未來的人生該怎麼辦。



所以在焦慮之下，又撿起了管理孩子的責任，孩子又沒辦法學會怎麼自我管理。又或者父母親會說：「那是孩子的個性不同啦，其他誰家的孩子，他們個性比較好，但我家的孩子，就是需要人念、需要人管。」但父母親沒發現，其實自己的管，跟孩子的「需要被管」，其實也是配對的。



最後，放手不等於放縱。當然也有一種父母，他也抓不准放手的「分寸」，以為「不管」就等於「放縱」。所以孩子當然也會變得更加無法無天。



角色交換到孩子的位置

所以回到「自我管理」的概念，父母親就不能夠只是想著「我要怎麼讓孩子符合我的想像」，而是需要「角色交換到孩子的位置」，想想看：「如果我是孩子的話，多擁有／減少什麼樣的經驗，會讓我更願意自願、自動、自發地，完成我應該要做的事情。」



例如讓自己的功課變成是一種成就感、減少對孩子因為提醒反而不小心施加的壓力、讓孩子感覺到父母對自己的相信、鼓勵孩子在挫敗中學習面對挑戰與困難以磨練自己的自信等等。父母親或許自然就知道該怎麼做了。

讀書固然重要，但我更看重讀書能力的培養之外，更能夠培養孩子對於一件事情的熱情、對自己的自信與自主。所以回到本篇文章中，所謂的「漸進式放手」，其實就是一種有意識的、有策略的、有計劃的，適當地拿起一部分的管理，又放下一部分的相信與自主給孩子。

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