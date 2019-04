梅復興／蔡英文和美智庫談話的弦外有音

▲蔡英文跟美方智庫舉行視訊會議發表關於臺灣關係法四十週年的談話。(圖/總統府提供)

●梅復興/台海安全研析中心主任,長期鑽研國防,嫻熟美台安全關係,曾創辦並主編《臺海軍情》電子期刊。

蔡英文總統4月9日藉華府「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 跟美方智庫舉行視訊會議發表關於臺灣關係法四十週年的談話,基本上未受到國内太大注意,但其中涉及國防部分饒富深意。 尤其針對戰力的精進以及她對「整體防衛構想」 (ODC) 的支持均闡述肯定,甚至一再強調,不僅政策立場宣示意涵極為明確,更弦外有音,值得玩味。

其演説相關内容節錄於下:

「我們已經連續兩年增加國防預算。這些預算將用在加強國防策略、技術與軍力,確保我們的國軍更加敏捷靈活並與時俱進,這些都揭櫫在我全力支持的「整體防衛構想」中。

我們會持續提高國防預算。在「整體防衛構想」下,聚焦資助所需之國防實力。本人致力實踐該構想,讓國軍變得更先進,更敏捷,更有戰鬥力。」

Already we have increased our defense budget in the past two years in a row. These funds will go into strategies, techniques and capabilities that make our fighting force more nimble, agile and survivable. These ideas are encompassed by the Overall Defense Concept, which has my support, 100%.

We will continue to increase our defense budget. We will focus on funding the capabilities we need under the overall defense concept. I am committed to the ODC, which will make our Armed Forces smarter, more nimble and survivable.

過去十餘年來,中共軍力快速成長,臺灣礙於整體國力與内部政治因素,在軍事投資與國防政策無法跟上威脅,以至美國軍方,國防部與國安會都一再强力建議我國改採「創新,非對稱」的防禦架構。「整體防衛構想」就是國軍過去兩年來針對「創新,非對稱」的概念提出之另類(但與傳統防衛戰力相輔相成的)防衛思想,受到美方高度肯定與熱絡支持,但在我軍方内部卻明顯未獲青睞,政府高層亦未積極支持,更妄言助力推動了。

對於臺灣面臨如此龐大威脅既不(能/願)大幅增加軍費更積極强化軍力,又不願改弦易轍改採成本較低、見效較快的非對稱防禦戰略,美國政府早已日益不耐,並曾多次直接間接向我方表達。 就連傳統上遠比行政部門友我的美國國會,在月前由參議院提出的「臺灣保證法案」(Taiwan Assurance Act)草案中,都納含了「支持臺灣落實非對稱防衛戰略」的條文。

是以,非對稱防衛與增加國防預算雖非美方在戰略安全上支持臺灣的前提,但顯然已在美國行政暨立法部門形成共識,我政府高層不得不適度回應,以示重視。

近一兩年來,中共不斷升高對臺灣的軍事恫嚇,不僅令我高度戒惕,也同時引起美國的擔憂與反應。 美方尤其關係臺灣對抗中共短程(未來五六年内)威脅(包括以武促談/以戰逼統等形式)之能力。

我軍方高層將領不久前接連訪美,受到美軍方,國防部,國務院及國安會高級官員普遍重視。美方官員日前舉例說,三月下旬參謀總長李喜明訪問五角大廈時,美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德上將竟破例親自到大廈門口迎接,凸顯臺灣熱點地位的意味濃郁。同時,美方亦積極關注我「整體防衛構想」(ODC)推動進程暨接續展望,希望臺北能全力構建類似ODC的非對稱防衛,以抗阻北京壓倒性軍事優勢暨銳進態勢,增強至少短期内的嚇阻與穩定,以爭取時間(讓臺灣,但也讓美國暨其區域盟邦)籌建,强化下一代戰力。

於此同時,中共近日更不斷藉機艦繞行等作爲,加强對臺灣的軍事恫嚇與騷擾。美方人士透露,根據美軍偵監,共軍戰機除日前的越界飛行外,尚曾在臺海周邊模擬演練對海上目標攻擊動作,威懾脅迫意圖昭然若揭。在日益嚴峻的情勢下,蔡總統公開為ODC背書,顯欲力投美方建議主張之所向,以爭取華府在戰略安全上賡繼對我加碼支持。

▲解放軍戰機繞台頻率日漸增多。(圖/翻攝自美國國防部)



此外,蔡政府在此時凸顯以非對稱作戰思想為基礎的「整體防衛構想」,可能也是鑑於美方之前針對臺灣雖口喊順應美國多年來殷切敦促,建構「創新,非對稱」防禦,卻竟仍優先申購M1A2戰車等昂貴傳統防衛武器感到疑慮,故特意在華府今年宣布新軍售前夕表明政策立場。

當然,這政策宣示與籌購戰車,戰機等傳統兵力的做法在美方眼中會否某種程度自相矛盾?以及臺方內部未來該當如何弭合不同的建軍思維? 均另有耐人尋味之妙。美方其實非常清楚ODC在臺灣軍方與政府内部備受惰性阻力與消極抵制的尷尬。蔡總統這次首度公開做此宣示,對孤軍奮戰的「整體防衛構想」加持意味濃厚,這本身就不無指標意味。

根據瞭解,美方對蔡日前宣示的初步反應相當正面,但資深官員亦私下表示,美政府當然會持續觀臺灣會以何種程度的積極性力挺並推動蔡總統所宣稱全力支持的ODC,包括以何種力度排除執行ODC主張之建軍備戰計劃所面對的障礙,阻滯及困難。

事實上,近一年來已有跡象顯示政府有開始配合「整體防衛構想」的概念,案例包括大幅拔升增/擴建跑道的預算排序,優先部署防空/反飛彈系統至東部空軍基地等。 這些軍事上本就合理的需要,在傳統思維下原先的優先順序並不高,近來獲得政府高層支持優先推動,固然是因為有益於國防,但亦不無對美方展現政府非對稱防衛的重視。 國軍增購刺針人員便攜式防空飛彈與各型反裝甲飛彈等,顯然也有異曲同工的附帶意義。

未來的政府,無論是藍是綠還是英是德,都務須讓美國有信心臺灣在強化防衛及戰略轉型上是「玩真的」,而且會落實美方寄望甚殷,我政府最高領導人這次又表態承諾的「整體防衛構想」。而無論是在國防政策,投資/預算優先順序,還是國防/國安領導人才的選擇上,也都勢必得認真考量這層因素。

