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國軍的彩虹婚禮──迷彩服下的同志權益

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▲台灣同婚鬥士祁家威。（圖／記者季相儒攝）

平民法學急診室／載浮載沉的的法律學徒，志在用所學當個懸壺濟世的法普醫生。

上周五（17日）立法院三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，使同性伴侶終於可依法登記結婚。隔日，國防部發言人陳中吉表示，國防部一定會依法行政，國軍中的同婚袍澤只要合法登記，都可以參加三軍聯辦的集體婚禮。

國防部一直被認為立場相對保守，這無疑是軍中同志權益的一大進步，目前陸、海、空軍都計畫在下半年舉辦集團結婚，陸軍已發布集團結婚的實施規定，海、空軍則尚未公布，軍方並無刻意去調查是否已有同性伴侶要參加，故不知實際有意願的人數。對於婚後相關福利，國防部官員表示，均將比照一般婚姻的福利規劃，也可以申請國軍職務官舍居住。

關於軍中同志的議題，不得不介紹一下美國歷史上著名的「不問，不說」（Don't ask, don't tell）政策。這是美軍從1994至2011年間處理軍隊內同志議題的政策，由前美國總統柯林頓所提出。當時同志數族群在美國社會比現在受到壓迫與歧視，在保守且時常將戰鬥能力與陽剛氣質連結的軍隊更為嚴重，許多同志軍人懼怕被同袍或長官發現自己的性傾向，甚至已出櫃的同志可能不被允許進入軍隊服役，認為會影響士氣。

「不問，不說」政策便是在這樣的時空背景下，柯林頓總統積極推動允許同志服役，與保守立場者妥協下的結果。此法律禁止軍方主動詢問軍人的性傾向、不得在沒有掌握足夠證據的情況下對軍隊成員的性傾向進行調查，但軍人也不得在軍中公開自己的性傾向。從該政策實施以來，不只使軍隊產生嚴重的人力流失問題（至少有11000名軍人因出櫃被開除，包含情報、醫療、反恐等關鍵領域的人才），也因為要替代被開除的人力造成了沉重的財政負擔。

廢除「不問、不說」政策的法案最早在2005年由眾議員馬丁‧密翰提出，至2008年大選期間，當時仍為參議員的歐巴馬也支持廢除限制同志服役與出櫃法律，但一直到2010年12月15日，美國參議院才以65比31票表決通過，批准廢除禁令，歐巴馬總統同年12月22日正式將此法令簽署生效。在國防部的指導下，美國海軍率先承認同性戀婚姻的合法性，允許同性戀在海軍基地舉行結婚儀式。海軍牧師在不違背當地法律和不與信仰衝突的前提下，還可以為同性戀主持婚禮。

對於性少數族群的歧視與恐懼，許多是來自於對於不同性別氣質、性傾向的偏見與誤解，社會的壓迫與民眾的歧視一直是平權最大的阻礙。民眾的想法或許會隨著時代的逐漸改變，但仍然須借助政府的宣導與法制的開放，國家的進步往往是制度走在民意之前開疆拓土。

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