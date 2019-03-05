苦苓／啥咪！韓國瑜2020選總統？

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／高雄市政府提供）

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：老王啊，你看這個韓國瑜這次到底會不會出來選總統啊？

老王：不會的，你不用想太多。

老丁：怎麼不會？你看他現在萬民擁戴，眼看就要黃袍加身，不是說所有從政的人，最後目標都是最高領導人嗎？韓國瑜又怎麼抵抗得了這種誘惑？

老王：因為韓國瑜雖然喜歡空口大話，但卻是個有情有義的人，他不會為了出來選總統，去得罪那麼多人的。

老丁：得罪誰？韓粉應該會萬民歡慶，中共更是樂不可支吧！

老王：第一個得罪的是王金平，試想：韓國瑜選舉時的空戰優勢，要不是結合「三山造勢」的陸戰成功，他能夠勢如破竹嗎？而造勢大會要動員多少人、花多少錢、出動多少遊覽車（光靠捷運是載不了那麼多人的），若不是在高雄經營幾十年的王金平鼎力相助，單憑韓國瑜自己哪裡辦得到？

老丁：是呀，如今王金平從政一生的最後願望，就是選上總統，而且他還宣布只做一任，如果最後被韓國瑜硬生生的搶走，那就顯得韓太無情了！

老王：第二個得罪的是吳敦義，當初是他派韓國瑜到高雄去的，吳主席每個月要籌措兩千萬元供黨部運作，真的是焦頭爛額，而韓國瑜故意跑去台北假裝要登記市長，不就是為了多要一點資源嗎？結果吳敦義不但大力挹注他，還派了自己的親信潘恆旭去幫他，也就是現在就夯、最會替高雄炒新聞的觀光局長，這也是莫大的恩情呀！

老丁：可不是？吳敦義說自己是準備最久、資歷最完整的人，固然他聲望不高，但若是在3分黨員7分民調的初選中意外脫穎而出，卻又被迫「徵召」韓國瑜，心中的那口鳥氣，一定吞不下去吧！

老王：更嚴重的是：得罪了89萬投票給他的高雄市民！好不容易我們高雄出頭露臉、充滿希望、準備發大財，你韓國瑜卻拍拍屁股走人，那算甚麼？民調說高雄市民有56％的市民反對他去選總統，看起來好像不多，但也已經有127萬人不會投票給他，為什麼？很簡單，你「拋棄」了我們嘛！

老丁：嗯，而且韓國瑜還得罪了國民黨和藍營的選民。

老王：這我倒沒想到，為什麼？

老丁：你想哦，韓國瑜既然要選總統，當然得先辭掉高雄市長，不燃豈不是「吃碗內、看碗外」？那高雄市長重新補選，大家一定把氣出在「變心」的韓國瑜身上，誰會再支持國民黨的市長候選人（何況國民黨在高雄也沒甚麼人才，否則當初韓國瑜不會被迫出馬）？就算他死皮賴臉拖到不必改選，那也是由民進黨中央來派代理市長，高雄還是回到他們手中。

老王：哇！被民進黨統治20年的高雄市，千辛萬苦拿了回來，現在又因為韓國瑜「落跑」（台語）而重回到綠營懷抱，那親藍人士一定滿肚子火吧！

老丁：再想想，萬一韓國瑜辭了市長、不幸又沒選上總統（先想想「棄英保柯」吧！）那豈不是兩頭落空，又落個無情無義之名，也把高雄「發大財」的美夢狠狠擊碎，那時候台灣政壇，哪裡還有他立足之地呀？

老王：嗯，看來韓施主還是不要心存妄念吧！阿彌陀佛。

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