邵宗海／韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020年大選？

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

高雄市長韓國瑜2019年4月12日在美國東岸之行，先去哈佛大學費正清東亞研究中心進行一場演講與閉門座談，以及稍晚將出席波士頓僑界的歡迎晚宴，這二場活動是整個美柬訪問的重點所在。有意思的是：與老美為主的哈佛學界見面，演講或座談的主題幾乎全偏重在兩岸關係或美中台關係上；但與老中為主的波士頓僑界聚餐，話題則全聚焦在韓國瑜是否投入2020年總統大選。

我們先來檢視下韓國瑜在受費正清中心之邀於「哈佛教師俱樂部」的演講與問答時間所作的表示，就會發現這位雖然只是台灣地方首長，但在表達看法時，已隱約呈現可能在2020年大選時一旦披上國民黨戰袍時，他所堅持大陸政策的立場、以及他對兩岸關係發展的期待。

首先，他的大陸政策立場，明顯是回歸到2008-2016年馬英九執政時期的「九二共識」。他認為這樣方向是「具體可行」，但他所謂的「九二共識」，仍然是「一個中國，各自表述」。作者認為，韓國瑜大陸政策立場還是承繼了2008-2016年馬英九執政時期的政策，因為他在演講中提到「國民黨執政8年期間，正因為承認九二共識，北京沒有拒絕與台灣互動，那段時間內，台灣簽署了許多國際協議，參與國際活動，更多國家給予台灣免簽證」。

對於錯綜複雜的兩岸情勢，韓國瑜在演講中也認為，台灣必須與大陸和平共處，用智慧避免可能的衝突，這才是台灣人民要的。另一方面，要正視崛起的大陸，避免不必要的衝突，「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」。

他也確有批判到當前的民進黨政府，在處理兩岸之間的問題，沒有設想為台灣人民或台灣低落的經濟想到一些突破。他特別提到當全世界都在積極推動自由貿易、簽署自由貿易協定或參與區域經濟整合，但台灣卻全被排除在外。這其中當然有中國大陸杯葛的因素，但也有民進黨當局不願變通的原故。所以韓國瑜說：如果他們（指民進黨）不願承認九二共識，就要想一些新的說法及措施，以維護兩岸和平，確保台灣經濟發展，他們必須要以某種方式讓台灣人民持續活在自由民主的生活環境中，但目前蔡政府在這方面顯得相當空洞。

▲高雄市長韓國瑜赴哈佛演講。（圖／高市府提供）



另外，韓國瑜提到美中台的關係，若去比較蔡英文的態度來說，看來「親美」的傾向是減少，但「友美」想法仍有，譬如他說：美國是中華民國非常重要的朋友，一直是我們在經濟、安全、軍事、政治方面的盟友，但是韓也說「我們不能也不應該因為無法妥善處理兩岸關係，而拖累我們的美國朋友」。但最重之點則是韓國瑜願意跳脫出多年來，不管是國民黨或民進黨執政時對美的執著。他說：「和美國交朋友是一回事，但把與美國的友誼視為理所當然又是另一回事，我們必須承擔維持台海和平的責任」，這句話應是相當有肩膀。

不過在美國哈佛大學閉門座談裡，約120分鐘不到的時間，其中約90分鐘是與在場師生進行問答交流，據在場一位哈佛教授的轉述，大家多關心韓國瑜對兩岸關係的看法，但是沒人問他選不選總統。可是等到韓國瑜趕到僑胞的歡迎宴會上，面對現場出席的700多位熱情的僑胞高喊「選總統」，韓國瑜還領唱中華民國國歌，整個現場氣氛就轉成競選造勢大會。

▲韓國瑜在波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

不過對選總統的勸進聲，韓國瑜仍是維持一貫的迴避腔調。他說：選不選總統，是高度政治敏感問題，眼前全心投入訪美行，其餘的事回台灣再說。

但是他在致辭時仍有二段說法值得關注：一是希望僑胞一定要回台灣投票，展現民意，因為明年是台灣關鍵的一年，這可解讀是為國民黨拉票，但一且他若被徵召，這句話是否也有「一魚兩吃」意味。另一是韓國瑜說「台灣安全、人民有錢」最重要，誰能做到這8個字，就是個了不起的總統。這句話原本是他在大陸時說過的期許，但當時是針對高雄。現在說法是變了「總統」，是否口誤，也難理清了。

其實，韓國瑜稍早被問到在哈佛大學演講的收穫與感想時，他就說過，演講後提問時間，聽眾格外關心兩岸問題，有好幾個問題相當尖銳，已超越一個市長的層次可以回答。但我們事實上也看到他不但是從容的回答了很多的兩岸問題，而且回答內容也超越了許多可能會投入2020年的競爭者。這到底是韓國瑜覺得自己是「時間未到」，不作表態；還是真的如他所說，不在考慮之列？

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